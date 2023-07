Der FuW-Morgen-Report vom 11. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Sensirion, Perrot Duval, Roche und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Am Montag sind die wichtigsten US-Aktienindizes gestiegen. In der Vorwoche hatte noch die Angst vor weiter steigenden Leitzinsen die Börsen belastet. Auch am Montag hatten Offizielle der US-Notenbank bestätigt, dass weitere Zinserhöhungen dieses Jahr zu erwarten sind. Im Fokus der Märkte wird bald die Berichtssaison stehen, die Ende dieser Woche beginnt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (+0,62%) stieg auf 33’944,4 Punkte. Der S&P 500 (+0,24%) schloss auf 4409,53 Zählern. Der Tech-Index Nasdaq 100 (+0,06%) veränderte sich dagegen kaum und kam zum Handelsschluss auf 15’045,64 Punkte.

Die US-Grossbanken, die ab Freitag ihre Quartalszahlen offenlegen werden, zeigten kein klares Bild: JPMorgan (+0,6%) avancierten, während Citigroup (–0,2%) und Wells Fargo (–1,1%) abgaben.

Kursverluste schrieben die Tech-Werte Apple (–1,1%), Microsoft (–1,6%) und die Google-Mutter Alphabet (–2,5%). Auch die Aktie des Onlinehändlers Amazon (–2%) ist unter Druck gekommen. Auf Amazon läuft heute und morgen der «Prime Day», zu dem viele Rabattaktionen angeboten werden.

Der Mischkonzern Icahn Enterprises (+20,2%) des Milliardärs Carl Icahn profitiert von einem Artikel im «Wall Street Journal». Demnach hat Icahn sich mit Gläubigerbanken geeinigt, sodass ihm keine Nachschussforderung droht. Der Kurs von Icahn Enterprises war durch Aussagen des Leerverkäufers Hindenburg unter Druck gekommen. Hindenburg hatte vor einem Margin Call wegen des sinkenden Aktienkurses gewarnt.

Die an der Nasdaq kotierten Aktien des französischen Biotech-Spezialisten Nanobiotix (+24,5%) legten deutlich zu. Das auf Krebstherapeutika spezialisierte Unternehmen könnte durch den Verkauf von Lizenzen an den Gesundheitskonzern Johnson & Johnson (+0,2%) bis zu 60 Mio. $ einnehmen.

Asien/Pazifik

In Japan notieren die Aktienkurse gemessen am Leitindex Nikkei 225 so gut wie unverändert. Der breiter aufgestellte Topix (–0,2%) sinkt leicht. Dagegen steht die chinesische Benchmark CSI 300 (+0,4%) höher. Der Hang Seng (+1,3%) legt noch stärker zu. Gewinne verzeichnen auch der taiwanesische Taiex (+1,3%) und der südkoreanische Kospi (+1,3%).

Für den australischen S&P/ASX 200 (+1,2%) geht es ebenso nach oben.

Futures

Die Terminkontrakte auf den S&P 500 (+0,1%) und den Euro Stoxx 50 (+0,2%) zeigen leichte Kursavancen an.

News Vorbörse Schweiz

Sensirion: Der Sensorenhersteller Sensirion kappt seine Guidance für das Gesamtjahr aufgrund des anspruchsvollen Marktumfelds. Neu wird anstelle von 300 bis 340 Mio Fr. ein Umsatz von nur noch 235 bis 255 Mio. Fr. in Aussicht gestellt. Die Ebitda-Marge soll rund 10% betragen. Zuvor ging Sensirion noch von 20% aus. Zudem meldet sie vorläufige Umsatzzahlen für das abgelaufene Halbjahr. Demnach soll der Umsatz mit ca. 123 Mio. Fr. ein Viertel tiefer ausfallen als im Vorjahr. (Lesen Sie hier mehr dazu)



Perrot Duval: Die Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval hat die bereits am Donnerstag bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 bestätigt. Der Umsatz kletterte 14,6% auf 16,6 Mio. Fr., während der Verlust sich um 1 Mio. auf 1,8 Mio. reduzierte. Das Unternehmen plant eine Dividende von 2 Fr. je Inhaber- und 40 Rp. je Namenaktie – 2 Fr. weniger pro Inhaber als im Vorjahr. Der Start in das neue Geschäftsjahr ist gemäss Perrot Duval gelungen, was auf ein solides Wachstum und positive Zahlen hindeute. (Lesen Sie hier mehr dazu)

Roche: Rund einen Monat nach der US-Zulassung erhält der Pharmakonzern Roche auch von der EU grünes Licht für sein Antikörpermittel Columvi (Wirkstoff Glofitamab) zur Behandlung einer bestimmten Form von Lymphkrebs (diffuses grosszelliges B-Zell-Lymphom). Das Medikament kann bei Patienten zum Einsatz kommen, die im Vorfeld mindestens zwei systemische Therapielinien erhalten haben. (Lesen Sie hier mehr dazu)

Aevis Victoria: Die Hotel- und Privatklinikgruppe Aevis Victoria geht eine Partnerschaft mit dem Versicherer Visana ein. Dazu kauft Visana im Rahmen einer Kapitalerhöhung für 150 Mio. Fr. einen Anteil von 11,1% an der Aevis-Victoria-Tochter Swiss Medical Network. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

EFG International: Christian Berchem wird per 4. Dezember Chef der Region Grossbritannien beim Vermögensverwalter EFG International. Zudem wird er die Leitung der Londoner Tochter EFG Private Bank Limited übernehmen.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 11. Juli 2023

Schweiz

08:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung

International

07:00 AUT: Telekom Austria, Q2-Zahlen

10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online)

14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung



Ohne Zeitangabe:

DEU: Daimler Truck, Capital Markets Day in Boston/USA

DNK: Tryg, Q2-Zahlen

Konjunktur

06:30 NLD: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/23

08:00 GBR: ILO Arbeitslosenquote 05/23

08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 05/23

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 07/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Der Lieferkürzungsschachzug Saudi-Arabiens hat den Ölpreis nur kurz nach oben gebracht. Der Future auf dem Nordseemix Brent verbuchte bei über 78 $ je Fass am Freitag den grössten Wochengewinn seit Ende April, hat sich seitdem aber wieder seitwärts bewegt. Aus dem Preisband zwischen 70 und 80 $, innerhalb dessen sich der Preis seit Ende April bewegt, konnte der Handel den Fasspreis nicht treiben.

Vergangene Woche hatte den Ölmarkt beschäftigt, dass Saudi-Arabien die ursprünglich gelieferten Mengen weiterhin und bis mindestens im August um 1 Mio. Fass am Tag beschränken will. Auch Russland hat Produktionskürzungen angekündigt. Der Markt gewichtet aber Rezessionssorgen in den USA und eine durchwachsene Nachfrage aus China immer noch höher als die Limitierungspolitik wichtiger Förderländer.

Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA, die zuletzt durch einen robusten Arbeitsmarktbericht genährt worden ist, bietet dem Ölpreis eher Gegenwind. Gleich geht es Gold, das bekanntlich keine Zinsen abwirft und bei höheren Zinsen tendenziell zulasten von Zinspapieren gemieden wird. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen der USA hat wie zuletzt Anfang März die Marke von 4% überschritten.

Erwartet wird, dass das Fed selbst bei einer moderaten Inflationsrate den Leitzins noch anheben wird. Am Mittwoch werden die USA die Teuerung für den Juni bekanntgeben, gerechnet wird mit einem 3,1%-Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Innert Wochenfrist hat sich der Goldpreis in einem engen Band zwischen 1909 und 1939 $ je Feinunze bewegt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.