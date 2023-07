Der FuW-Morgen-Report vom 4. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu ABB, Dufry, Also und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Am Montag zeigten sich die amerikanischen Börsen wenig verändert. Der Dow Jones Industrial (+0,03%) schloss auf 34’418,47 Punkten. Der breiter aufgestellte S&P 500 (+0,2%) stieg auf 4455,59 Zähler. Der Tech-Index Nasdaq 100 (+0,2%) avancierte auf 15’208,69 Punkte. Die Periode Januar bis Juni war mit einem Indexplus von fast 40% das beste Halbjahr für die Nasdaq-Börse, die vor 38 Jahren ins Leben gerufen wurde.

Heute findet wegen des Unabhängigkeitsfeiertags kein Handel an den US-Börsen statt.

Der Elektroautobauer Tesla (+6,9%) hat im zweiten Quartal 480’000 Fahrzeuge produziert und 466’000 ausgeliefert. Deutlich mehr, als von Analysten erwartet wurde. Der Kurs von Tesla hat sich seit Anfang Jahr nun mehr als verdoppelt.

Auch der in Michigan beheimatete Tesla-Konkurrent Rivian Automotive (+17,4%) produzierte vergangenes Quartal mehr, als vom Markt eingepreist war. Die Anleger goutierten das mit dem stärksten Kursgewinn im Nasdaq. Infolge der guten Nachrichten konnten auch die in New York kotierten chinesischen Elektroautohersteller XPeng (+3,7%) und Nio (+3,4%) etwas zulegen.

Der Tech-Konzern Apple (–0,8%) kam unter Druck, nachdem die Marktkapitalisierung auf mehr als 3000 Mrd. $ gestiegen war. Negativ wurde die Meldung aufgenommen, dass die Augmented-Reality-Brille Vision Pro wegen Herstellungsproblemen nicht in der geplanten Menge produziert werden kann. Sie soll nächstes Jahr auf den Markt kommen.

Die US-Grossbanken haben wie erwartet höhere Dividenden angekündigt, nachdem sie den jährlichen Stresstest der Notenbank Fed bestanden haben. JPMorgan (+0,8%) und Goldman Sachs (+1,3%) wie auch Morgan Stanley (+1,2%) und Wells Fargo (+1,7%) waren gefragt.

Asien/Pazifik

In Japan notieren die Aktienmärkte heute im Minus. Der Leitindex Nikkei 225 verliert 1%, auch der breiter aufgestellte Topix (–0,6%) gibt ab. In China handelt die Benchmark CSI 300 fast unverändert, der Hang Seng in Hongkong steht 0,5% höher. Der südkoreanische Kospi (–0,3%) notiert tiefer. Der taiwanesische Taiex (+0,3%) verzeichnet ein Plus.

In Australien avanciert der S&P/ASX 200 (+0,5%).

Futures

Der Terminkontrakt auf den US-Aktienindex S&P 500 notiert so gut wie unverändert. Der Future auf den Euro Stoxx 50 (+0,1%) gewinnt leicht.

News Vorbörse Schweiz

Dufry: Der Reisedetailhändler Dufry hat den Zuschlag für eine neue Konzession über zehn Jahre am Vitoria Airport in Brasilien erhalten. Er wird im Abflugbereich ein Geschäft mit einer Verkaufsfläche von 350 Quadratmetern betreiben. Den Angaben zufolge reisen rund 3 Mio. Passagiere pro Jahr über den Flughafen Vitoria, der vom Flughafen Zürich betrieben und verwaltet wird. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Also: Der IT-Grosshändler Also treibt seine Optimierung weiter voran. Die Prozesse sollen weiter verbessert und damit Kosten und eingesetztes Kapital verringert werden. Als Teil der Massnahmen sollen 2024 auslaufende Verträge für eines der deutschen Lager sowie ein Bürogebäude nicht verlängert werden. Die Kunden sollen über andere deutsche Standorte sowie aus benachbarten europäischen Staaten beliefert werden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Varia US: Der in den USA tätige Schweizer Immobilienentwickler Varia US Properties hat sein Liegenschaftenportfolio verkleinert. Im Verlauf des zweiten Quartals sind insgesamt acht nicht strategische Objekte abgestossen worden, zu einem Gesamtpreis von 200 Mio. $. Mit dem zugeflossenen Geld wurde die Verschuldung abgebaut. Varia hält mit den realisierten Verkäufen an der Strategie fest, nicht strategische Liegenschaften abzustossen und so die Qualität des Portfolios zu verbessern. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

ABB: Der Technologiekonzern ABB hat den Verkauf seiner Division Power Conversion an die taiwanesische AcBel Polytech abgeschlossen. Im Januar hatte er den Verkaufspreis der Division auf 505 Mio. $ in bar beziffert. Für das dritte Quartal resultiert aus dem Verkauf ein nicht operativer Buchgewinn, wie ABB am Montag mitteilte. Mit dem Abschluss des im Januar angekündigten Verkaufs hat ABB nun sämtliche Veräusserungen von Geschäftsbereichen abgeschlossen, die Ende 2020 geplant worden waren. (Lesen Sie hier mehr dazu)

Datacolor: Das Farbmetrikunternehmen Datacolor könnte bald vollständig in den Besitz seines bisherigen Grossaktionärs und Verwaltungsratspräsidenten Werner Dubach übergehen. Dubach, der derzeit im Besitz von 83,7% des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Datacolor ist, beabsichtigt, Ende Juli ein öffentliches Kaufangebot für die im Publikum befindlichen Valoren zu unterbreiten, und bietet 760 Fr. netto in bar pro Datacolor-Aktie. Nach dem Erwerb sollen die Titel dekotiert werden. Sie schlossen am Montag bei 750 Fr. (Lesen Sie hier mehr dazu)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 4. Juli 2023

Schweiz

WTW: Pension Risk Studie 2023 (MK 10.00 Uhr)

SECO: Bericht Auswirkungen Personenfreizügigkeit (MK 09.00 Uhr)

International

10:00 DEU: Manz, Hauptversammlung, Filderstadt

10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung, Berlin

10:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung, Blaubeuren

10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Halbjahres-Pk, Berlin

11:00 DEU: Funkwerk, Hauptversammlung, Erfurt

12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung

Konjunktur

06:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: Handelsbilanz 05/23

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 06/23

Ausblick – Rohstoffe

Der Ölpreis ist im Steigen begriffen. Der Preis für das Fass der Nordseesorte Brent hat sich innert Wochenfrist von 72.80 $ auf 75.40 $ erhöht. Ausschlaggebend dafür ist das Verhalten einiger Förderländer, welche die Produktion weiterhin in gewissen Grenzen halten.

Saudi-Arabien wird die bereits limitierten Liefermengen für einen weiteren Monat um 1 Mio. Fass pro Tag reduzieren. Das Königreich liefert noch 9 Mio. Fass am Tag. Auch Russland beschränkt, entgegen bisheriger Gepflogenheiten, die Ausfuhren und nach Regierungsangaben auch die Produktion, und zwar um 500’000 Fass pro Tag.

Die Förderländer wollen durch die vor allem von den USA kritisierte Verknappung höhere Preise erreichen. «Konfrontiert mit geringem Investorenvertrauen und einem sehr engen Preisband im Handel hatte Saudi-Arabien keine andere Option, als die Produktionskürzung fortzusetzen», sagt Viktor Katona, Chefanalyst beim Rohstoffdienstleister Kpler Ldt. Mässige Nachfrage aus China und die Aussichten auf eine konjunkturelle Abschwächung im Westen belasten aber seit längerem den Ölpreis.

Der Goldpreis notiert ebenfalls leicht höher als vergangene Woche, bleibt aber bei 1936 $ je Feinunze unter der viel beachteten 2000-$-Marke. Der Markt scheint derzeit auszuloten, ob der Risikoappetit zurückkommt, oder ob die Befürchtungen um eine Verlangsamung des Wachstums vor allem in den USA überhandnehmen. Der Rückgang der Inflation indessen nährt Erwartungen, dass die Zinsanhebungen in den USA bald enden, was dem Goldpreis eher helfen dürfte.

