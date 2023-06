Der FuW-Morgen-Report vom 7. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Interroll, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Die US-Börsen haben am Dienstag nur leicht im Plus geschlossen, die Anleger handeln wieder etwas vorsichtiger.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit 0,03% knapp im Plus bei 33’573 Punkten. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,2% auf 4284 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss nahezu unverändert bei 14’558 Punkten.

Bei den Nebenwerten erholen sich die Kurse einiger Regionalbanken deutlich. Zudem blieben Kryptobörsen im Fokus. Nach der Binance-Plattform werden nun auch Coinbase (–12%) Verstösse gegen das Wertpapiergesetz vorgeworfen.

Die Papiere des Flugzeugbauers Boeing sackten zeitweise deutlich ab wegen Lieferverzögerungen beim Langstreckenjet 787, relativierten ihre Kursverluste aber auf 0,7%.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Ostasien und Australien präsentieren sich am Mittwoch im späten Geschäft ohne klaren Trend. Die chinesischen Exporte sind im Mai überraschend deutlich abgestürzt, was als Schwächezeichen der globalen Konjunktur interpretiert wird.

In Tokio verliert der Nikkei 225 knapp 1,3%, der breiter gefasste Topix gibt um 0,7% nach. Auf dem chinesischen Festland fällt der CSI 300 um 0,2%, der Shanghai Composite legt um 0,3% zu. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Plus von 1,3%. Der südkoreanische Kospi rückt um 0,2% vor. In Australien handeln der ASX 200 und der ASX 300 nahezu unverändert.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen 0,1% im Plus, der Future auf den Euro Stoxx 50 legt um knapp 0,2% zu.

News Vorbörse Schweiz

Interroll: Beim Lagerlogistiker Interroll übernimmt Julia Weinhart die Leitung der internen und externen Kommunikation sowie der Investor Relations.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 7. Juni 2023

Schweiz

07:45 Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2023

09:00 SNB: Devisenreserven Mai 2023



Sonstige Termine

OECD: Wirtschaftsausblick Schweiz (Conf. Call 14.00 Uhr)

International

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung, Oldenburg

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BLG Logistics Group, Hauptversammlung, Bremen

10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung

11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung, Frankfurt

11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung, Jena

14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung

19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 9.6.23), Cupertino

Konjunktur

CHN: Handelsbilanz 05/23

06:30 NLD: Konsumausgaben 04/23

07:00 JPN: Frühindikatoren 04/23 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 04/23

08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Quartal 2023

08:00 NOR: Industrieproduktion 04/23

08:45 FRA: Handelsbilanz 04/23

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 04/23

11:00 GRC: BIP Q1/23

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Handelsbilanz 04/23

16:00 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

21:00 USA: Konsumentenkredite 04/23

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Life und Swiss Re …



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Life und Swiss Re zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 10% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 9. Dezember 2025 die Barriere von 60% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 126 533 264. Das Börsenkürzel ist XCLLTQ. Die Liberierung findet am 16. Juni statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Amazon, Netflix und Walt Disney



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Amazon, Netflix und Walt Disney zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 14,5% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 09. September 2024 die Barriere von 55% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 126 533 199. Das Börsenkürzel ist XDILTQ. Die Liberierung findet am 9. Juni statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



