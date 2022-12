Der FuW-Morgen-Report vom 15. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Roche, Lonza, Idorsia und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Das Marktgeschehen in den USA drehte sich am Mittwoch um die Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Notenbankchef Jerome Powell hatte ein höheres Zinsniveau angedeutet als ursprünglich erwartet und rechnet für nächstes Jahr mit einem Leitzins von über 5%. An den US-Börsen hielten sich die Verluste dennoch in Grenzen.

Der Leitindex Dow Jones gab 0,4% auf 33’966,35 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Ende 0,6% nach unten auf 3995,32 Punkte. Der Technologieindex Nasdaq 100 sank um 0,8% auf 11’740,92 Zähler.

Bei den Einzelwerten knüpften die Aktien des Biopharmaunternehmens Moderna an ihre Vortagsgewinne an und gewannen 7%. Am Dienstag hatte Moderna positive Studienergebnisse zu einem Hautkrebsmedikament bekannt gegeben, worauf die Titel rund ein Fünftel zugelegt hatten.

Die Valoren des Elektroautobauers Tesla sanken 3,3% und setzten damit ihren Abwärtstrend fort. Zuvor hatten mehrere Analysten Studien zu dem US-Unternehmen veröffentlicht – unter anderem hatte Goldman Sachs das Preisziel gekürzt. Die Entscheidung, das Breitbandnetz auszubauen, liess die Papiere des Telecomkonzerns Charter Communications 11% einbrechen. Insgesamt 5,5 Mrd. $ sollen in einer Dreijahresspanne investiert werden.



Asien/Pazifik

In Asien zeigte die Tendenz an den Aktienmärkten am Donnerstag ebenfalls nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank 0,4%. Der breiter aufgestellte Topix gab 0,2% ab.

In China gab der Hang Seng der Börse Hongkong 1,2% ab. Der Shanghai Composite verlor 0,3%, und der CSI 300 büsste 0,2% ein. Auch anderswo in Asien regierten die roten Zahlen. Der australische Leitindex ASX verlor 0,7%. Auch in Korea war es für den Kospi mit –1,2% ein Verlusttag.

Futures

Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 zeigten sich ebenfalls schwächer und verloren 0,4%. Der Futures auf den S&P 500 tendierte nahezu unverändert.



News Vorbörse Schweiz

Roche: Auf dem Areal von Roche in Basel ist in der Nacht ein Brand in einem Energieleitungstunnel ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Stromversorgung auf dem Areal ist aber beeinträchtigt. Die Angestellten wurden von Roche aufgefordert, am Donnerstag nicht zur Arbeit zu erscheinen.

Lonza: Die Sanierung der Walliser Giftmülldeponie Gamsenried soll viel höhere Kosten verursachen, als das Unternehmen bisher zurückgestellt hat. Tamedia-Zeitungen zitieren Experten, die von 1 bis 1,5 Mrd. Fr. ausgehen. Lonza hat bisher 285 Mio. Fr. zurückgestellt.

Idorsia: Das Pharmaunternehmen Idorsia startet ein weiteres Phase-III-Entwicklungsprogramm mit dem Wirkstoff Cenerimod zur Behandlung der Autoimmunerkrankung systemische Lupus Erythmatodes (SLE).

Perrot Duval: Die Industrieholding Perrot Duval hat im ersten Geschäftshalbjahr den Umsatz vor allem dank einer Übernahme um rund 20% auf 7,3 Mio. Fr. erhöht. Der Verlust hat sich von 0,7 auf 0,6 Mio. Fr. verringert.

Adval Tech: René Rothen, seit 2012 CEO des Autozulieferers Adval Tech, gibt per Ende 2023 seine Funktion ab und wird auf Anfang 2024 Verwaltungsratspräsident. Die Wahl dazu wird an der nächsten Generalversammlung im Mai 2023 vorgenommen.

Valora: Der Detailhändler Valora hat von der Wettbewerbskommission (Weko) grünes Licht für die im Juni gemeldete Übernahme von über siebzig Läden des Tankstellenbetreibers Oel-Pool erhalten, wie er gestern Abend mitgeteilt hat. Valora ist im Herbst von der mexikanischen Femsa übernommen worden. Derzeit läuft der Dekotierungsprozess.



Wichtige Ereignisse vom 15. Dezember 2022

Schweiz

07:00 Perrot Duval: Ergebnis H1

09:00 KOF Konjunkturprognose Winter

09:30 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK 10.00 Uhr)

14:00 BFS: Erste Schätzung Logiernächte November

International

06:55 DEU: Bertrandt, Jahreszahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 EUR: ACEA, Kfz-Neuzulassungen 11/22

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q4-Umsatz

09:00 NOR: Norsk Hydro, Capital Markets Day

09:00 SWE: Ericsson, Capital Markets Day

10:00 DEU: Metro, Bilanz-Pressekonferenz

10:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Chemischen Industrie (VCI), Frankfurt/M.

22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen

DEU: Munich Re, Investor Day (IFRS 17)

DEU: Volkswagen, Aufsichtsratssitzung

Konjunktur

00:50 JPN: Handelsbilanz 11/22

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/22

03:00 CHN: Industrieproduktion 11/22

03:00 CHN: Sachinvestitionen bis 11/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/22 (detailliert)

08:45 FRA: Geschäftsklima 12/22

10:00 NOR: Notenbank-Entscheidung

13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung

14:15 EUR: Notenbank-Entscheidung + 14.45 Pk

14:30 USA: Empire State Manufacturing Index 12/22

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 11/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenholfe (wöchentlich)

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/22

15:15 USA: Industrieproduktion 11/22

16:00 USA: Lagerbestände 10/22

Ausblick – Zinsen und Devisen

Die erfreulichen Inflationszahlen aus den USA vom November haben an Europas Anleihenmärkten kaum Spuren hinterlassen. Die zehnjährige Rendite auf US-Staatsanleihen fiel am Dienstag nach Veröffentlichung der Zahlen von 3,6% auf rund 3,5% zurück. Bei den Pendants aus Deutschland und der Schweiz gab es dagegen wenig Bewegung: Allerdings zeigt sich hier, dass die Zinsen nach dem Rückgang seit Mitte Oktober einen Boden finden – zumindest bis zu den Zinsentscheiden in den USA am Mittwoch und in der Eurozone am Donnerstag: bei 1,95% auf deutsche Papiere und bei 1,15% auf Schweizer Obligationen.

In den vergangenen Wochen war im Euroraum vor allem die reale Rendite (10 Jahre) um rund 1 Prozentpunkt gesunken: Das ist die Verzinsung nach Abzug der von den Anlegern verlangten Inflationsprämie, wie die risikofreien Zinsen auf Basis der Tagesgeldswaps (OIS) zeigen. Darin deutet sich an, dass die Anleger zunehmend die Wachstumssorgen für das nächste Jahr umtreiben, um die Mitte der Jahres 2023 erwarten sie auch deshalb bereits jeweils einen Höhepunkt im Zinserhöhungszyklus: in den USA und im Euroraum.

Für die USA könnten die Leitzinsen daraufhin aber bereits von 4,8 auf 3,0% bis Ende 2024 sinken, wie Anleger an den Terminmärkten vorwegnehmen. Im Euroraum ist von solchen Zinssenkungsfantasien dagegen noch wenig zu spüren. Dies dürfte erklären, warum der Dollar derzeit wieder unter Druck gerät. Auch auf den Devisenmärkten gaben die US-Inflationszahlen neuen Impuls: Der Kurs von 1 € stieg ungefähr von 1.055 $ auf 1.065 $. Im Gegenzug kostet 1 $ rund 0.92 Fr. Am Montag waren es noch 0.9350 Fr.

Mit Spannung erwarten Anleger, ob die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag dem Devisenmarkt nochmals neuen Schwung geben wird. Im Schnitt rechnen Anleger und befragte Analysten zwar mit einer Erhöhung der Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte. Doch sollte eine Überraschung von 0,75 Prozentpunkten nicht ausgeschlossen werden. Dies würde dem Euro weiteren Auftrieb geben und somit auch die Inflation im Euroraum stärker dämpfen. Anders als in den USA zeigt die Teuerung im Währungsraum bisher noch keine Trendwende, zuletzt hat sie sich immerhin auf hohem Niveau stabilisiert.



