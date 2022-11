Der FuW-Morgen-Report vom 15. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Hochdorf und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Am Montag gaben die US-Börsen einen Teil der kräftigen Kursgewinne der vergangenen Woche ab. Der Dow Jones Industrial schloss 0,6% tiefer auf 33’537 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,9% auf 3975 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Composite sank 0,6% auf 11’196 Zähler.



Unter den Einzeltiteln ragte Hasbro (–9,9%) heraus. Bankanalysten stuften den Spielehersteller zurück, weil er eine zu hohe Produktion fahre. Tesla (–2,6%) reagierten negativ auf die Einschätzung ihres Chefs Elon Musk, dass er von der Twitter-Übernahme sehr absorbiert werde und den Geschäften des Elektroautokonzerns nur noch mit grossen Schwierigkeiten nachgehe.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien notieren am Dienstag überwiegend höher. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,2% und der breiter gefasste Topix 0,4%. Der Hongkonger Hang Seng legt gar 3,5% zu, während auf dem chinesischen Festland der CSI 300 1,8% über dem Vortagesschluss liegt. Der koreanische Kospi notiert unverändert, und in Taiwan legt der Taiex 2,6% zu.



Der australische Leitindex ASX 200 notiert 0,1% im Minus.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Dienstagmorgen 0,5% im Plus. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 legt 0,6% zu.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Die Grossbank Credit Suisse hat «feste Transaktionsvereinbarungen» mit Apollo geschlossen. Ein wesentlicher Teil der Securitized Products Group werde an Apollo Management verkauft, teilt sie mit. (Lesen Sie hier mehr.)



Hochdorf: Der Milchverarbeiter Hochdorf hat einen neuen Finanzchef gefunden. Thomas Freiburghaus übernimmt spätestens per 1. Mai 2023 die Stelle.

Cicor/Phoenix Mecano: Die Industriegruppe Cicor baut ihre Präsenz in Deutschland und Tunesien aus. Vom Branchennachbarn Phoenix Mecano werden zwei Geschäftseinheiten aus dem Bereich Elektronikkomponenten (Digital Elektronik in Deutschland sowie eine Produktionsstätte in Tunesien) übernommen. Gemeinsam kommen die beiden Einheiten 2022 auf einen Gesamtumsatz von mehr als 30 Mio. €.

VP Bank: Die VP Bank gruppiert ihre Geschäftseinheit Client Solutions neu. Dies wird auch von Personaländerungen begleitet. Zudem gibt es eine neue Chefin für die VP Bank Schweiz. Der bisherige Leiter der Einheit, Thomas von Hohenhau, wird den Umbau noch mitbegleiten und danach die Bank verlassen. Derweil übernimmt die Leitung der VP Bank Schweiz per 1. Januar 2023 Mara Harvey. (Lesen Sie hier mehr.)



Medacta: Das Orthopädieunternehmen Medacta hat seine Patentstreitigkeiten mit Conformis beigelegt. Die Vergleichsvereinbarung sieht die Zahlung eines niedrigen einstelligen Millionenbetrags vor.

Idorsia: Das Schlafmittel Quviviq der Biotech-Gesellschaft Idorsia ist nach Angaben des Unternehmens in den ersten europäischen Ländern (Deutschland und Italien) erhältlich. Quviviq wurde im April von der Europäischen Kommission zugelassen.

Wisekey: Das IT-Unternehmen Wisekey will mit dem Edelmetallspezialisten Italpreziosi und der Investmentgesellschaft Kaufmann & Partners ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Daran werde Wisekey 51% halten. Ziel sei es, Goldinvestitionen via NFT zu ermöglichen.







Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 15. November 2022

Schweiz

08:30 BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q3

10:00 MK KOF-Prognose Gesundheitsausgaben, Zürich

10:00 SGB: MK zum Thema Löhne, Bern

14:00 BFS: Erste Schätzung Logiernächte Oktober

22:30 Alcon: Ergebnis Q3

International

07:00 DEU: Varta, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Encavis, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Leonie, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen (11.00 h Jahres-Pk)

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen

07:30 LUX: Corestate Capital, 9Monatszahlen

07:45 DEU: Home24, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cherry, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen

08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 NLD: ABN Amro, ausserordentliche Hauptversammlung

10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen

12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 16.11.) in Wien

DEU: United Internet, Investorentag mit dem Schwerpunkt Ionos

Konjunktur

00:50 JPN: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/22

03:00 CHN: Industrieproduktion 10/22

03:00 CHN: Investitionen bis 10/22

07:30 FRA: Arbeitslosenquote Q3/22

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 10/22

08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/22 (final)

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/11

11:00 EUR: Beschäftigung Q3/22

11:00 EUR: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 09/22

14:30 USA: Empire-State-Index 11/22

14:30 USA: Erzeugerpreise 10/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



Ausblick – Rohstoffe

So sich die neuen Prognosen der Internationalen Energieagentur IEA bestätigen, dürfte sich die Lage am Ölmarkt in den nächsten Monaten wieder anspannen und die Talfahrt der Ölpreise auf aktuell 92 $/Fass (Brent) gestoppt werden. Gegen einen weiteren Ölpreisrückgang spricht auch das am 1. Dezember startende EU-Embargo für russisches Rohöl. Darüber hinaus hat die IEA bereits angekündigt, dass sie ihre Prognose für die US-Förderung 2023 wohl im Laufe der Woche zurückschraubt.

Die heute früh veröffentlichten Industrieproduktionszahlen Chinas dürften gezeigt haben, dass auch seine Aluminiumproduktion – immerhin die global bedeutendste – robust geblieben ist. Ein weltweit mehr als ausreichendes Angebot an Aluminium dürfte damit bestehen bleiben – ähnlich wie bei den meisten anderen Metallmärkten. Von den US-Häusermarktdaten, etwa den Baubeginnen, die gegen Ende der Woche veröffentlicht werden, könnten umgekehrt die Aussichten für die Nachfrage nach Metallrohstoffen und damit ihre Preise profitieren.

Dank des zuletzt etwas schwächeren US-Dollars haben sich die Preise der Edelmetalle erholt (Ausnahme: Palladium). Insbesondere der Silberpreis hat zugelegt, wodurch das viel beachtete Gold-Silber-Verhältnis zwischenzeitlich unter 80 gefallen ist. Bei den in den nächsten Tagen veröffentlichten Zahlen des Silver Institute wird mehrheitlich erwartet, dass die physische Silbernachfrage infolge des verlangsamten weltwirtschaftlichen Wachstums spürbar abgenommen hat.

Fehler gefunden?Jetzt melden.