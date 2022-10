Der FuW-Morgen-Report vom 4. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Sika, Holcim, Meyer Burger und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Nach dem sehr schwachen September sind die US-Aktienmärkte mit einem kräftigen Plus in die neue Börsenwoche und den Oktober gestartet. Die Erholung folgte auf die drittschlechteste Performance des US-Aktienmarktes in den ersten neun Monaten eines Jahres seit 1931. Schwache US-Konjunkturdaten sorgten für Auftrieb. Das könnte die Dringlichkeit weiterer grosser Zinsschritte verringern, so die These.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Gewinn von 2,7% bei 29'491, nachdem er den September mit einem Minus von knapp 9% beendet hatte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zum Wochenauftakt um 2,6% nach oben auf 3678. Der Technologiewerteindex Nasdaq 100 gewann 2,4% auf 11’230.

Ölwerte reagierten auf die Nachricht, dass der Ölverbund Opec+ eine Förderkürzung um mehr als 1 Mio. Barrel am Tag erwägt. Die Aktien von Chevron gewannen 5,6%, die von ConocoPhillips 7,5% und die von ExxonMobil 5,3%. Daneben standen einmal mehr die Titel von Tesla im Fokus. Sie reagierten mit einem Verlust von 8,6% auf schwache Auslieferungszahlen des Elektroautoherstellers. General Motors hingegen legten 2,4% zu.



Asien/Pazifik

An den asiatischen Märkten sorgt neben den positiven US-Vorgaben die Wende in der britischen Steuerpolitik für Unterstützung. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index liegt 2,9% im Plus. Der breiter gefasste Topix steigt um 3,2%. Der koreanische Kospi gewinnt 2,5% und der australische Leitindex ASX 200 gar 3,8%. Die Börsen in China und Hongkong blieben aufgrund eines Feiertages geschlossen.

Futures

Der Blick auf die verschiedenen Futures ist ebenfalls erbaulich. Die Terminkontrakte auf den S&P 500 gewinnen 1%, die auf den Euro Stoxx 50 gar 1,2%.

News Vorbörse Schweiz

Sika: Der Bauzulieferer Sika hat für das laufende Jahr die Prognose für das Umsatzwachstum auf mehr als 15% in Landeswährungen erhöht. Damit soll eine überproportionale Steigerung des Vorsteuergewinns einhergehen. Anlässlich eines Kapitalmarkttages am Dienstag bestätigte Sika zudem das Synergiepotenzial von MBCC, deren Übernahme vergangenen November angekündigt wurde. (Lesen Sie hier mehr)

Holcim: Der Zementkonzern Holcim hat das US-Unternehmen Polymers Sealants Nordamerika übernommen. Das Unternehmen mit einem Umsatz von 100 Mio. $ ist auf Produkte zur Abdichtung und zur Beschichtung spezialisiert. Es war bisher Teil von Illinois Tool Works. (Lesen Sie hier mehr)

Roche: Der Schweizer Pharmakonzern hat in den USA die Zulassung für ein Diagnostikum erhalten, mit dem bestimmte Formen von Brustkrebs erkannt und entsprechend gezielt behandelt werden können. (Lesen Sie hier mehr)

Meyer Burger: Der Hersteller von Solarpanels Meyer Burger plant eine Kapitalerhöhung um bis zu 250 Mio. Fr. Er will damit die Produktionskapazität auf 3 Gigawatt ausbauen. Über die Massnahme stimmen die Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 28. Oktober ab. Den Eignern soll voraussichtlich ein Bezugsrecht gewährt werden. (Lesen Sie hier mehr)

Cosmo: Das Pharmaunternehmen Cosmo hat mit InfectoPharm eine Vertriebsvereinbarung für die Aknecrème Winlevi abgeschlossen.

Bobst: Nach Ablauf der Angebotsfrist hält JBF Finance knapp 64% der Aktien von Bobst, die von der Börse genommen werden soll. Die Aktionäre des Verpackungsmaschinenherstellers können ihre Titel vom 10. bis 21. Oktober erneut andienen.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 4. Oktober 2022

Schweiz

Sika: Capital Markets Day

International

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 08/22

Konjunktur

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 09/22

05:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 09/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 08/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 08/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/22 (endgültig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Seit Jahresbeginn ist der Preis von Aluminium um mehr als 25% gefallen – trotz stillgelegter Produktionskapazitäten für das sehr energieintensive Metall infolge teurer Energie in Europa und China. Neben globalen Rezessionssorgen ist der Verfall des Aluminiumpreises auch der Immobilienkrise in China geschuldet, die die Aluminiumnachfrage des dortigen Bausektors hat einbrechen lassen. Zudem drückt der weltweit rückläufige Absatz von Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor die Aluminiumnachfrage.

Der Ende letzter Woche verzeichnete Preissprung bei Aluminium und anderen Metallen an der Londoner Metallbörse (LME) dürfte vor diesem Hintergrund keine Trendwende darstellen. Zurückzuführen war er auf zwischenzeitliche Gerüchte über ein Handelsverbot für Metalle aus russischer Produktion.

Die Mitglieder der Opec+ treffen sich am Mittwoch. Mit erneuten Produktionskürzungen werden sie versuchen, sich gegen den Ölpreisrückgang zu stemmen. Für eine Trendumkehr bei den Ölpreisen, die seit Juli sinken, dürfte es aber nicht ausreichen.



