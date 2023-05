Der FuW-Morgen-Report vom 15. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Novartis, Talenthouse, Siegfried und anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte handeln am Montag uneinheitlich. Im Fokus stehen die Wahlen in Thailand, wo die Oppositionspartei auf dem besten Weg ist, die Parlamentswahlen zu gewinnen und damit eine fast zehnjährige konservative, vom Militär unterstützte Herrschaft zu beenden. Der thailändische Baht legt gegenüber dem Dollar zu. In der Türkei bahnen sich Stichwahlen zum Präsidenten an.

Der japanische Nikkei 225 steigt um 0,6%, und der breiter gefasste Topix legt um 0,7% zu. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 0,4%. Chinas Leitindex CSI 300 notiert im späten Handel 0,1% im Plus, der Shanghai Composite verliert dagegen um 0,6%. Der südkoreanische Kospi gibt 0,4% ab, und der australische S&P/ASX 200 notiert auf dem Niveau vom Freitag.

USA

Die US-Börsen haben den Handel am Freitag mit Verlusten beendet. Die Titel im Dow Jones Industrial notierten fast unverändert leicht unter 33'301 Zählern. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,2% auf 4124 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,4% auf 13'340 Zähler ein. Auf Wochensicht gab der S&P 500 0,3% ab, der Nasdaq 100 gewann 0,6%, und der Dow sank um 1,1%.

Die Stimmung der US-Verbraucher sank im Mai auf ein Sechsmonatstief, die Inflationserwartung liegen auf dem höchsten Niveau seit 2011. Angeführt wurden die Tagesverluste von grossen Technologiewerten. Die Aktien von Tesla fielen um 2,4%, nachdem Elon Musk bekannt gegeben hatte, dass er eine neue Geschäftsführerin für Twitter gefunden hat. Die Scheine von Netflix verloren 1,4%, das Unternehmen plant, seine Ausgaben dieses Jahr um 300 Mio. $ zu kürzen. Die Titel von First Solar sprangen um 26,5% nach oben, Grund war die Übernahme des schwedischen Solarzellenspezialisten Evolar. Die Aktien von News Corp legten um 8,5% zu, nachdem das Unternehmen die Erwartungen für den Gewinn im dritten Quartal seines Geschäftsjahres übertroffen hatte.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 notiert am Montagmorgen 0,1% im Plus, ebenso der auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq. Auf den Euro Stoxx 50 gewinnt der Future 0,2%, auf den deutschen Dax rückt er ebenfalls 0,2% vor. Auf den Schweizer SMI handelt der Kontrakt 0,1% über dem Niveau vom Freitag.

News Vorbörse Schweiz

Novartis: Der Pharmakonzern Novartis macht einen weiteren Schritt hin zur geplanten Abspaltung der Generikasparte Sandoz. Der Verwaltungsrat hat der Ernennung von Gilbert Ghostine zum künftigen Verwaltungsratspräsidenten von Sandoz zugestimmt. Zudem sind alle zehn künftigen Verwaltungsratsmitglieder nominiert worden. Zu ihnen zählen der frühere Emmi-Chef Urs Riedener, Nestlé-Finanzchef François-Xavier Roger oder Remco Steenbergen, der Finanzchef von Lufthansa. Weitere Namen sind Karen J. Huebscher, Shamiram R. Feinglass, Aarti Shah, Yannis Skoufalos und Maria Varsellona. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Talenthouse: Die auf Technologieplattformen ausgerichtete Talenthouse plant eine umfangreiche Kapitalrestrukturierung. Mit einer ordentlichen Kapitalerhöhung sollen neue Aktien der Serie B mit einem Nennwert von je 0.10 Fr. unter Bezugsrechtsausschluss geschaffen werden. Zudem soll der Nennwert der bestehenden kotierten Aktien A auf 0.02 Fr. reduziert werden. Mit einem Investor wurde zudem vereinbart, dass er im Rahmen der Kapitalerhöhung investieren und kurzfristig Liquidität zur Verfügung stellen werde. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

DKSH: Die auf Marktdienstleistungen in Asien spezialisierte DKSH hat in Laos ein neues Verteilzentrum eröffnet. Das über 2200 Quadratmeter grosse Zentrum gehört zur Geschäftseinheit Healthcare and Technology. Das neue Distributionszentrum liege in einer Sonderwirtschaftszone in Saysettha und ersetze ein älteres Zentrum in Phonsinouan, das an seine Kapazitätsgrenzen gestossen sei. Die Kapazitäten in Laos seien deutlich grösser, so DKSH.

Montana Tech: Die kriselnde Montana-Tech-Tochter Varta hat im ersten Quartal wegen einer verhaltenen Kundennachfrage operativ rote Zahlen geschrieben. In den ersten drei Monaten des Jahres sei ein Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 2 Mio. € angefallen, teilte das im SDax notierte Unternehmen mit. Vor einem Jahr hatte Varta noch rund 38 Mio. € verdient.

Siegfried: Beim Pharmazulieferer Siegfried kommt es zu einer Änderung in der Konzernleitung. Irene Wosgien wird Mitte Jahr als Chief Human Resources Officer die Verantwortung für das Personal übernehmen. Derzeit ist sie noch als COO für den Bereich Drug Substances von Siegfried tätig. Wosgien löst Arnoud Middel ab, der Siegfried per Ende Juni verlassen wird.

Zuger Kantonalbank: Die Aktionäre der Zuger Kantonalbank haben am Samstag an der Generalversammlung allen Anträgen des Bankrats zugestimmt. So wurde unter anderem eine unveränderte Dividende von 220 Fr. je Aktie gutgeheissen.



Wichtige Ereignisse vom 15. Mai 2023

Schweiz

08:30 BFS: Produzenten- und Importpreisindex April 2023

14:00 BFS: Erste Schätzung Logiernächte April



Sonstige Termine:

BKW: GV (14.00 Uhr), Bern

Jungfraubahn: GV (14.00 Uhr), Interlaken

Sensirion: GV (17.00 Uhr), Rapperswil-Jona

International

07:00 FRA: Axa, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Varta, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Encavis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Vantage Towers, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen (8.30 Pk, 10.00 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Adesso, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Aumann, Interim Statement Q1

07:30 DEU: SAF Holland, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: MBB, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q1-Zahlen

07:30 DEU: MVV Energie, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: HHLA, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Talanx, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Porsche SE, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung, Augsburg

11:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung, Berlin

Konjunktur

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht

01:50 JPN: Erzeugerpreise 04/23

08:00 DEU: Grosshandelspreise 04/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Januar bis März 2023 (revidierte Ergebnisse)

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/23 (vorläufig)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 04/23

11:00 EUR: Industrieproduktion 03/23

14:00 POL: Leistungsbilanz 03/23

14:30 USA: Empire State Index 05/23

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Am Montag erscheinen die Zahlen zur Industrieproduktion in der Europäischen Union. Am Dienstag stehen die zweite Veröffentlichung des Q1-BIP, die Zahl der Erwerbstätigen, der Handelsbilanzsaldo und die ZEW-Konjunkturerwartungen an, alle Indikatoren für die EU. Ebenfalls am Dienstag werden die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Konsumentenpreise für Italien veröffentlicht. Am Mittwoch erfahren wir mehr über die Konsumentenpreise im Euroland. Die EZB publiziert am Freitag ihren Wirtschaftsbericht und Deutschland informiert über die Erzeugerpreise.



In der Schweiz publiziert das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag den Produzenten- und Importpreisindex für den April sowie die erste Schätzung der Logiernächte im April. Am Dienstag veröffentlicht das BFS den Wohnimmobilienpreisindex sowie die Arbeitskräfteerhebung, beides für das erste Quartal.



Am Dienstag erscheint im Vereinigten Königreich die Arbeitslosenquote. Am Freitag erfahren wir mehr über das GfK-Verbrauchervertrauen.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag der Empire State Produktionsindikator, am Dienstag der Detailhandelsumsatz, die Zahlen zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung, die Lagerbestände und der NAHB-Wohnungsmarktindex, am Mittwoch die Baubeginne und -genehmigungen, am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Philly-Fed-Index, der Index of Leading Indicators und der Verkauf bestehender Häuser.



Die erste Veröffentlichung des Q1-BIP in Japan sowie die Zahlen zur Kapazitätsauslastung werden am Mittwoch erwartet. Der Handelsbilanzsaldo erscheint am Donnerstag. Die Konsumentenpreise und der Dienstleistungssektorindex folgen am Freitag.



In China werden am Dienstag der Einzelhandelsumsatz und die Zahlen zur Industrieproduktion publiziert.

