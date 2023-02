Der FuW-Morgen-Report vom 1. Februar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Novartis, Valiant, Roche und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Am Vorabend des Mittwochs herrschte erneute gute Stimmung an den US-Börsen. Der Dow Jones Industrial legte 1,1% zu auf 34’086 Zähler. Der S&P 500 gewann 1,5% auf 4076 Punkte. Beim Nasdaq 100 ging es 1,6% nach oben auf 12’101. Der Nasdaq Composite verzeichnete im Januar mit einem Plus von 11% den besten Jahresstart seit 2001. Für den Dow ging es im ersten Monat des Jahres 2,8% nach oben, für den S&P 500 gar 6,2.



Gefragt waren die Aktien von General Motors mit einem Zuwachs von 8,4%. Der Ausblick fiel besser aus als befürchtet. Ford und Stellantis konnten im Fahrwasser von GM 4,8 beziehungsweise 4,1% zulegen.



Die Papiere des Musikdiensts Spotify schossen 13% nach oben, da der Service mehr als 200 Mio. zahlende Abokunden vermeldete. Die Gewinnmarge lag ebenso über den Erwartungen.



Wegen Wertberichtigungen im Bahngeschäft schloss der Nutzfahrzeughersteller Caterpillar schlechter ab als erwartet. Die Aktien verloren 3,5%. McDonald's enttäuschte bei der Profitabilität: –1,3%.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien traten am Mittwochmorgen auf der Stelle. Der japanische Nikkei 225 notierte nahezu unverändert bei 27'356 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong stieg 0,4% auf 21’931. Der chinesische Shanghai Composite machte 0,3% an Boden gut, der CSI 300 1,4%. Der koreanische Kospi gewann 0,7%.

Futures

Die Futures für den Mittwochshandel notierten vor dem Fed-Entscheid am Nachmittag uneinheitlich. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,2% höher, diejenigen auf den S&P 500 hingegen 0,3% niedriger.

News Vorbörse Schweiz

Novartis: Der Pharmakonzern Novartis hat 2022 einen Umsatz von 50,55 Mrd. $ erzielt, nach 51,63 Mrd. $ im Vorjahr. Zu konstanten Wechselkursen resultierte ein Plus von 4%, was im Rahmen der Managementprognose liegt. Der Core-Ebit erreichte 16,665 Mrd. $, nach 16,588 Mrd. im Vorjahr. Der Jahresgewinn verminderte sich deutlich auf rund 7 Mrd., nach 24 Mrd. $. In der Vorjahresperiode ergab der Verkauf des Roche-Anteils einen hohen Gewinn. Die Dividende soll leicht steigen, von 3.10 auf 3.20 Fr. (Lesen Sie hier mehr.)



Novartis: Im laufenden Jahr will der Pharmakonzern Novartis zu konstanten Wechselkursen den Umsatz im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erhöhen. Für den operativen Kerngewinn wird eine Zunahme in ähnlichem Umfang angepeilt. Die Dividende soll auch künftig jährlich erhöht werden. Die Basis für die Dividendenerhöhung bleibe nach dem Sandoz-Spin-off gleich.



Sandoz: Für die Novartis-Tochter Sandoz ist weiterhin für 2023 der Spin-off geplant. 2022 verzeichnete die Division einen Rückgang des Kernergebnisses im tiefen zweistelligen Prozentbereich. 2023 will sie im tiefen einstelligen Prozentbereich wachsen.



Roche: Der Pharmakonzern Roche kann sein Blutermittel Hemlibra einer noch breiteren Patientengruppe anbieten. Die Europäische Kommission hat der Zulassung des Mittels für die Anwendung als routinemässige Prophylaxe von Blutungsepisoden bei Menschen mit moderater Hämophilie A ohne Faktor-VIII-Inhibitoren zugestimmt. (Lesen Sie hier mehr.)



Peach Property: Die vorwiegend in Deutschland tätige Immobiliengruppe Peach Property hat 2022 gemäss Eckdaten im operativen Geschäft einen Cashflow (FFO I) von 18 bis 19 Mio. € erzielt, 70% mehr als im Vorjahr. Die Mieteinnahmen wuchsen 16% auf 116 Mio. €. Das Ergebnis vor Steuern ohne Berücksichtigung von Währungsverlusten sei leicht positiv. Unter Berücksichtigung der Währungsverluste ergibt sich ein Verlust von rund 20 Mio. €. Für 2023 rechnet das Management mit einer positiven Entwicklung. (Lesen Sie hier mehr.)



Valiant: Die Regionalbank Valiant hat 2022 einen Geschäftserfolg von 159,4 Mio. Fr. (+10,7% zum Vorjahr) und einen Gewinn von 129,5 Mio. Fr. (+5,2%) erzielt. Die Dividende soll unverändert 5 Fr. je Aktie betragen. Die Umsetzung der Strategie 2020 bis 2024 verlaufe planmässig. (Lesen Sie hier mehr.)



Nestlé: Der Lebensmittelmulti Nestlé zieht das Urteil im seit fast zwölf Jahren andauernden Mobbing-Fall mit der ehemaligen Kaderfrau Yasmine Motarjemi nicht mehr weiter. Die Höhe der Entschädigung, die Motarjemi von Nestlé erhalten soll, ist nicht bekannt.



Baloise: Der Versicherer Baloise investiert in die deutsche E-Mobilitäts-Gesellschaft Tronity. Damit will man einen neuen Partner innerhalb des eigenen Mobilitätsökosystems gewinnen. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 1. Februar 2023

Schweiz

07:00 Novartis: Ergebnis 2022 (MK 09.30/Conf. Call 14.00 Uhr)

07:00 Valiant: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr online)

08:00 Glencore: Produktionsbericht 2022

09:30 Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2022

International

06:45 ESP: BBVA, Q4-Zahlen

07:00 KOR: Hynix, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Software, Q4-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q4-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q4-Zahlen

07:30 SWE: Husqvarna, Q4-Zahlen

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q4/22

08:00 GBR: GSK, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz

12:30 USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

13:00 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen

Konjunktur

02:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23

08:00 DEU: Destatis: Bauflation: Preise ausgewählter Baumaterialien und Baugenehmigungen, Jahr 2022, Januar - November 2022

09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/22

11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/23 (vorläufig)

14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 01/23

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index verarbeitendes Gewerbe 01/23

16:00 USA: Bauausgaben 12/22

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Notenbankentscheidung + 20.30 Pressekonferenz

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf BioNtech, Idorsia und Lonza …



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf BioNtech, Idorsia und Lonza zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 27% p.a. und wird monatlich ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den monatlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach drei Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 2. Februar 2024 die Barriere von 49% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 124 601 581. Das Börsenkürzel ist WBQLTQ. Die Liberierung findet am 10. Februar statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf EMS-Chemie, Givaudan und Sika



Leonteq begibt zweitausend Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf EMS-Chemie, Givaudan und Sika zum Nominalwert von 5000 Fr. Der Coupon beträgt 9,6% p. a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 3. Mai 2024 die Barriere von 59% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 124 601 657. Das Börsenkürzel ist WCJLTQ. Die Liberierung findet am 13. Februar statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



Fehler gefunden?Jetzt melden.