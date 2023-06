Der FuW-Morgen-Report vom 22. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu CS, Logitech und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Am Mittwoch haben die US-Aktienmärkte tiefere Kurse verzeichnet. Die Aussicht auf weiterhin hohe Zinsen belastet. US-Zentralbankchef Jerome Powell signalisierte vor Parlamentariern zwei weitere Zinsschritte dieses Jahr und erwartet einen langen Kampf gegen die Inflation.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (–0,3%) sank auf 33’951,52 Zähler. Der S&P 500 (–0,5%) fiel auf 4365,69 Punkte. Der besonders zinssensitive Tech-Index Nasdaq 100 (–1,4%) notierte zum Handelsschluss auf 14‘867,45 Punkten.

Der Paketdienst FedEx (–2,5%) enttäuscht mit seinen Quartalszahlen. Das Management beobachtet eine schwache Nachfrage und plant nun Kostensenkungen. Auch Konkurrent UPS (–2,1%) verliert.

Gewinnmitnahmen haben die Papiere des Elektroautobauers Tesla (–5,5%) belastet. Der Kurs steht nun noch 140% höher als zu Anfang Jahr. Die letzten Nachrichten sind eigentlich positiv: China wird Steuerermässigungen für Elektroautos teilweise bis 2027 fortsetzen.

Auch hinter den Kursverlusten beim Chiphersteller Intel (–6%) stehen wohl Gewinnmitnahmen. Ein Anteil von 20% an der österreichischen Tochterfirma IMS, Hersteller von Maschinen zur Chipproduktion, wird an den Investor Bain Capital verkauft. Der Kurs des Halbleiterproduzenten AMD (–5,7%) gab ebenso nach.

Asien/Pazifik

Die japanischen Märkte zeigen am Donnerstag keine klare Richtung. Während der Nikkei 225 0,7% im Minus steht, gewinnt der breiter gefasste Topix 0,4%. Der Kospi in Südkorea notiert 0,2% höher. Wegen eines Feiertags sind die Börsen in China, Hongkong und Taiwan heute geschlossen.

Der S&P/ASX 200 in Australien verliert 1,7%.

Futures

Die Terminkontrakte zeigen Verluste an. Der Future auf den S&P 500 steht 0,2% tiefer. Der Kontrakt auf den Euro Stoxx 50 gibt 0,5% nach.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: In New York haben Investoren in die wertlos gewordenen AT1 Bonds von Credit Suisse (CS) eine Sammelklage eingereicht. Sie richtet sich gegen die früheren CS-CEO Brady Dougan und Tidjane Thiam sowie gegen drei ehemalige Manager der CS-Investmentbank. Ihnen werden zu riskante Geschäfte sowie unethische und illegale Praktiken vorgeworfen. Mit der Notübernahme von CS durch UBS waren die sogenannten Additional-Tier-1-Anleihen (AT1) von CS mit einem nominalen Wert von rund 16 Mrd. Fr. für wertlos erklärt worden. (Lesen Sie hier mehr)

Logitech: Der Hersteller von Computerzubehör kündigt ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Mrd $ an. Es soll diesen Juli beginnen und drei Jahre lang laufen. Die Logitech-Aktien waren vergangene Woche abgesackt, nachdem der langjährige CEO Bracken Darrell seinen Abgang angekündigt hatte. (Lesen Sie hier mehr.)

Carlo Gavazzi: Die Elektrotechnikgruppe hat definitive Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende März) vorgelegt. Demnach ist der Umsatz auf 209,6 Mio. Fr. gestiegen (+14%), der operative Gewinn Ebit auf 39,3 Mio. Fr. (+27%). Der Verwaltungsrat von Carlo Gavazzi schlägt eine Dividende von 12 Fr. pro Inhaberaktie und 2.40 Fr. je Namentitel vor. (Lesen Sie hier mehr.)

SNB: Die Schweizerische Nationalbank fordert in ihrem neusten Bericht zur Finanzstabilität eine Überarbeitung der Too-big-to-fail-Regeln, um ein früheres Eingreifen zu ermöglichen. Es müssten die richtigen Lehren aus dem CS-Kollaps gezogen werden. Eine wichtige Rolle spiele die Umsetzung der revidierten Liquiditätsvorschriften. Die SNB schätzt die Kapitalpuffer der meisten Inlandbanken zurzeit aber als ausreichend ein. (Lesen Sie hier mehr.)

GAM: Die Investorengruppe Rock Investment, die gegen die Übernahme der GAM Holding durch die britische Liontrust ist, hat den VR von GAM aufgefordert, er solle spätestens bis am Montag bestätigen, dass er vor der ausserordentlichen GV vom 25. August keine verbindliche Vereinbarung über den Ausstieg aus der FMS-Sparte schliessen werde.

Wisekey: Das Cybersecurity-Unternehmen will auch für die an der US-Börse Nasdaq kotierten American Depositary Shares (ADS) einen Reverse Split durchführen, und zwar im Verhältnis 1 zu 2,5. Derzeit repräsentiert ein ADS zehn an der SIX kotierte B-Aktien von Wisekey. An der heutigen GV sollen die Aktionäre der Zusammenlegung der B-Aktien im Verhältnis von fünfzig zu eins zustimmen.

Cosmo: Das Pharmaunternehmen hat für sein Aknemittel Winlevi auch für Südkorea ein Lizenzabkommen abgeschlossen. Hyundai Pharm wird zum lokalen Vertriebspartner, Cosmo zum exklusiven Lieferanten des Produkts.



Wichtige Ereignisse vom 22. Juni 2023

Schweiz

06:30 Carlo Gavazzi: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 08.45 Uhr)

06:30 SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2022

08:30 BFS: Baupreisindex im April 2023

08:30 BFS: Erwerbseinkommen im Jahr 2022

09:30 SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK)

International

10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Messe München, Bilanz-Pressekonferenz

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung, Berlin

10:00 CHE: Züblin, Hauptversammlung, Zürich

10:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung

13:00 NLD: Aegon, Kapitalmarkttag

20:00 USA: Nvidia, Hauptversammlung

Konjunktur

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht

08:00 DEU: Frühindikator für den Aussenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten,

vorläufige Ergebnisse) 05/23

08:45 FRA: Geschäftsklima 06/23

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: CFNA-Index 05/23

14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/23 (vorab)

16:00 USA: Frühindikator 05/23

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 05/23

16:00 USA: EIA Ölbricht (Woche)

Ausblick – Zinsen und Devisen

In der Schweiz verstärkt sich derzeit der Trend, wonach sich die Zinsen für Hypothekarkredite bei einigen Anbietern umkehren. Dies heisst, dass die kurzfristigen Zinsen so stark steigen, dass sie über den langfristigen Zinsen liegen. Im Regelfall ist es aber genau andersherum, je länger ein Kreditnehmer sich Mittel leiht, umso mehr zahlt er auch an Zinsen. Im Schnitt der zwölf Anbieter, deren Richtwerte für die Hypozinsen «Finanz und Wirtschaft» jeden Monat auswertet, liegt der Zinsabstand zwischen den zehn- und zweijährigen Sätzen im Juni nur noch bei 0,02 Prozentpunkten. Dies ist so wenig wie seit 2015 nicht mehr, dem Beginn der Auswertungen.

Diese Entwicklung spiegelt die Entwicklung an den Zinsmärkten: Bereits seit Ende Mai liegen die Renditen zehnjähriger Staatsobligationen der Eidgenossenschaft unterhalb der Rendite von zweijährigen Papieren. Anfang der Woche machte der Zinsabstand bereits fast 0,3 Prozentpunkte aus. Entsprechend hat sich auch die Kurve bei den Swapsätzen umgekehrt, die wiederum für die Refinanzierung der Hypothekarbanken entscheidend sind – hier liegt der Abstand mittlerweile bei fast 0,15 Prozentpunkten.

Wichtigster Grund für die Umkehrung der Zinsen, die auch Inversion genannt wird, dürfte darin liegen: Die Notenbanker in den USA und im Euroraum signalisieren derzeit, dass sie ihren Zinserhöhungszyklus noch nicht beendet haben. Zugleich gibt es aber bei den langfristigen Renditen kaum noch Bewegung, weil sich die Anleger bereits auf einen Zinsgipfel einstellen. Diese Woche verschärften besonders die Hardliner wie Isabel Schnabel, Direktorin der Europäischen Zentralbank, ihre Rhetorik, wonach es besser sei, dass die Währungshüter bei den Zinserhöhungen überschiessen.

Am Donnerstag wird erwartet, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75% erhöht. Derweil nehmen Anleger an den Terminmärkten mittlerweile einen Zinsgipfel von rund 2,15% im Frühjahr für die SNB vorweg. Für den Euroraum liegt aktuell der erwartete Finalzins bei 4% im September. Rund ein Viertelprozentpunkt mehr als vor der jüngsten EZB-Sitzung vergangene Woche.



