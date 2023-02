Der FuW-Morgen-Report vom 14. Februar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Flughafen Zürich, Basilea, Alpine Select und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Im Vorfeld der am Dienstag zur Publikation anstehenden neuen Inflationsdaten aus den USA sind die US-Aktienmärkte stark in die Woche gestartet. Der Dow Jones stieg am Montag 1,1% auf 34’245 Punkte. Der S&P 500 gewann 1,1%auf 4137 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte 1,6% auf 12’502 Zähler zu.

Die zinsempfindlichen Technologieaktien reagierten im Vorfeld der Inflationsdaten, bei denen viele Marktbeobachter von einer fallenden Teuerung ausgehen, besonders stark. Amazon stiegen knapp 2%, Apple 1,9% und Netflix 3,2%. Gewinne gab es auch bei Microsoft mit 3,1% sowie Salesforce mit 2,4%.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien haben sich am Dienstag überwiegend fester gezeigt. Der Tokioter Leitindex Nikkei stieg 0,6%. Der breiter gefasste japanische Topix avancierte 0,7%.

Japan dürfte mit dem Wirtschaftswissenschaftler Kazuo Ueda demnächst einen neuen Notenbankchef erhalten. Er könnte möglicherweise ein Ende der japanischen Nullzinspolitik einleiten, muss jedoch noch durch das Parlament offiziell bestätigt werden.

Anderswo in Asien gab es bei den Finanzmärkten keine klare Richtung. In Hongkong verlor der Hang Seng 0,1% und der CSI 300 auf dem chinesischen Festland 0,01%. In Korea hingegen notierte der Leitindex Kospi 0,6% im Plus. Auch in Australien gewann der Leitindex ASX 200 mit 0,2% leicht dazu.

Futures

Am Terminmarkt gab es am Dienstag keine einheitliche Richtung. Der Futures auf den S&P 500 zeigte sich 0,1% schwächer. Der Terminkontrakt auf den Euro Stoxx 50 notierte hingegen mit +0,02% minimal im Plus.

News Vorbörse Schweiz

Basilea: Die Biotech-Gesellschaft Basilea meldet per Ende 2022 eine Liquidität von 108,6 Mio. Fr. (Ende Juni: 142 Mio.). Das Betriebsergebnis erreichte im vergangenen Jahr 18,5 Mio. Fr., der Gewinn betrug 12,1 Mio. Fr. Die operativen Ausgaben werden auf 129,2 Mio. beziffert. Für das laufende Jahr werden ein Betriebsergebnis zwischen 45 und 50 Mio. Fr. und ein Gewinn von 36 bis 41 Mio. erwartet. Die Cresemba-/Zevtera-basierten Einnahmen sollen 2023 rund 145 bis 148 Mio. Fr. erreichen. (Lesen Sie hier mehr.)

Flughafen Zürich: Im Januar sind über den Flughafen Zürich 1,73 Mio. Passagiere gereist, 93% mehr als im Vorjahresmonat. Das Niveau vom Januar 2019, vor Corona, wurde erst zu 81% erreicht. Die Anzahl Flugbewegungen lag im Berichtsmonat mit 17’010 Starts oder Landungen 34% über dem Vorjahr. Die Frachtabwicklung war dagegen rückläufig (–12%). Der Kommerzumsatz (Shops) lag fast 62% über dem Vorjahresmonat. (Lesen Sie hier mehr.)

Leonteq: Der Derivatspezialist Leonteq hat zu Beginn des Jahres mehr Kundenaktivität festgestellt. Der Ausblick für 2023 bleibt Konzernchef Lukas Ruflin zufolge aber unsicher. Tatsächlich habe im Januar die Kundenaktivität etwas angezogen, sagte Ruflin im Interview mit FuW. Und die Bereitschaft zu investieren sei in einem freundlichen Marktumfeld grundsätzlich grösser. (Lesen Sie hier mehr.)

Alpine Select: Die Beteiligungsgesellschaft Alpine Select hat 2022 gemäss Eckdaten einen Verlust von rund 29 Mio. Fr. erlitten, nach 24 Mio. Fr. Gewinn im Vorjahr.

Relief Therapeutics: Das Biotech-Unternehmen Relief Therapeutics hat die ersten drei Patienten für eine klinische Studie rekrutiert, in der der Produktkandidat RLF-TD011 zur Behandlung der Hautkrankheit Epidermolysis Bullosa (EB) getestet wird.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 14. Februar 2023

Schweiz

06:00 Talenthouse: Trading update

07:00 Basilea: Ergebnis 2022 (Conf. Call 16.00 Uhr)

08:30 BFS Wohnimmobilienpreisindex Q4

08:30 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar 2023

10:00 Bühler: BMK 2022, Uzwil

10:00 Coop: BMK 2022, Basel

Compenswiss: Anlagetätigkeit 2022 (MK 10.00 Uhr)

International

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen

07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen (9.00 Pk, 11.00 Capital Markets Day)

07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen (9.00 Analystencall, 11.00 Pressecall)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (9.00 Pressecall, 11.00 Analystencall)

07:00 DEU: Tui, Q1-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 HV)

07:00 DEU: Nemetschek, vorläufige Jahreszahlen

07:05 DEU: Norma Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: MVV Energie, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen (9.30 h Pk)

12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen

18:00 FRA: Carrefour, Jahreszahlen

19:00 AUT: Telekom Austria, Jahreszahlen

22:05 USA: Airbnb, Q4-Zahlen

Konjunktur

00:50 JPN: BIP Q4/22 (vorläufig)

05:30 JPN: Industrieproduktion 12/22 (endgültig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/22

07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q4/22

08:00 DEU: Grosshandelspreise 01/23

08:00 DEU. Grosshandelsumsatz, November 2022 und Jahresschätzung 2022

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 12/22

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 01/23

09:30 NLD: BIP Q4/22 (vorläufig)

10:00 BGR: BIP Q4/22 (vorläufig)

10:00 POL: BIP Q4/22 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q4/22 (vorläufig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 01/23

14:30 USA: Realeinkommen 01/23

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Ölpreis gibt wieder nach

Zum Wochenanfang steht die Ölsorte Brent um 85.50 $ je Fass. Das ist rund 1% niedriger als in der Vorwoche. Aber im Zusammenhang mit der Preisentwicklung der vergangenen Tage ist das nur ein Verschnaufer. Denn noch vor einer Woche ist der Brent-Preis auf etwas über 79 $ gefallen – seitdem geht es aufwärts.

Wichtigster Grund für das höhere Preisniveau: die angekündigten Produktionskürzungen Russlands. Das Land will die Förderung von Rohöl im März um 500’000 Fass pro Tag senken, das entspricht 5% der aktuellen Fördermenge.

Als Grund für den Preisrückgang diese Woche wird von Beobachtern teilweise auf die heute erscheinenden US-Inflationsdaten verwiesen. Fällt die Teuerung hoch aus, könnte das Fed die Zinsen wieder schneller erhöhen als vom Markt eingepreist – und damit eine Rezession und infolge eine sinkende Ölnachfrage riskieren.

Ausserdem hat sich die Versorgung mit aserbaidschanischem Öl nach Erdbeben in der Türkei normalisiert: So wurde am Hafen der türkischen Stadt Ceyhan der Export des Energieträgers wieder aufgenommen.

