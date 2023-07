Der FuW-Morgen-Report vom 25. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsennews zu Kühne + Nagel, Lindt & Sprüngli, Logitech und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Mehrere anstehende Grossereignisse haben am Montag ihre Vorboten vorausgeschickt und das Geschehen am US-Aktienmarkt geprägt. Der Dow Jones Industrial ist 0,5% höher bei 35’411,24 aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 hat 0,4% auf 4554,64 gewonnen, und der jüngst etwas schwächelnde Technologieindex Nasdaq 100 hat um 0,1% auf 15’448,02 zugelegt. Am Mittwoch steht die nächste Zinsentscheidung des Fed auf der Agenda. Zudem nimmt die US-Berichtssaison in der neuen Woche weiter Fahrt auf.

Der Ölkonzern Chevron ist mit seinem Zwischenbericht bereits im Fokus gestanden, die Aktien haben um rund 2% zugelegt. Chevron hat im abgelaufenen Quartal zwar nur gut halb so viel wie zur Zeit des starken Ölpreisanstiegs verdient, die Analystenerwartungen aber dennoch übertroffen.

Die Aktien der Elektroautobauer haben ebenfalls für Aufsehen gesorgt. Tesla hat sich mit +3,5% von seinen jüngsten Verlusten erholt. Für die Papiere von Nikola ist es dagegen um 4,8% in die andere Richtung gegangen, nachdem ein in Brand geratener Elektro-LKW vor der Firmenzentrale die Anleger verunsichert hat.



Asien/Pazifik

Die angekündigte Unterstützung der Regierung in Peking für die stotternde Wirtschaft nach der Coronapandemie lässt am Dienstag die Anleger in China aufatmen. Auf dem chinesischen Festland steigt der CSI 300 um 2,6%, der Shanghai Composite um 1,9%. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 3,2%. Der Nikkei 225 in Tokio verliert hingegen 0,4% und der marktbreitere Topix 0,1%. Der koreanische Leitindex Kospi steht mit 0,1% nur knapp im Plus. In Australien handeln der ASX 200 und der ASX 300 jeweils 0,4% höher.

Futures

Auf einen ruhigeren Handel am Dienstag deuten die Futures hin. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 notiert praktisch unverändert, jener auf den Euro Stoxx 50 verliert 0,1%.

News Vorbörse Schweiz

Kühne + Nagel: Das Transport- und Logistikunternehmen weist im ersten Halbjahr ein deutlich tieferes Resultat aus als im ersten Halbjahr 2022. Der Umsatz ist 38% auf 12,7 Mrd. Fr. gefallen, der operative Gewinn auf Stufe Ebit hat sich auf 1,14 Mrd. halbiert, der Gewinn ebenso (860 Mio. Fr.). Kühne + Nagel spricht aber von Marktanteilsgewinnen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Lindt & Sprüngli: Der Schokoladenhersteller hat ein gutes erstes Halbjahr hinter sich. Der Umsatz lag bei 2085,5 Mio. Fr. Unter dem Strich stehen 204,5 Mio. Fr., die Konsensschätzung war mehr als 50 Mio. Fr. tiefer. Die Guidance für das Gesamtjahr wird erhöht. Neu erwartet Lindt & Sprüngli ein organisches Umsatzwachstum von 7 bis 9%, die Gewinnmarge soll 30 bis 50 Basispunkte steigen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

SIG: Der Verpackungshersteller ist in der ersten Jahreshälfte auch dank zwei Übernahmen stark gewachsen. Der Umsatz lag 35,1% höher bei 1,54 Mrd. €. Der bereinigte Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda hat in ähnlichem Ausmass (+37%) auf 383,7 Mio. € zugelegt. Entgegen den Analystenerwartungen konnte SIG damit die Profitabilität steigern, der Gewinn fällt mit 144,4 Mio. € aber etwas geringer als erwartet aus. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Cicor: Der Anbieter elektronischer Komponenten hat den Gewinn im ersten Halbjahr auf 199,2 Mio. Fr. gesteigert, in der Vorjahresperiode waren es 157,7 Mio. Fr. Auch die Gewinnzahlen haben stark zugelegt. Der Kerngewinn beträgt 9,2 Mio. Fr. gegenüber 4,9 Mio. im Vorjahr (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Galenica: Der Apothekenbetreiber und Medikamentenhändler hat im ersten Halbjahr den Umsatz 5,5% auf 1,85 Mrd. Fr. gesteigert. Galenica senkt aber den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Ausserordentliche Abschreibungen sowie eine Verfügung der Wettbewerbskommission Weko aus dem Jahr 2017 belasten den Ebit mit 9,8 Mio. Fr. Neu soll der Ebit etwa auf Vorjahreshöhe liegen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Sulzer: Der Hersteller von Pumpen hat im ersten Halbjahr wieder Gewinn geschrieben. Bei einem 5,6% höheren Umsatz von 1,6 Mrd. Fr. ist der Ebitda um gut 27% auf 162,4 Mio. Fr. gestiegen. Unter dem Strich sind 104,3 Mio. Fr. geblieben, nach einem Verlust von 48,8 Mio. Fr. im Vorjahr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Logitech: Der Anbieter von Computer-Peripheriegeräten hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 deutlich schlechtere Zahlen ausgewiesen als in der Vorjahresperiode. Der Umsatz ist 16% auf 974 Mio. $ gefallen, der Ebit ist fast ein Drittel auf 78 Mio. $ eingebrochen, der Gewinn um 38% auf 63 Mio. $. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Idorsia: Das Biotechunternehmen hat im ersten Halbjahr auf einem Umsatz von 51 Mio. Fr. einen Verlust von 193 Mio. Fr. geschrieben. Für das Gesamtjahr erwartet Idorsia weiterhin einen operativen Verlust von 735 Mio. Fr. Sie streicht nach Bekanntgabe eines einschneidenden Sparprogramms vergangene Woche nun auch die Mittelfristprognose bis 2025. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

UBS und CS: Die Grossbank UBS muss Bussen von insgesamt 388 Mio. $ zahlen, die die von ihr übernommene CS verschuldet hat. Im Rahmen von Untersuchungen zu riskanten Geschäften mit dem Hedgefonds Archegos muss UBS der US-Notenbank Fed 269 Mio. $ und der britischen Aufsichtsbehörde 119 Mio. $ überweisen. Auch die Schweizer Aufsichtsbehörde, die keine Bussen aussprechen kann, schliesst ihr Verfahren gegen CS ab. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Achiko: Das indonesische Unternehmen, das einen Coronatest anbieten wollte, wird von der Schweizer Börse SIX verschwinden. Achiko befindet sich in Liquidation. Bereits am 22. Juni habe die SIX Exchange Regulation (SER) die Dekotierung der Namenaktien beantragt. Diese erfolge spätestens am 26. Oktober (letzter Handelstag spätestens 25. Oktober). (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 25. Juli 2023

Schweiz

03:00 Logitech: Ergebnis Q1 (Webcast 14.30 Uhr)

06:00 Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

06:45 Kühne + Nagel: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 Cicor: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr)

07:00 Idorsia: Ergebnis Q2 (Conf. Call 15.00 Uhr)

07:00 Lindt & Sprüngli: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 SIG Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

07:00 Sunrise: Ergebnis H1

Ohne Zeitangabe:

Carlo Gavazzi: GV (10.30 Uhr), Zug

International

07:00 DEU: Amadeus Fire, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Telenet, Halbjahreszahlen

07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen

09:00 DEU: Flatexdegiro, Call zu den Halbjahreszahlen

10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung

11:00 GBR: Vodafone Group, Hauptversammlung

12:00 USA: Danaher, Q2-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen

12:20 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q2-Zahlen

12:55 USA: Raytheon Technologies, Q2-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen

14:00 USA: Dow, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Hochtief, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Halbjahreszahlen

22:01 USA: Microsoft, Jahreszahlen

22:01 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q3-Zahlen

Ohne Zeitangabe:

FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz

FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen

GBR: Unilever, Halbjahreszahlen

NLD: Randstad, Q2-Zahlen

NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen

NLD: ASM International, Q2-Zahlen

USA: Corning, Q2-Zahlen

USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen

USA: Snap Inc., Q2-Zahlen

USA: General Electric, Q2-Zahlen

Konjunktur

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 06/23

08:00 SWE: Erzeugerpreise 06/23

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 07/23

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung

15:00 BEL: Geschäftsklima 07/23

15:00 USA: FHFA-Index 05/23

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 07/23

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 07/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Der Ölpreis hat mit vier Wochengewinnen in Folge rund 10% zugelegt. Der Nordsee-Mix Brent wurde am Montag zeitweise zu über 81,50 $ je Fass gehandelt. Hintergrund des Preisanstiegs sind Lieferkürzungen von grossen Exporteuren wie Saudi-Arabien und anderen Ländern der Förderorganisation Opec+.

Einem möglichen Nachschubdefizit stehen Sorgen um die Weltkonjunktur sowie bezüglich der Entwicklung der Zinsen gegenüber. Der Handel am Ölmarkt schaut nervös auf den nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Ein Zinsschritt wird erwartet, um die Inflation weiter einzudämmen, doch dies könnte die US-Wirtschaft in die Rezession stürzen.

Neben dem Fed wird auch die Europäische Zentralbank (EZB) im Lauf der Woche über den Leitzins befinden. Bei beiden Notenbanken wird ein Schritt um 25 Basispunkte nach oben gerechnet.

UBS-Rohstoffspezialist Giovanni Staunovo erwartet dennoch, dass Brent Ende Jahr zu 90 $ je Fass handeln wird. «Es gibt wohl noch einige Sorgen wegen des anstehenden Treffens des Offenmarktausschusses des Fed», so der Experte. Der Markt gehe aber wohl davon aus, dass Vorräte langsam zurückgingen.

Die Feinunze Gold wird zu 1962 $ höher als vor vier Wochen gehandelt. Die Goldmärkte erwarten einen nahenden Höchststand der Zinsen in den USA und der Eurozone. Für das zinslose Gold wäre dies ein Vorteil.

Bei 744 $ je Scheffel steht der Future für Weizen am US-Markt auf einem Vierwochenhoch. Hintergrund ist, dass Russland eine internationale Vereinbarung über Verschiffungsrouten für ukrainischen Weizen im Schwarzen Meer vergangene Woche nicht verlängert hat. Zuletzt haben russische Raketenangriffe auf die ukrainische Hafenstadt Odessa den Weizen-Future steigen lassen.

