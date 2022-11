Der FuW-Morgen-Report vom 10. November 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Zurich, Vontobel, Züblin und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die bisherigen Ergebnisse der US-Zwischenwahlen deuten darauf hin, dass die Demokraten ihre knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus wohl an die Republikaner verloren haben, bei der Senatsverteilung ist hingegen bis auf weiteres alles offen. Viele Investoren an der Wallstreet hatten auf einen deutlicheren Sieg der Republikaner in beiden Kammern gesetzt. Angesichts dessen kam es nicht zu weiteren Avancen an den US-Börsen, sondern gaben ihre Kurse erstmals wieder nach: Der Dow Jones Industrial Average verlor 2%, der S&P 500 fiel um 2,1%, und die Titel an der technologielastigen Nasdaq 100 notierten sogar 2,4% tiefer. Zu der gedrückten Kursentwicklung trugen daneben auch das Scheitern der Übernahme der angeschlagenen Kryptohandelsplattform FTX durch den Marktführer Binance und die anschliessende Talfahrt von Bitcoin & Co bei.

Im Vorfeld der heute veröffentlichten US-Verbraucherpreise veränderte sich die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kaum (4,07%).

Eine Reihe von Unternehmenszahlen für das dritte Quartal wurde im Handelsverlauf bekannt gegeben: darunter die von Walt Disney, die die Analystenerwartungen verfehlten, worauf die Aktie um über 13% nachgab. Unter den grossen Standardwerten gehörte hingegen Meta Platforms zu den Gewinnern (+5,2%), nachdem die Facebook-Mutter den Abbau von 11’000 Arbeitsplätzen bestätigt hatte.

Asien/Pazifik

Vor den heute veröffentlichten US-Inflationsdaten zeigen sich die Börsen in Asien mehrheitlich leicht schwächer: In Tokio verliert der Nikkei 225 1% und der breiter gefasste Topix 0,6%. Der Hongkonger Hang Seng gibt 0,5% nach, und auf dem chinesischen Festland sinkt der CSI 300 um 0,9%. Der koreanische Kospi verliert 0,5% und der Taiex in Taiwan 1%.

Der australische Leitindex ASX 200 notiert 0,5% schwächer.

Futures

Die Futures-Märkte signalisieren für heute vorerst keine richtungsweisenden Veränderungen. In den USA notiert der Futures auf den S&P 500 0,3% im Plus, der Euro-Stoxx-50-Futures gibt dagegen um knapp 0,6% nach.

News Vorbörse Schweiz

Zurich: Die Versicherungsgruppe Zurich konnte die Bruttoprämien in der grössten Sparte Schaden- und Unfallversicherung in den ersten neun Monaten des Jahres 8% auf 33,5 Mrd. $ steigern. Ein Grund für das Wachstum seien höhere Prämiensätze insbesondere im US-Geschäft gewesen. Die Kosten durch den Hurrikan «Ian» in den USA beliefen sich auf 550 Mio. $. Zu Gewinnzahlen gab es keinen Kommentar. Kommende Woche steht ein Investorentag an.



Vontobel: Die verwalteten Kundenvermögen der Bank Vontobel lagen Ende September bei 201,2 Mrd. Fr., nach 208,6 Mrd. Ende Juni. In den ersten neun Monaten des Jahres verbuchte das Institut einen Nettoneugeldzufluss in Höhe von 3,4 Mrd., worin ein positiver Effekt in Höhe von 6,2 Mrd. Fr. durch die Übernahme der UBS-Tochter Swiss Financial Advisers enthalten ist. Vontobel kündigt ein Sparprogramm an, um den Geschäftsaufwand dieses Jahr 40 bis 70 Mio. Fr. zu senken. Es gibt einen Einstellungsstopp. Mittelfristig bis 2024 will sie die Wachstums- und Ertragsziele unverändert fortschreiben. Das Aufwand-Ertrags-Verhältnis soll weiter unter 72% liegen, für den Neugeldzufluss wird ein Ziel zwischen 4 und 6% angestrebt sowie eine Eigenkapitalrendite von 14%.



Montana Aerospace: Der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace hat den Umsatz in den ersten drei Quartalen um 62% auf 922,6 Mio. € gesteigert. Der um Sondereffekte bereinigte Ebitda erreichte 55,1 Mio. €, nach 43 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt das Unternehmen: Der Umsatz soll auf 1,16 Mrd. € steigen. Beim Ebitda wird ein hoher zweistelliger Millionenbetrag angepeilt.

Swiss Steel: Der Spezialstahlhersteller Swiss Steel hat den Umsatz im dritten Quartal 24% auf 946,8 Mio. € ausgebaut. Der Absatz fiel von 410 auf 364 Kilotonnen. Wegen der höheren Rohstoff- und Energiepreise stieg der Durchschnittspreis pro Tonne von 1868 auf 2604 €. Der bereinigte Ebitda sackte im dritten Quartal von 41,8 Mio. im Vorjahr auf 9,8 Mio. € ab. Es fiel ein Verlust von 37,4 Mio. € an, nach einem Gewinn von 3,6 Mio. zuvor. Das Unternehmen rechnet mit einer gedämpften Nachfrage und erwartet 2022 einen bereinigten Ebitda am unteren Ende der unveränderten Spanne zwischen 220 und 260 Mio. €.



Züblin: Die Immobiliengesellschaft Züblin hat im ersten Halbjahr einen Mietertrag von 4,4 Mio. Fr. erzielt, nach 4,2 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der Ebitda erhöhte sich von 2,6 auf 3 Mio. Fr., ein Plus von 15%. Die Leerstandsquote lag bei 9,7%, nach 7,9% Ende 2021.

Meyer Burger: Der Solarzellenhersteller Meyer Burger hat die Kapitalerhöhung über 250 Mio. Fr. erfolgreich abgeschlossen. Lieferung und Handel der 926’727’540 neuen Namenaktien finden am Freitag dieser Woche statt.



Evolva: Die Biotech-Gesellschaft Evolva hat in Brasilien die Zulassung für ihr Mittel Veri-te Resveratrol für Tiergesundheit erhalten. Für Menschen ist der Wirkstoff in dem Land bereits zugelassen.



Molecular Partners: Das Biotech-Unternehmen Molecular Partners hat erste positive Daten zur Phase-1-Studie des Wirkstoffs MP0317 vorgelegt. Bislang haben neunzehn Personen an der Studie teilgenommen, die voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen sein wird.



Ausblick – Zinsen und Devisen

Die Arbeitsmarktdaten in den USA sehen immer noch sehr gut aus, auch wenn sich die Wachstumsraten seit Jahresanfang kontinuierlich abschwächen. Doch von Krisenstimmung ist weiterhin nichts zu spüren. So wuchs die Anzahl der privaten Jobs ausserhalb der Landwirtschaft in den drei Monaten bis Oktober mit einer Jahresrate von 4,3%. Das private Arbeitsvolumen, also die gearbeiteten Stunden, geben jedoch bereits die Richtung vor, hier schwächte sich das Wachstum bereits auf 3,5% ab.



Historisch ist aber zu beobachten, dass es erst bei Wachstumsraten von weniger als 1% tatsächlich zu Rezessionen kommt. Die Investitionen der privaten Unternehmen schwächen sich jedenfalls bereits so stark ab, dass ihr Anteil an den Gesamtausgaben der US-Volkswirtschaft sinkt. Dies spielt eigentlich für eine Rezession. Der starke Arbeitsmarkt macht es für die US-Notenbank somit nicht einfacher, mit Zinserhöhungen die Inflation zu dämpfen.



Beruhigend dürfte auf die Währungshüter wirken, dass sich der Anstieg der Arbeitskosten, also die privaten Bruttoverdienste je Stunde, bereits im dritten Quartal abgeschwächt hat: von 5,7% auf 5,3%, wie das US-Arbeitsministerium kürzlich mitteilte. Im Vergleich zum Vorquartal stiegen die Arbeitskosten um 4,8% (auf das Jahr hochgerechnet), was nur noch wenig über Wachstum der Produktivität plus Inflationsziel (4%) liegt. Dies signalisiert, dass sich in der US-Wirtschaft bislang offenbar keine gefürchtete Lohn-Preis-Spirale aufbaut.



An den Terminmärkten sind nach dem Arbeitsmarktbericht vom Freitag die Erwartungen der Anleger an den Leitzins leicht gesunken. Der erwartete Zinsgipfel war nach der jüngsten Zinssitzung der Federal Reserve, zwei Tage zuvor, auf rund 5,1% gestiegen – und das, obwohl die Notenbanker geringere Zinsschritte in Aussicht gestellt hatten. Neue Impulse können jetzt von den neuesten Inflationsdaten in den USA kommen, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Zuletzt hatte die Gesamtinflation nachgelassen, dafür stieg jedoch die Kernteuerungsrate (ohne Lebensmittel und Energie).



