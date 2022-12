Der FuW-Morgen-Report vom 19. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Basilea, PolyPeptide, Mobilezone und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

In China geht die Angst vor einer neuen Covid-Welle um und hat die Aktienmärkte belastet. So sollen ab Montag etwa alle Schulen in Schanghai geschlossen werden, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. In Hongkong verlor der Leitindex Hang Seng 0,7%. Am chinesischen Festland büsste der CSI 300 1,5% ein, und auch der Shanghai Composite gab deutlich ab, um 1,8%.

In Japan startete die Börse am Montag ebenfalls in der Verlustzone. Der Nikkei 225 gab 1,1% nach, und auch der breiter gefasste Topix verlor 0,7%.

In Australien startete der ASX 200 moderate 0,2% schwächer in die Woche. Der koreanische Kospi notierte mit –0,6% ebenfalls schwächer.

USA

Am Freitag war es für die US-Börsen noch einmal bergabgegangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel letztlich um 0,9% auf 32’920,46 Punkte und schrieb damit ein Wochenminus von 1,7%. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 1,1% auf 3852,36 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,9% auf 11’243,72 Punkte.

Adobe und Meta gewannen beide je knapp 3%. Adobe hatte Zahlen über den Erwartungen geliefert und fuhr einen 12%igen Umsatzanstieg ein. Bei Meta Platforms wirkte sich eine Kaufempfehlung der Investmentbank JPMorgan positiv aus. Tech-Aktien allgemein notierten zum Wochenabschluss jedoch schwächer. Die Titel des Kurznachrichtendiensts Snap verloren etwa knapp 4%, und für Pinterest ging es 1,4% bergab.

Freitag war auch kein guter Tag für die US-Autowerte. Die Aktien des Autobauers Ford verloren 7%, und auch bei General Motors ging es 4% nach unten. Tesla verlängerten ihren Abwärtstrend ebenfalls und gaben knapp 5% ab.

Futures

Der Terminkontrakt auf den S&P 500 notierte kaum verändert. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 legte hingegen mit 0,1% leicht zu.

News Vorbörse Schweiz

Basilea: Das Biopharmaunternehmen erhält eine Meilensteinzahlung über 4 Mio. US-$ von SillaJen. Ausgelöst wird sie dadurch, dass der Onkologiewirkstoff BAL0891 erfolgreich an SillaJen übertragen wurde.

PolyPeptide: Der Pharmazulieferer hat eine kommerzielle Vereinbarung mit Laufzeit von mehreren Jahren unterzeichnet. Sie soll nach einer Anlaufphase ab 2024 einen jährlichen Auftragswert von rund 100 Mio. € erreichen. (Lesen Sie hier mehr.)

Mobilezone: Die Handyladenkette kauft in Deutschland den langjährigen Geschäftspartner Siga Exchange und das dazugehörige US-Army-Geschäft. Der Kaufpreis sowie Weiteres werden nicht veröffentlicht. Finanzieren wird Mobilezone den Zukauf ausschliesslich aus Eigenmitteln.

Bank Linth: Die Bank Linth wird per 28. Dezember von der Schweizer Börse dekotiert. Der letzte Handelstag der Aktien sei am 27. Dezember.

Bellevue: Der Vermögensverwalter will den Bereich Private Markets ausbauen. Neben Direktinvestitionen sollen auch Sekundärmarktstrategien angeboten werden.

Conforama Suisse: Der Ladenkette mit Schweizer Sitz im Kanton Waadt steht am Montag in Lausanne vor Gericht. Ihr wird vorgeworfen, ihre Kunden mit irreführenden Rabatten getäuscht zu haben.

Crealogix: Christophe Biollaz wird neuer Chef des Software- und IT-Dienstleisters. Damit wird er auch Mitglied der Geschäftsleitung. Der abtretende Chef Daniel Bader verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. (Lesen Sie hier mehr.)

Plazza: Die Immobiliengesellschaft rechnet beim Betriebsergebnis fürs Geschäftsjahr 2022 mit einem Wert auf Vorjahresniveau. Der Erfolg aus Neubewertungen wird indessen deutlich tiefer ausfallen, vor allem aufgrund der steigenden Zinsen.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 19. Dezember 2022

Schweiz

08:30 BFS: Baupreisindex im Oktober 2022

09:00 KOF Consensus Forecast

09:30 BFS: MK zu F+E in der Privatwirtschaft im Jahr 2021, Bern

10:00 travailsuisse: MK zu Lohnrunde 2022, Bern

International

12:00 DEU: Uniper, ausserordentliche Hauptversammlung

15:30 FRA: Sodexo, Hauptversammlung, Issy-les-Moulineaux

Konjunktur

10:00 DEU: Ifo-Index 12/22

11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/22

11:00 EUR: Bauproduktion 10/22

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex 12/22

EUR: Treffen der Energie-Minister

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche startet in Europa mit dem EU-Arbeitskostenindex und dem Ifo-Geschäftsklima für Deutschland. Der Leistungsbilanzsaldo und das Konsumentenvertrauen im Euroland sowie die deutschen Erzeugerpreise werden am Dienstag publiziert. Am Mittwoch folgt das GfK-Konsumklima für Deutschland. Den Wochenabschluss am Freitag machen das italienische Unternehmens- und Konsumentenvertrauen sowie die zweite Veröffentlichung des Q3-BIP für Spanien und die Niederlande.



In der Schweiz erfahren wir am Montag mehr über den Baupreisindex im Oktober und den Kof-Consensus-Forecast. Zudem hält das Bundesamt für Statistik eine Medienkonferenz zur Forschung und Entwicklung in der Privatwirtschaft im Jahr 2021 und Travail Suisse informiert über die Lohnrunde 2022. Am Dienstag erscheinen die Zahlen zum Aussenhandel und zum Uhrenexport im November. Die SNB publiziert am Donnerstag ihre Zahlungsbilanz für das dritte Quartal.



Am Donnerstag wird zum zweiten Mal das Q3-BIP des Vereinigten Königreichs veröffentlicht.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag der NAHB-Wohnungsmarktindex, am Dienstag die Baubeginne und Baugenehmigungen, am Mittwoch der Leistungsbilanzsaldo, das Konsumentenvertrauen und der Verkauf bestehender Häuser, am Donnerstag die dritte und finale Veröffentlichung des Q3-BIP, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Index of Leading Indicators, am Freitag der Deflator des privaten Konsums, die persönlichen Einnahmen, die privaten Konsumausgaben, der Auftragseingang für langlebige Güter und Investitionsgüter, die Auslieferung von Investitionsgütern, der Konsumklimaindex der Universität Michigan und die Neubauverkäufe.



Die Bank of Japan informiert am Dienstag über ihre Geldpolitik. Das Protokoll der Notenbanksitzung vom Oktober erscheint am Freitag, zusammen mit den Konsumentenpreisen.



Aus China werden diese Woche keine Makroindikatoren erwartet.

