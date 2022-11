Der FuW-Morgen-Report vom 2. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Straumann, AMS Osram, Nestlé und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA



Vor dem Fed-Zinsentscheid steigt am US-Aktienmarkt die Nervosität. Am Dienstag drehten die US-Börsen nach robusten Daten aus der US-Industrie und vom Arbeitsmarkt rasch ins Minus. Die Sorgen nahmen zu, die US-Notenbank Fed könnte ihren harten geldpolitischen Kurs mit grossen Zinserhöhungen unvermindert fortsetzen, nachdem es jüngst noch Hoffnung auf ein weniger rasantes Tempo bei den Erhöhungen gegeben hatte. Der Dow Jones Industrial verlor zum Börsenschluss 0,2% auf 32’653 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,4% auf 3856 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1% auf 11’289 Punkte.

Schwergewichte wie Apple und Microsoft verloren 1,8 beziehungsweise 1,7% und Alphabet über 4%. Für Amazon ging es um 5,5% abwärts. An den Börsen in China und Hongkong waren zuvor Aktien von Technologieunternehmen gestiegen. Dies wirkte sich in New York positiv auf Hinterlegungsscheine (ADR) chinesischer Unternehmen wie die der Internethandelskonzerne Alibaba und JD.com und des Suchmaschinenbetreibers Baidu aus, die um teils mehr als 3,5% anzogen.

Uber schnellten um 12% hoch. Die Aktien des US-Fahrdienstanbieters profitierten von einem stärker als erwartet ausgefallenen Quartalsumsatz. Zudem verringerte das Unternehmen seinen Verlust. Im Sog von Uber gewannen die Titel des Konkurrenten Lyft 3,5%.

Die Aktien von Pfizer gewannen 3,1%, nachdem der Pharmahersteller trotz starkem US-Dollar die Jahresziele angehoben hatte. Konkurrent Eli Lilly dagegen kappte angesichts der Dollarstärke sowohl das Umsatz- als auch das Gewinnziel für das laufende Jahr, die Aktien büssten 2,6% ein. Im Fokus stand zudem der Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (J&J) mit einem Übernahmevorhaben. Ziel der Begierde ist der Herzpumpenhersteller Abiomed. Während Abiomed um rund 50% nach oben sprangen, gaben J&J um 0,5% nach.



Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte eher freundlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 0,1%, und der breiter gefasste Topix dreht 0,1% ins Plus. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der CSI 300 rund 1,7%, und der Shanghai Composite steigt 1,6%. Der Hang Seng avanciert 2,4%, der koreanische Kospi legt 0,2% zu.



Futures

Eine klare Richtung geben auch die Futures vor. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,5% höher, diejenigen auf den S&P 500 0,3% höher.

News Vorbörse Schweiz

Straumann 1: Der Medizintechnikhersteller Straumann erzielte im dritten Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,9% auf 550,5 Mio. Fr. und damit etwas weniger als von Analysten erwartet. Allerdings gewann er in allen Tätigkeitsregionen Umsatz. Das Quartal sei traditionell etwas schwächer, kommentierte das Unternehmen die Entwicklung. Für das Gesamtjahr steigt die Umsatzprognose leicht, und Straumann erwartet ein organisches Wachstum im mittleren statt wie zuvor im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Gewinnzahlen wurden nicht publiziert. (Lesen Sie hier mehr.)

Straumann 2: Der Medizintechniker Straumann erwirbt eine Minderheitsbeteiligung an SmileCloud. Dank dieser Internetplattform können Zahnärzte virtuelle Modelle für ihre Kunden – ein «Wunsch-Lächeln» – erstellen und den Produktverkauf fördern. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

AMS Osram: Das Technologieunternehmen erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 1,2 Mrd. € und damit rund 6% weniger als im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Betriebsgewinn Ebit sank 31% auf 91 Mio. €. Der Reingewinn betrug immerhin 47 Mio. €, nach 10 Mio. im Vorjahr, was über den Analystenerwartungen lag. Im vierten Quartal soll der Umsatz nun 1,15 bis 1,25 Mrd. € erreichen und die Ebit-Marge zwischen 6 und 9% betragen. Die Mittelfristziele bis 2024 sinken auf 4,7 Mrd. € Umsatz mit einer Schwankungsbreite von +/–300 Mio. €. Bisher sollten es 4,9 Mrd. € sein. Die Ebit-Marge soll 13% +/–100 Basispunkte erreichen, bisher wurden 15% angestrebt. (Lesen Sie hier mehr.)

Nestlé: Der Nahrungsmittelhersteller Nestlé verkauft die Rechte an seiner Säuglingsnahrungsmarke Good Start in den USA und Kanada an den irischen Arzneimittelhersteller Perrigo. Dieser übernimmt auch das Nestlé-Werk Gateway für Säuglingsnahrung in Eau Claire im US-Bundesstaat Wisconsin. (Lesen Sie hier mehr.)

Credit Suisse: Die Ratingagenturen Moody’s und S&P senken teilweise ihre Einschätzung für die Verbindlichkeiten der Credit Suisse. Dahinter stehen das von der Grossbank angekündigte Restrukturierungsprogramm und die Kapitalerhöhung über rund 4 Mrd. Fr. S&P senkt die Bewertung der Verbindlichkeiten der Credit Suisse AG und anderer Gruppengesellschaften auf A–/A-2, von bisher A/A-1. Das Rating der Holdinggesellschaft Credit Suisse Group lautet neu BBB–, nach BBB. Der Ausblick bleibt stabil. Von Moody’s lautet die neue Einstufung der Verbindlichkeiten der Credit Suisse AG nun A3, nach bisher A2. Für die Credit Suisse Group bleibt es beim bisherigen Rating von Baa2. Der Ausblick für beide Ratings ist jedoch negativ. (Lesen Sie hier mehr.)

Barry Callebaut: Beim weltgrössten Schokoladehersteller Barry Callebaut wird der COO ausgetauscht. Auf Olivier Delaunay folgt Jo Thys. Ersterer geht nach rund drei Jahren aus persönlichen Gründen, Letzterer ist derzeit Chef der Region Asien/Pazifik und schon seit 25 Jahren bei Barry Callebaut beschäftigt. (Lesen Sie hier mehr.)

Basilea: Das Biopharmaunternehmen Basilea veräussert das präklinische Onkologieportfolio an das US-Biotech-Unternehmen Twentyeight-Seven. Basilea erhält dafür eine Abschlagzahlung von 1 Mio. Fr. Darüber hinaus kann es zu Meilensteinzahlungen von 2 Mio. Fr. kommen, ausserdem hat Basilea Anspruch auf Zahlungen von bis zu 351 Mio. Fr. beim Erreichen von Entwicklungs-, Zulassungs- und Umsatzmeilensteinen. (Lesen Sie hier mehr.)

Achiko: Die indonesische Pharmagesellschaft Achiko, deren Aktien an der Schweizer Börse kotiert sind, hat Produktionstests für das Corona-Testkit Aptamex abgeschlossen. Die Auslieferung der Sets startet Anfang 2023.

Meier Tobler: Der Klimatechniker Meier Tobler konnte in den ersten neun Monaten den Umsatz um 9% auf 403 Mio. Fr. steigern, vor allem dank einer starken Nachfrage nach Wärmepumpen. Die Marktsituation sei aber «fragil», sodass für das Schlussquartal ein etwas geringeres Umsatzwachstum erwartet wird. Beim Ebitda soll allerdings auch im zweiten Halbjahr die Marge von 8,6%, die sich im ersten Halbjahr ergeben hat, erreicht oder übertroffen werden.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 2. November 2022

Schweiz

06:30 CFT: Umsatz Q3

06:30 Straumann: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.30 Uhr)

07:00 AMS Osram: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 Sunrise: Ergebnis Q3

09:00 KOF Beschäftigungsindikator Q4

17:50 Dufry: Trading Update Q3 (Conf. Call 18.15 Uhr)

18:00 Aluflexpack: Umsatz Q3

International

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen

07:00 AUT: ams-Osram AG, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Wizz Air, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q3-Zahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang im Maschinenbau 09/22

13:00 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz

21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen

21:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

21:05 USA: Ebay, Q3-Zahlen

DEU: Evotec, Capital Markets Day

DEU: Norma Group, Q3-Zahlen

DNK: Vestas, Q3-Zahlen

FRA: Imerys, Q3-Zahlen

GBR: Next, Q3-Umsatz

GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen

NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz

USA: Allstate, Q3-Zahlen

USA: Boeing, Investor Day

Konjunktur

08:00 DEU: Im- und Exporte 09/22

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/22

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/22 (2. Veröffentlichung)

13:15 USA: ADP-Beschäftigung 10/22

15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 09/22

19:00 USA: FOMC Zinsentscheid

Ausblick – Neue derivative Produkte

Credit Suisse lanciert BRC auf Novartis, Roche, Swiss Re und Zurich mit einem Coupon von 7% p. a.

Neu in Zeichnung bei der Credit Suisse ist ein Barrier Reverse Convertible in Franken auf Novartis, Roche, Swiss Re und Zurich Insurance mit einem Coupon von 7% p. a. und einer Barriere von 55% (Valor 120 426 236).

Der Barrier Reverse Convertible zahlt einen fixen Coupon von 7% p. a. Sofern alle Basiswerte während der Laufzeit des Produkts über der Barriere von 55% notieren, werden bei Verfall 100% des Nominalwerts zurückgezahlt.

Andernfalls könnte das investierte Kapital bei der Endfixierung in den Basiswert mit der schlechtesten Kursentwicklung umgewandelt werden, d. h. in die Aktie, die bei der Endfixierung gegenüber der Anfangsfixierung am stärksten gefallen ist, und somit einen Verlust verzeichnen. Im ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des investierten Kapitals möglich.

Zeichnungsschluss ist am 4. November um 15 Uhr, die Anfangsfixierung erfolgt am selben Tag. Die Laufzeit des Produkts beträgt zwölf Monate. Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um ein Renditeoptimierungsprodukt (Barrier Reverse Convertible, 1230).



