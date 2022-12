Der FuW-Morgen-Report vom 13. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Autoneum, Stadler Rail, Meyer Burger und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Aktienindizes sind mit deutlichen Avancen in eine von Notenbankentscheiden geprägte Handelswoche gestartet. Der Dow Jones Industrial kletterte 1,6% auf 34’005,04, während der marktbreite S&P 500 1,4% auf 3990,56 zulegen konnte. Der technologielastige Nasdaq Composite stieg 1,3% auf 11’143,74.

Im dreissig Titel umfassenden Dow Jones Industrial setzten sich die Valoren des Flugzeugbauers Boeing mit einem Plus von 3,8% an die Spitze des Kurstableaus. Die grössten Abgaben erlitten die Aktien von Amgen mit einem Minus von 0,7%: Das Biotech-Unternehmen hat mitgeteilt, Horizon Therapeutics für mehr als 26 Mrd. $ übernehmen zu wollen.

In den Fokus der Anleger rückten auch die Aktien des Elektroautobauers Rivian Automotive. Die Meldung, eine Kooperation mit Mercedes-Benz für den Bau eines E-Transporters auf Eis legen zu wollen, liess die Rivian-Titel mehr als 6% fallen.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Aktienmärkte tendieren mehrheitlich höher. In Tokio avanciert der Nikkei 225 0,4%, der breiter gefasste Topix klettert 0,5%.

Der Hang Seng in Hongkong steigt 0,5%. Tendenziell unverändert präsentieren sich die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 verliert 0,1%, während der Shanghai Composite seitwärts tendiert und der Shenzhen Composite 0,4% nachgibt. In Australien gewinnt der S&P/ASX 200 0,3%. Der südkoreanische Leitindex Kospi büsst 0,1% ein.

Futures

Auf einen stabilen Handel deuten die Futures hin. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 zeigt sich praktisch unverändert, der Futures auf den Euro Stoxx 50 sinkt 0,1%.

News Vorbörse Schweiz

Autoneum: Der Automobilzulieferer bekommt per 27. März 2023 mit Eelco Spoelder einen neuen CEO. Spoelder war zuletzt in Führungspositionen für Faurecia und davor für Continental tätig. Der Abgang des jetzigen CEO Matthias Holzhammer geschehe aus familiären Gründen, teilte Autoneum mit. (Lesen Sie hier mehr.)

Bobst: Die Aktien des Verpackungsmaschinenherstellers werden am 30. Dezember dekotiert. Der letzte Handelstag ist somit der 29. Dezember, wie die SIX mitteilt und damit einem Gesuch von Bobst entspricht. Die Privatisierungspläne von Bobst sind seit längerem bekannt. Mehrheitsaktionär JBF Finance hatte im Juli ein öffentliches Übernahmeangebot lanciert. (Lesen Sie hier mehr.)

Kühne + Nagel: Der Logistikkonzern weitet seine Partnerschaft mit dem dänischen Windkraftunternehmen Vestas aus. Das bestehende Logistikzentrum im deutschen Hodenhagen soll um 60’000 Quadratmeter erweitert werden.

Relief Therapeutics: Der Verwaltungsrat des Biotech-Unternehmens hat eine Erhöhung des Aktienkapitals um 1 Mrd. Aktien auf gut 5,6 Mrd. aus dem genehmigten Kapital gestattet. Die neuen Titel werden voraussichtlich um den 22. Dezember an der SIX kotiert. Nach dieser Emission werde Relief voraussichtlich etwa 1,2 Mrd. Valoren halten, die für künftige Finanzierungstransaktionen bereitgehalten würden.

Stadler Rail: Der Zugbauer hat den Vertrag zur Auslieferung von 38 Trams an die Genfer Transportbetriebe TPG unterzeichnet. Den Zuschlag für die Bestellung hatte er bereits im Sommer erhalten. Der Vertrag enthalte eine Option für die Lieferung von bis zu 25 weiteren Trams, bestätigte Stadler Rail frühere Informationen. Die ersten Trams des Modells Tramlink sollen Ende 2025 auf dem Genfer Strassenbahnnetz verkehren.

Roche: Roche-CEO Severin Schwan bestätigte in einem Interview mit der NZZ den Ausblick für das Gesamtjahr 2022. Mit Blick nach vorn sagte er auf die Frage, ob 2023 angesichts des stark nachlassenden Geschäfts mit Coronatests ein Übergangsjahr werde: «Das ist keine komplizierte Rechnung. Schauen Sie einfach die Corona-Umsätze an, das werden dieses Jahr noch gut 6 Mrd. Fr. sein. Bereits im vierten Quartal ist dieser Umsatz massiv zurückgegangen, und wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, dann wird das nächstes Jahr einen Basiseffekt geben. Aber das darunterliegende Geschäft wächst ausgezeichnet.» (Lesen Sie hier mehr.)

Meyer Burger: Das Solarunternehmen hat mit vier Forschungszentren eine neue Partnerschaft beschlossen. Ziel sei die Weiterentwicklung der Perowskit-Technologie für Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von mehr als 30%. In früheren Jahren hatte Meyer Burger mit dem Start-up Oxford PV eine Partnerschaft zur Kommerzialisierung der Perowskit-Technologie, gab allerdings 2021 das Ende der Zusammenarbeit bekannt. (Lesen Sie hier mehr.)

Nestlé: Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé und sein neuseeländischer Partner Fonterra verkaufen ihre Anteile am brasilianischen Gemeinschaftsunternehmen Dairy Partners Americas (DPA) an den französischen Lactalis-Konzern zum Preis von umgerechnet rund 125 Mio. Fr. Sofern die Aufsichtsbehörden zustimmen, soll der Verkauf bis Mitte 2023 abgeschlossen sein. Fonterra hält gemäss den Angaben 51 und Nestlé 49% der Anteile.

Nestlé: In der Ukraine soll für eine Investition von 40 Mio. Fr. eine Nudelfabrik von Nestlé entstehen. Der Nahrungsmittelkonzern wird in der Fabrik in der im Westen der Ukraine gelegenen Oblast Wolyn 1500 Personen beschäftigen, um den europäischen Markt zu beliefern. (Lesen Sie hier mehr.)

Youngtimers: Die Beteiligungsgesellschaft hat die letzte Beteiligung an einem Sammlerautounternehmen abgestossen. Der Ausstieg aus dem Geschäft mit Sammlerautos sei damit einige Monate früher gelungen als geplant, teilte Youngtimers mit. Nun will sich das Unternehmen auf Investitionen im Bereich E-Commerce und Medien konzentrieren.

Bystronic: Der Maschinenbauer will den Verwaltungsrat im Bereich Digitalisierung verstärken. Dazu schlägt das Gremium der Generalversammlung vom April 2023 Eva Zauke als neues Mitglied vor. Zauke blicke auf eine zwanzigjährige Laufbahn in der Softwarebranche zurück und verfüge entsprechend über fundierte Kenntnisse, teilte Bystronic mit.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 13. Dezember 2022

Schweiz

08:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung

09:00 Seco: Konjunkturprognosen vom Dezember 2022

09:15 MK CS: Konjunkturausblick 2023, Zürich

11:00 BAK Economics: Webinar zu Konjunkturausblick

International

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen

09:00 DEU: BGH verkündet Urteil im Streit zwischen einstigen Postbank-Aktionären und der Deutschen Bank

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: DER Touristik, Pk zur Sommersaison 2023

10:00 DEU: VDMA, Jahres-Pk

10:00 DEU: Voith - Online-Jahres-Pk

11:00 DEU: Kreditversicherer, Online-Jahres-PK

17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung

21:15 USA: Palo Alto Networks, Hauptversammlung

ITA: Assicurazioni Generali, Investor Day

Konjunktur

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/22 (endgültig)

08:00 GBR. Arbeitsmarktdaten 11/22

10:00 AUS: Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

10:00 ITA: Industrieproduktion 10/22

11:00 DEU: ZEW-Umfrage 12/22

11:30 GBR: Boe, Finanzstabilitätsbericht

14:30 USA: Realeinkommen 11/22

14:30 USA: Verbraucherpreise 11/22

22:30 USA: Api-Rohöllagerbericht

Ausblick – Rohstoffe

Trotz Chinaöffnung sinkt der Ölpreis

Zum Wochenanfang notiert die Ölsorte Brent unter 75.50 $ je Fass. Schon am Freitag war der Preis zeitweise auf 75.11 $ gefallen – der niedrigste Kurs seit September 2021. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) notiert gar fast auf 70 $ je Fass.

Noch vor einem Monat hat das Fass Brent um 96 $ gekostet, seitdem ist der Preis also um über 20% gefallen. Auch die sich weiter am Markt festigende Aussicht, dass die chinesische Wirtschaft und die dortige Bewegungsfreiheit nicht mehr durch die Null-Covid-Politik eingeschränkt werden, hat zwar den Notierungen der Industriemetalle neuen Auftrieb gegeben – aber nicht dem Energiesektor. Ein grosser Unsicherheitsfaktor ist nun die Schwere der von vielen erwarteten Rezession der US-Wirtschaft.

Zeitweise profitierte der Ölpreis am Freitag kurzzeitig von der Äusserung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass Russland die Produktion drosseln könnte und sich weigert, Öl an Länder zu verkaufen, die die Preisobergrenze für russisches Öl unterstützen. Wie sich die Obergrenze auf den Markt tatsächlich auswirken wird, bleibt unter Beobachtern umstritten.

Auch wenn die Preise seit Wochen unter Druck stehen, könnte sich dies nächstes Jahr ändern, meint Saxo-Bank-Analyst Ole Hansen. «Die Preise könnten – trotz des Risikos einer geringeren Nachfrage – durch die Angebotssorgen hoch gehalten werden.»



