Der FuW-Morgen-Report vom 17. März 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen

Overnight

USA

Die US-Aktienmärkte waren am Donnerstag auf Erholungskurs. Grund ist die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed mit ihren Zinserhöhungen pausieren wird. Die Unsicherheit um die Banken nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank könnte das Fed von einem weiteren Zinsschritt nächste Woche abhalten.

Für Zutrauen sorgen auch die Meldungen, dass die Schweizerische Nationalbank Credit Suisse unter die Arme greift und US-Grossbanken die amerikanische Regionalbank First Republic stützen.

Der US-Leitindex S&P 500 kletterte 1,8%. Der Dow Jones gewann 1,2%. Der Tech-Index Nasdaq 100 reagierte mit einem Plus von 2,7% besonders erfreut auf die tieferen Zinserwartungen.

Die Kurse von First Republic (+10%) und Alliance Bancorp (+14,1%) sprangen nach oben. Für First Republic verbleibt im Jahresvergleich jedoch noch ein Minus von 71,8%. Auch die Aktien der Grossbanken wie JPMorgan (+1,9%) und Morgan Stanley (+1,9%) profitierten.

Der Messengerdienst Snap (+7,3%) und die Facebook-Holding Meta (+3,6%) waren gefragt. Die US-Regierung will durchsetzen, dass die chinesischen Eigentümer der Kurzvideo-App TikTok ihre Anteile abstossen.

Der Softwareanbieter Adobe (+5,9%) hat die Anleger mit guten Jahreszahlen und einem positiven Ausblick erfreut.

Asien/Pazifik

Auch in Asien steigen die Kurse. Am Freitagmorgen notiert der japanische Index Topix rund 1,3% im Plus, der Nikkei 225 steht 1,3% höher. Der Shanghai Composite gewinnt 0,7%. Der Hang Seng der Börse Hongkong legt 1,2% zu. Der südkoreanische Kospi notiert 0,6% höher. Der australische S&P/ASX 200 gewinnt 0,4%.

Futures

Der Terminkontrakt auf den S&P 500 notiert fast unverändert. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 fällt dagegen um 1,1%.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Die Bank ist gemäss einem Medienbericht von Aktionären aus den USA verklagt worden. Die Kläger werfen ihr vor, Aktionäre bezüglich Geldabfluss und wesentlicher Schwäche in ihren internen Kontrollen getäuscht zu haben. Die Klage sei auch gegen Bankchef Ulrich Körner und Verwaltungspräsident Axel Lehmann gerichtet. Die Bank kommentierte den Bericht laut Nachrichtenagentur AWP nicht. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Credit Suisse/UBS: Die beiden Grossbanken lehnen gemäss einem Medienbericht einen Zwangszusammenschluss ab. UBS ziehe es vor, sich auf ihre eigene Strategie zu konzentrieren, und zögere, Risiken im Zusammenhang mit Credit Suisse zu übernehmen. Das berichtete Bloomberg News am Donnerstag unter Berufung auf gut informierte Kreise. Der Rivale Credit Suisse will sich dagegen laut dem Bericht Zeit lassen, um den Turnaround zu schaffen. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Richemont: Der Luxusgüterhersteller Richemont will in Südafrika statt mit Hinterlegungsscheinen über eine Zweitkotierung an der Börse Johannesburg präsent sein. Dadurch sollen die A-Aktien von Richemont leichter handelbar werden. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Orell Füssli: SIX Regulation, die Regulierungsstelle der Schweizer Börse, hat eine Untersuchung gegen Orell Füssli eingeleitet. Es gehe um eine mögliche Verletzung der Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität im Zusammenhang mit der Bekanntgabe von kursrelevanten Tatsachen, so SIX Exchange Regulation (SER) am Freitag.

SGS: Der Warenprüfer übernimmt das Prüfgeschäft und sämtliche Vermögenswerte von Asmecruz, einer Genossenschaft von Muschelproduzenten mit Sitz in Boiro, wie er am Freitag mitteilte. Das Labor von Asmecruz verfüge über eine umfassende Zulassung für die Untersuchung von Meeresfrüchten. Finanzielle Angaben zur Transaktion wurden keine gemacht.

Interroll: Der Lagerlogistiker Interroll hat den Betriebsgewinn (Ebitda) im Geschäftsjahr 2022 5,6% auf 129,3 Mio. Fr. gesteigert. Unter dem Strich bleiben 82,8 Mio. Fr. Reingewinn, 2,7% mehr als im Vorjahr. Die Umsatzsteigerung von 3,8% auf 664,4 Mio. Fr. hatte Interroll bereits im Januar kommuniziert. Aktionäre sollen 32 Fr. Dividende erhalten, 1 Fr. mehr als im Vorjahr. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Hilti: Der Baugerätehersteller Hilti hat 2022 einen Betriebsgewinn von 731 Mio. Fr. erzielt (–13,7%). Der Reingewinn sank 16,3% auf 565 Mio. Fr. Bereits im Januar hatte Hilti das Umsatzplus von 6,2% auf 6,3 Mrd. Fr. bekanntgegeben.

Medacta: Das Orthopädieunternehmen hat den operativen Gewinn (Ebitda) im Geschäftsjahr 2022 von 107,1 auf 120,4 Mio. € gesteigert. Die Marge ging damit von 29,5 auf 27,6% zurück. Der Reingewinn sank 10% auf 46,2 Mio. Fr. Über ein kräftiges Umsatzplus hatten die Tessiner bereits im Februar informiert. Aktionäre sollen eine stabile Dividende von 0.54 Fr. erhalten. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Novartis: Die US-Behörde FDA hat die Krebsmedikamente Tafinlar und Mekinist zur Behandlung von Hirntumoren bei Kindern zugelassen. Die FDA-Zulassung ist laut Novartis die sechste für Tafinlar und Mekinist. Die Kombo ist somit für mehrere Tumore zugelassen, einschliesslich Melanomen sowie Schilddrüsen- und Lungenkrebs.

Medartis: Der Medizintechniker Medartis hat eine Kapitalerhöhung über 30 Mio. Fr. abgeschlossen. Rund 476’000 Aktien, was 4% des ausstehenden Kapitals entspricht, seien über eine Privatplatzierung an ausgesuchte institutionelle Investoren ausgegeben worden. Mit dem frischen Geld will Medartis die Beteiligung an Kerimedical ausbauen.

Swiss Central City Real Estate Fund: Der Immobilienfonds Swiss Central City Real Estate Fund (SCCREF) erweitert das Portfolio. Dessen Wert steigt 28% auf 614,8 Mio. Fr. Durch den Ausbau sind die Mietzinseinnahmen um 31% auf 17,7 Mio. Fr. gestiegen. Der Gesamterfolg verharrte mit 15,6 Mio. Fr. hingegen in etwa auf Vorjahreshöhe. Die Dividende soll unverändert 2.50 Fr. betragen.

Valartis: Die Finanzgruppe Valartis erwartet für 2022 mehr Gewinn. Nach ungeprüften Zahlen werde der Jahresgewinn des Finanzinstituts zwischen 7 und 8 Mio. Fr. betragen. Dies ist mehr als im Vorjahr, als ein Überschuss von 5,9 Mio. Fr. resultiert hatte. Die definitiven Jahresergebnisse für 2022 und den Jahresbericht will Valartis am 4. April veröffentlichen.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 17. März 2023

Schweiz

06:30 Interroll: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr, Zürich)

07:00 Medacta: Ergebnis 2022 (Conf. Call 15.00 Uhr)

10:00 Hilti: BMK 2022, Schaan

Sonstige Termine:

Also: GV (14.30 Uhr), Luzern

International

07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht

10:15 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert)

11:00 DEU: Altana, Jahreszahlen (Online-Pk)

Konjunktur

08:00 DEU: Baugenehmigungen 01/23

08:00 DEU: Insolvenzen, Dezember und Jahr 2022 + Trendindikator für Februar ‘23

10:00 ITA: Handelsbilanz 01/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

12:00 FRA: OECD legt Wirtschaftsausblick vor

14:15 USA: Industrieproduktion 02/23

14:15 USA: Kapazitätsauslastung 02/23

15:00 USA: Frühindikator 02/23

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/23 (vorläufig)



EUR: S&P Ratingergebnis Belgien, Spanien, Kroatien, Saudi-Arabien, Belarus

EUR: Moody's Ratingergebnis Griechenland, Luxemburg, Saudi-Arabien

EUR: Fitch Ratingergebnis Türkei

Ausblick – Unternehmen

Die Saison der Jahresberichte ist noch nicht ganz zu Ende.

Am Montag publiziert die Liechtensteiner Privatbank LGT die Jahreszahlen.

Der Vermögensverwalter Partners Group, der im Januar mit Ausblick, Wachstum und Zuwachs des verwalteten Vermögens die Analysten enttäuscht hat, legt am Dienstag das Jahresergebnis offen. Die Immobiliengesellschaften Peach Property, deren ungeprüfte Jahreszahlen schon bekannt sind, und Warteck Invest öffnen ebenfalls ihre Bücher. Der Zürcher Schuhhersteller On, der an der Nasdaq kotiert ist, muss mit seinem Jahresbericht beweisen, dass er die Gewinnzone wie erwartet tatsächlich erreicht hat. Generalversammlungen finden beim Finanzdienstleister Bellevue und bei der Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site statt.

Die Schweizerische Nationalbank SNB publiziert am Mittwoch den Geschäftsbericht. Das Ergebnis ist schon am 6. März veröffentlicht worden. Die Immobiliengesellschaft Novavest lädt zur Generalversammlung.

Am Donnerstag präsentiert der Verpackungshersteller Aluflexpack die Jahreszahlen. Mitte Februar hat er schon ein Umsatzwachstum von 34% veröffentlicht. Die ungeprüften Zahlen des Pharma- und Medizintechnikunternehmens Cosmo sind ebenfalls bereits bekannt und zeigen ein Umsatzplus von 57%. Nun werden die geprüften Zahlen publiziert. Der Milchverarbeiter Hochdorf könnte mit dem Jahresergebnis zeigen, dass er seine Krise, die viel Anlegervertrauen gekostet hat, überwunden hat. Der Produzent von Solarmodulen Meyer Burger hat Anfang des Monats zum wiederholten Mal seine Produktionsziele für das laufende Jahr nach unten korrigiert. Jetzt öffnet er die Bücher für 2022. Weitere Jahreszahlen kommen von der Online-Apotheke Zur Rose und vom Immobilienunternehmen Investis. Generalversammlungen stehen bei ABB, Givaudan, Autoneum, BB Biotech und Zehnder auf dem Programm.

Zum Wochenausklang publizieren am Freitag der Solarparkbetreiber Edisun Power und die Finanzunternehmen Compagnie Financière Tradition (CFT) die Jahresresultate.







