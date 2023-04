Der FuW-Morgen-Report vom 12. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, U-Blox und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

In den USA haben die Anleger an den Börsen unterschiedlich reagiert. Gegen den Nachmittag dominierte vor allem die Vorsicht. Der Dow Jones Industrial gewann leicht um 0,29% und schloss am Dienstag bei 33’684,79 Zählern. Der marktbreite S&P 500 blieb unverändert bei 4108,94 Punkten. Und der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,67% und lag zum Tagesende bei 12’964,16 Punkten.

Zu den Tagesgewinnern gehörten die Aktien von Carmax, die um 9,6% zulegten. Der Gebrauchtwagenhändler hat im vierten Quartal einen Gewinn über den Schätzungen von Experten erwirtschaftet.

Auch Caterpillar standen bei Anlegern hoch im Kurs. Die Papiere des Baumaschinenherstellers schlossen mit 2,4% im Plus und erholten sich damit von ihrem vor Ostern erreichten tiefsten Stand seit über fünf Monaten. Boeing (+0,7%) überzeugte mit starken Quartalszahlen und lieferte mehr Jets als ihr grosser europäischer Konkurrent Airbus.

Hingegen schnitten Tech-Werte wie Microsoft (–2,27%), Salesforce (–1,36%) und Cisco (–1,38%) schlecht ab. Im Minus lagen die Papiere von Moderna (–3,1%), nachdem eine Grippeimpfungstudie im Endstadium nicht genug Daten gesammelt hatte.

Regelrecht abgerutscht sind die Aktien des Telecomausrüsters Adtran (–23,83%), die auf den tiefsten Stand seit Herbst 2020 gefallen sind. Anleger und Analysten waren von Umsatz und Gewinn im ersten Quartal enttäuscht.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien sind am Mittwoch unterschiedlich in den Tag gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt 0,58%, der breiter gefasste Topix legt um 0,73% zu.

In China notiert der CSI 300 mit 0,15% leicht im Plus, der Shanghai Composite steigt um 0,24%. In Hongkong verliert der Hang Seng hingegen 0,72%. Der koreanische Leitindex Kospi fällt minimal um 0,09%.

Futures

Die Futures auf den US-amerikanischen S&P 500 notierten mit 0,05% im Plus, ebenso der Terminkontrakt auf den Nasdaq (0,02%). Auf den Euro Stoxx 50 verliert der Futures 0,19%, auf den Dax 0,01%. Der Futures auf den Schweizer SMI liegt bei 0,22% im Plus.

News Vorbörse Schweiz

UBS/CS: Der Nationalrat hat nach einer emotionalen Debatte Nein gesagt zu Garantien des Bundes von 109 Mrd. Fr. im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss von UBS und CS. Der Ständerat hatte zuvor deutlich Ja gesagt. Die grosse Kammer fällte ihren Entscheid am Dienstag kurz vor Mitternacht mit 102 zu 71 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Nein sagten SVP, SP und Grüne, die vorab Bedingungen gestellt hatten für ein Ja zu den Nachtragskrediten und sie teilweise durchgesetzt hatten. Mitte, FDP und die GLP hingegen wollten dem Bundesrat folgen. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

UBS/CS: Der Nationalrat will nach dem CS-Debakel mögliche Verantwortlichkeiten von früheren und aktiven Managern der Grossbank abklären und eine Klage prüfen lassen. Er hat in der Nacht auf Mittwoch ein entsprechendes Postulat oppositionslos angenommen. Dieses hatte die Rechtskommission des Nationalrats (RK-N) eingereicht. Der Bundesrat war bereit, den Prüfauftrag entgegenzunehmen.

U-Blox: Der Halbleiterhersteller U-Blox hat im ersten Quartal des laufenden Jahres einen Umsatz von 166 Mio. Fr. erzielt. Bei konstanten Währungen entspricht dies einem Plus von 20% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Wachstum ist dabei vor allem auf eine gute Volumenentwicklung zurückzuführen. Im Gesamtjahr soll der Umsatz währungsbereinigt 6 bis 16% zulegen. Für die bereinigte Marge auf dem Ebitda erwartet das Unternehmen 21 bis 24% und für den Ebit 14 bis 18%. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Barry Callebaut: Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat ein Chocolate Academy Center in New York eröffnet. Hier sollen Köche ihre Fertigkeiten verbessern und präsentieren können. Das Zentrum ist das 27. und das zweite in den USA. Es liegt im Meatpacking District in Manhattan.

Kudelski: Das Tech-Unternehmen Kudelski baut das Geschäft in Indien aus. Es hat die in Indien populäre Video-Streaming-Plattform Zee5 mit monatlich mehr als 100 Mio. aktiven Nutzern für eine seiner Sicherheitslösungen gewonnen. Angaben zum Auftragsvolumen werden nicht gemacht.

Wichtige Ereignisse vom 12. April 2023

Schweiz

07:00 U-blox: Umsatz Q1

11:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis



Sonstige Termine:

Ausserordenliche Session Parlament (CS)

Adecco: GV (11.00 Uhr), Lausanne

Komax: GV (16.00 Uhr), Luzern

Polypeptide: GV (16.00 Uhr), Zug

Swiss Re: GV (14.00 Uhr), Zürich

VZ Holding: GV (10.00 Uhr), Zürich

International

07:30 AUT: OMV, Q1 Trading Update

11:30 PRT: EDP, Hauptversammlung

13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung

14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

17:45 FRA: LVMH, Q1-Umsatz

NLD: KPN, Hauptversammlung

Konjunktur

01:50 JPN: Erzeugerpreise 03/23

01:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 02/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 03/23

14:30 USA: Realeinkommen 03/23

16:00 CND: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 22.3.23

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Lonza, Novartis und Roche …



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Lonza, Novartis und Roche zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 8% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 14. Oktober 2024 die Barriere von 59% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 125 734 188. Das Börsenkürzel ist WSFLTQ. Die Liberierung findet am 21. April statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 14% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 15. Juli 2024 die Barriere von 59% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 125 734 190. Das Börsenkürzel ist WSHLTQ. Die Liberierung findet am 24. April statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).





