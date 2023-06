Der FuW-Morgen-Report vom 27. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Titlis, Sika und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Am Montag haben die US-Börsen keinen klaren Trend aufgezeigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte fast unverändert bei 33’174,71 Punkten. Der S&P 500 (–0,5%) sank dagegen auf 4328,82 Punkte. Der von Tech-Unternehmen geprägte Nasdaq 100 (–1,4%) fiel auf 14’689,02 Punkte und zeigte sich damit besonders empfindlich für die Sorgen um eine schwache Konjunktur und gleichzeitig hohe Zinsen.

Der Pharmakonzern Pfizer (–3,7%) wird die Entwicklung von Lotiglipron, einem Mittel gegen Fettleibigkeit, einstellen. Grund sind zu hohe Werte von Leberenzymen bei Patienten.

Der IT-Riese IBM (+1,5%) will den Softwareentwickler Apptio für 4,6 Mrd. $ vom Private-Equity-Investor Vista Equity Partners übernehmen. Apptio ist im Bereich Automatisierungssoftware aktiv.

Der Kreuzfahrtanbieter Carnival (–7,6%) enttäuscht mit seinen Quartalszahlen angesichts einer zuvor optimistischen Anlegerstimmung.

Der Kurs des Elektroautoproduzenten Lucid (+1,5%) hat im Handelsverlauf zeitweise fast 15% gewonnen. Grund ist eine Vereinbarung mit Aston Martin, dem Autoproduzenten Antriebskomponenten zu liefern. Dafür gibt es 232 Mio. $ und einen Anteil an Aston Martin von 3,7%. Der Kursgewinn ist zum Handelsschluss jedoch fast vollständig verpufft.



Der schwächste Wert im Nasdaq 100 ist der Elektroautobauer Tesla (–6,1%). Goldman Sachs hat die Kaufempfehlung für die Valoren zurückgenommen.

Asien/Pazifik

Der japanische Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer. In Tokio weisen der Leitindex Nikkei 225 (–0,6%) wie auch der breiter aufgestellte Topix (–0,4%) Verluste auf. Dagegen avanciert die chinesische Benchmark CSI 300 (+0,6%). Der Hang Seng (+1,5%) in Hongkong gewinnt deutlich. Der Taiex (–0,9%) in Taiwan notiert tiefer. Der Kospi (–0,1%) in Südkorea gibt leicht nach.

In Australien steht der S&P/ASX 200 (+0,6%) höher.

Futures

Die Terminkontrakte auf den S&P 500 (+0,3%) und den Euro Stoxx 50 (+0,2%) zeigen Kursgewinne an.

News Vorbörse Schweiz

Titlis: Das Bergbahnunternehmen hat ein sehr gutes erstes Halbjahr abgeliefert, obwohl es mit der Schneeschwäche des diesjährigen Winters zu kämpfen hatte. Der Ertrag des Bahnbetriebs stieg 23% auf 23,97 Mio. Fr. und liegt damit fast wieder auf Vor-Corona-Niveau. Bei internationalen Individualgästen wurde sogar ein Allzeitrekord erzielt. Das Betriebsergebnis stieg daraufhin knapp ein Drittel auf 10,09 Mio. Fr. Unter dem Strich verbuchte das Bergbahnunternehmen einen Gewinn von 3,87 Mio. Fr. – mehr als das Dreifache des Vorjahres. (Lesen Sie hier mehr)

Sika: Der Baustoffkonzern eröffnet ein neues Werk in der indischen Stadt Kharagpur und will damit die Lieferkapazität in Ostindien verbessern. In dem Werk sollen Mörtelprodukte, Betonzusatzmittel und Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton hergestellt werden. Insgesamt unterhält Sika in Indien nun zwölf Fertigungswerke.

Kinarus: Das Biopharmaunternehmen aus Basel hat sich ein neues Überbrückungsdarlehen mit bestehenden Aktionären gesichert. Die sogenannten nachrangigen Überbrückungskredite sollen Kinarus zu Liquidität verhelfen, bis die bereits zuvor gesicherten Mittel des chinesischen Investors ChaoDian Investment Management zur Verfügung stehen. Mit ChaoDian hatte Kinarus bereits im Mai die Einigung auf einen Kredit in der Höhe von 1,5 Mio. Fr. verkündet. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Helvetia: Der Versicherer hat den Rechnungslegungsstandard auf IFRS 17/9 umgestellt und zeigt den Einfluss auf die finanzielle Berichterstattung auf. Infolge der Umstellung reduziert sich das Eigenkapital zum Übergangszeitpunkt 7%. Mittelflüsse und Dividendenpolitik sind jedoch vom Wechsel nicht betroffen. Das IFRS-Ergebnis nach Steuern betrug im Jahr 2022 demnach 480,2 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 27. Juni 2023

Schweiz

06:45 Titlisbahnen: Ergebnis H1



Sonstige Termine:



Arbeitgebertag 2023, Zürich

Asut: Swiss Telecommunication Summit, Bern

Helvetia: MK zu Umsetzung IFRS 17/9 (13.30 Uhr, Zürich)

Santhera: GV (10.00 Uhr), Pratteln

International

07:00 NLD: Prosus, Jahreszahlen

10:00 DEU: Bike24, Hauptversammlung, Dresden

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung, München

14:00 USA: Delta Air Lines, Investor Day

15:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung

FRA: Accor, Capital Markets Day

Konjunktur

07:00 JPN: Frühindikatoren 04/23 (endgültig)

08:00 DEU: Aussen- und Binnenwanderungen, Jahr 2022

08:00 DEU: Wirtschaftsfaktor Umweltschutz: Umsatz mit Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz, Jahr 2021

08:00 FIN: Handelsbilanz 04/23 (endgültig)

08:00 SWE: Handelsbilanz 05/23

08:00 SWE: Erzeugerpreise 05/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/23

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/23 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 04/23

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 05/23

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 06/23

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 06/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Der Fasspreis für den Nordseemix Brent bewegt sich seit Ende der vergangenen Woche auf beiden Seiten der Marke von 73 $. Der etwas nervöse Verlauf des Ölpreises liegt vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges an den Wirren um den offenbar beendeten Aufstand der Wagner-Söldnertruppe in Russland. Das Land ist einer der wichtigsten Ölproduzenten im Verbund Opec.



Dass Russland trotz westlicher Sanktionen weiter viel Rohöl ausführt, ist ein Grund dafür, dass der Ölpreis seit Anfang Jahr um 13% zurückgegangen ist. Einen grösseren Dämpfer für den Ölpreis wegen der Krise in Russland erwartet der Vize-Chairman von S&P Global, Daniel Yergin, indessen nicht: «Was die Ölmärkte im Moment beherrscht, ist die Konjunktur und nicht die Geopolitik», sagte er laut Bloomberg während einer Konferenz in Kuala Lumpur.



Kurz vor Beginn der zweiten Jahreshälfte wirkt die geldpolitische Straffung durch die Notenbanken, vor allem in den USA, zusammen mit pessimistischen Konjunkturaussichten eher belastend für den Ölpreis. Rezessionserwartungen in Europa und eine durchwachsene Erholung in China verstärken den Druck.



Tendenziell preistreibend ist die Russlandkrise kurzfristig für Gold gewesen. Die Feinunze wurde am Montagnachmittag bei 1935 $ etwas höher gehandelt als vergangene Woche, als der Preis bis auf 1922 $ gefallen war. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen lastete auf dem Handel mit dem Edelmetall.



Insgesamt sind die Aussichten für den Goldpreis schwierig einzuschätzen, denn der Markt versucht offenbar, recht unterschiedliche Szenarien im Spannungsfeld von Geldpolitik, Konjunktur und Inflation einzupreisen. Wie beim Ölpreis wird von den internen Spannungen in Russland bisher aber kein entscheidender Einfluss auf den Goldpreis prognostiziert.



