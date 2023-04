Der FuW-Morgen-Report vom 17. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Sulzer, Bossard, Glencore und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte notieren am Montag überwiegend im Plus. Am Freitag nach Börsenschluss hatte die US-Notenbank neue wöchentliche Daten veröffentlicht. Demnach wachsen die Einlagen der US-Banken erstmals seit Januar wieder, auch das Volumen der Kreditbücher und des Bestands an Staatsanleihen legt wieder zu. Zahlen vom Wochenende zeigen, dass die Preise für neue Eigenheime in China so schnell wie seit 21 Monaten nicht mehr gestiegen sind.

Der japanische Nikkei 225 notiert am Montag nahezu unverändert, und der breiter gefasste Topix steigt um 0,3%. Der Hang Seng in Hongkong rückt 0,4% vor. Chinas Leitindex CSI 300 legt im späten Handel 1% zu, und der Shanghai Composite steigt um 1,1%. Der südkoreanische Kospi liegt 0,2% im Minus, und der australische S&P/ASX 200 avanciert 0,2%.



USA

Die US-Börsen haben den Freitagshandel mit Abschlägen beendet. Die Titel im Dow Jones Industrial fielen um 0,4% auf 33’886 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,2% auf 4138 Zähler ab. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,2% auf 13’080 Punkte. Auf Wochensicht stieg der S&P 500 dagegen um 0,8%, der Nasdaq 100 legte um 0,1% zu und der Dow um 1,2%.

Ein robuster US-Einzelhandelsumsatz und gestiegene Inflationserwartungen der Privathaushalte bekräftigten die Aussicht auf eine US-Zinserhöhung im Mai. Marktteilnehmer nahmen zugleich ihre Erwartungen für die folgenden Zinssenkungen in diesem Jahr zurück. Die ersten US-Banken haben die Berichtssaison eröffnet – mit grossen Gewinnen.

Die Papiere von JPMorgan stiegen um 7,6%, die von Citigroup um 4,8%, beide hatten Analystenschätzungen für das erste Quartal übertroffen und damit signalisiert, dass sie die Bankenkrise vom März gut überstanden haben. Die Aktien von BlackRock stiegen um 3,1%. Die Scheine von Boeing rutschten um 5,6% ab, nachdem das Unternehmen die Auslieferung früheren Krisenfliegers 737 Max aufgrund eines Qualitätsproblems gestoppt hatte.



Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 gewinnt am Montagmorgen 0,2%, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq notiert er unverändert. Auf den Euro Stoxx 50 rückt der Futures 0,1% vor, ebenso auf den deutschen Dax. Auf den Schweizer SMI handelt der Kontrakt auf dem Schlussniveau vom Freitag.

News Vorbörse Schweiz

Sulzer: Der Industriekonzern Sulzer hat im ersten Quartal den Bestellungseingang vor allem dank einiger Grossprojekte stärker als erwartet gesteigert. Konkret gingen Bestellungen im Wert von 1,07 Mrd. Fr. ein, rund ein Viertel mehr als die 859 Mio. der Vorjahresperiode. Dabei haben alle drei Geschäftseinheiten zum Wachstum beigetragen. Die Jahresprognose wird bestätigt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Bossard: Der Verbindungstechnikspezialist Bossard ist im ersten Quartal leicht gewachsen. Vor allem die Geschäfte in Amerika liefen wie geschmiert. Der Umsatz stieg im ersten Jahresviertel um 4,4% auf 304,5 Mio. Fr. Um Währungseinflüsse und Akquisitionseffekte bereinigt lag das Plus bei 5,8%. Damit hat Bossard die Prognosen von Analysten leicht übertroffen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Glencore: Der Rohstoffgigant Glencore stösst bei seinem Plan, das kanadische Rohstoffunternehmens Teck zu kaufen, auf weiteren Widerstand. Der ehemalige Teck-Verwaltungsratspräsident Norman Keevil stellt sich gegen die Pläne: Er unterstütze sie nicht, auch weil sie zum falschen Zeitpunkt kämen, teilte er in der Nacht auf Montag mit. Er glaube, dass der Deal «zum jetzigen Zeitpunkt unsere Aktionäre eines bedeutenden Werts berauben würde».

Cicor: Die Industriegruppe Cicor hat zum ersten Mal Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz betrug in den ersten drei Monaten 96 Mio. Fr., ein Plus von 24,8%. Der Auftragseingang lag bei 95 Mio. Fr., nach 92,7 Mio. im ersten Quartal 2022. Für den künftigen Geschäftsverlauf stellt das Unternehmen weiteres Wachstum in Aussicht. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Relief Therapeutics: Das Biotech-Unternehmen Relief Therapeutics vermeldet weitere positive Daten zu RLF-100 (Aviptadil acetate). Dabei geht es um die inhalative und die intravenöse Verabreichung des Medikaments. Auf Grundlage dieser Ergebnisse soll ein überarbeiteter vorläufiger Patentantrag eingereicht werden.

SHL Telemedicine: Der israelische Telemedizinanbieter SHL hat die Publikation seiner Geschäftszahlen 2022 vom 20. April auf den 11. Mai verschoben. Begründet wird dies mit der angekündigten Kotierung von ADR an der US-Technologiebörse Nasdaq. Die Vorbereitung der Registrierungserklärung zu dieser Kotierung sei am 3. April abgeschlossen worden, habe aber die Vorbereitung der Finanzberichterstattung 2022 «erheblich verzögert».

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 17. April 2023

Schweiz

06:00 Bossard: Umsatz Q1

06:30 Sulzer: Bestellungseingang Q1

07:00 Cicor: Umsatz/Auftragseingang Q1

17:40 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen März 2023



Sonstige Termine:

Bossard: GV (16.00 Uhr), Zug

Luzerner KB: GV (18.00 Uhr), Luzern

International

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 03/23

07:00 CHE: Sulzer, Q1 Auftragseingang

07:30 FRA: Faurecia, Q1-Umsatz

11:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken (BdB), Online-Pk



Ohne genaue Zeitangabe:

USA: State Street, Q1-Zahlen

Konjunktur

08:00 DEU: Durchschnittspreise für Strom und Erdgas, 2. Halbjahr 2022

10:00 ITA: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 04/23

16:00 USA: NAHB-Index 04/23

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

In Europa startet die Makrowoche mit den italienischen Konsumentenpreisen. Am Dienstag werden der EU-Handelsbilanzsaldo sowie die ZEW-Konjunkturerwartungen für Europa und Deutschland publiziert. Der Leistungsbilanzsaldo und die Konsumentenpreise für die EU erscheinen am Mittwoch. Die Zusammenfassung der EZB-Ratssitzung von Mitte März wird am Donnerstag veröffentlicht, zusammen mit dem EU-Konsumentenvertrauen, den deutschen Erzeugerpreisen und dem französischen Geschäftsklima. Den Wochenabschluss am Freitag machen der EU-Finanzierungssaldo sowie die Einkaufsmanagerindizes, die jeweils für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für die EU sowie einzelne Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich veröffentlicht werden.



Am Montag nach Börsenschluss geben die Verkehrszahlen des Flughafens Zürich Auskunft über das Reiseverhalten in der Schweiz. Am Mittwoch publiziert das Bundesamt für Statistik die erste Schätzung der Logiernächte im März, und am Donnerstag folgt die Arbeitskräfteerhebung 2022.



Über die Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich erfahren wir am Dienstag mehr. Am Mittwoch folgen die Erzeuger- und die Konsumentenpreise. Am Freitag erscheinen das GfK-Verbrauchervertrauen, der Detailhandelsumsatz und die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag der Empire-State-Produktionsindikator und der NAHB-Wohnungsmarktindex, am Dienstag die Baubeginne und -genehmigungen, am Mittwoch das Fed Beige Book, am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Philly-Fed-Index, der Index of Leading Indicators und der Verkauf bestehender Häuser, am Freitag der S&P Flash PMI für das verarbeitende Gewerbe und der Fed-Index der Inflationserwartungen.



Am Dienstag werden in China das BIP für das erste Quartal, der Umsatz im Detailhandel sowie die Zahlen zur Industrieproduktion publiziert.



In Japan wird am Mittwoch über die Kapazitätsauslastung informiert. Am Donnerstag werden der Handelsbilanzsaldo und der Dienstleistungssektorindex veröffentlicht. Am Freitag erscheinen die Konsumentenpreise.



Fehler gefunden?Jetzt melden.