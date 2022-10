Der FuW-Morgen-Report vom 31. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Helvetia, Huber+Suhner, Bossard und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatischen Börsen starten mehrheitlich freundlich in die Woche, weil verbreitet erwartet wird, dass die US-Notenbank künftig nicht mehr so aggressive Zinserhöhungen wie in den vergangenen Monaten vornehmen wird. In Tokio gewinnt der Nikkei 225 um 1,7%. Der südkoreanische Leitindex Kospi steigt 1,1%.

Der Hang Seng in Hongkong stagniert hingegen auf dem Vorwochenniveau, wobei sich vor allem Gaming-Aktien erholen. Der Shanghai Composite gibt 0,6% nach. Die jüngsten volkswirtschaftlichen Daten (Einkaufsmanagerindex) fielen schwächer als erwartet aus, der Börsenindex hat sich nun einem Zweijahrestief genähert.

USA

Die US-Aktienmärkte haben am Freitag erneut zugelegt und damit eine starke Handelswoche abgeschlossen. Unterstützung kam diesmal nicht nur von starken Unternehmenszahlen, sondern auch von sinkenden Anleihenrenditen. Der Dow Jones Industrial stieg um 2,5% auf 31’083 Punkte, der breite S&P 500 gewann 2,4% auf 3753 Zähler. Der Nasdaq 100 konnte sogar um 3,2% auf 11’546 Einheiten steigen.

Besonders viel Freude hatten die Investoren an den Quartalszahlen von Intel und Apple. Sie egalisieren geradezu die schwache Performance der Amazon-Titel, die unter einem mageren Ausblick litten. Im Handelsverlauf gaben Amazon sogar rund 12% nach, wovon zum Sitzungsende ein Minus von rund 7% übrig blieb. Der Onlinehändler fürchtet wegen der hohen Inflation und sparsamer Verbraucher um sein Weihnachtsgeschäft.

Intel (+11%) und Apple (+8%) gewannen markant. Intel will angesichts des Abschwungs im PC-Markt nun kräftig sparen, was Analysten erfreute. Apple konnte primär dank dem neuen iPhone den Umsatz weiter steigern und sorgte damit für eine positive Überraschung der Marktbeobachter.

Gewinne verzeichneten auch die Titel von T-Mobile US. Sie legten 7,4% zu, weil das Unternehmen rege Neukunden anzieht und seine Prognosen nun erhöht hat. Deutlich mehr Gewinn meldete aus dem Öl- und Gassektor ExxonMobil, die im dritten Quartal die Markterwartungen übertraf; der Kurs legte um 2,9% zu. Im Gefolge stiegen Chevron um 1,2%.

Futures

Die Terminkontrakte tendieren zum Wochenauftakt einheitlich leichter. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 gibt marginal um 0,1% nach, der Futures auf den Euro Stoxx 50 verliert um 0,4%

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Die strauchelnde Grossbank Credit Suisse informiert über die Details der geplanten Kapitalerhöhung. Als Referenzpreis gelten 4.07 Fr., was dem volumengewichteten Durchschnitt im Handel der Schweizer Börse vom 27. und 28. Oktober entspricht. Qualifizierte Investoren bekommen die Titel aber für 3.82 Fr. Diese Gruppe übernimmt rund 462 Mio. Aktien, davon gehen rund 308 Mio. Titel an die Saudi National Bank. Credit Suisse erwartet einen Erlös von rund 1,76 Mrd. Fr. aus dieser Massnahme. Ausserdem will sie total 889 Mio. Titel an die bisherigen Aktionäre ausgeben. Sie erhalten am 25. November ein Bezugsrecht pro gehaltene Aktie. Sieben Bezugsrechte berechtigen zum Kauf von zwei neuen Valoren für voraussichtlich 2.52 Fr. pro Stück. Hieraus dürfte sich ein Erlös von 2,24 Mrd. Fr. ergeben. Insgesamt fliessen CS somit 4 Mrd. Fr. zu.

Helvetia: Das Versicherungsunternehmen Helvetia lässt seine Online-Tochter Smile heute auch in Österreich starten. Den Vertrieb übernimmt Durchblicker.at. Bis 2025 soll Smile zu den Marktführern zählen. 2023 soll sie zudem in Spanien auf den Markt gehen.

Huber+Suhner: Das Industrieunternehmen Huber+Suhner kauft die britische Phoenix Dynamics mit Sitz in Staffordshire, die beispielsweise Kabelsätze oder elektromechanische Baugruppen vor allem an die Luft-, die Raumfahrt und die Wehrtechnik verkauft. Phoenix Dynamics hat einen Umsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich, der nicht genannte Kaufpreis wird von Huber+Suhner aus Eigenmitteln bestritten.

Vaudoise: Der Versicherer lanciert ein Aktienrückkaufprogramm und will bis zu 100’000 Namenaktien der Kategorie B zu 402 Fr. erwerben. Das Rückkaufangebot gilt vom 2. bis zum 16. November, teilte Vaudoise mit. Der Kaufpreis entspreche einer Prämie von 1,29% gegenüber dem durchschnittlichen Kurs der letzten fünf Handelstage.

Meyer Burger: Nachdem die Aktionäre am Freitag an der ausserordentlichen Generalversammlung die Kapitalerhöhung von bis zu 250 Mio. Fr. gutgeheissen haben, startet morgen Dienstag der Bezugsrechtshandel. Aktionäre, die bei Börsenschluss am (heutigen) 31. Oktober Aktien von Meyer Burger halten, sollen ein Bezugsrecht pro Titel zugeteilt bekommen. Mit zwanzig Bezugsrechten können sieben neue Aktien gekauft werden. Der Bezugsrechtshandel dauert bis 7. November.

Bossard: Rolf Ritter übernimmt beim Industriezulieferer per Anfang 2023 die Verantwortung für die Region Zentral- und Südeuropa, die bisher von CEO Daniel Bossard interimistisch geleitet wurde. Ritter ist seit 2021 Leiter Strategy & Business Development und wird nun bis auf weiteres ein Doppelmandat bei Bossard ausüben. Neu in die Konzernleitung aufgenommen wird Susan Salzbrenner, ebenfalls per Anfang 2023. Sie ist seit Juni 2021 verantwortlich für den Bereich People & Organisation.

Bossard: Im Verwaltungsrat von Bossard kommt es zu zwei Abgängen. An der kommenden Generalversammlung im Frühjahr 2023 stellen sich Stefan Michel und René Cotting nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Neu soll Ina Toegel in das Gremium gewählt werden. Sie arbeitet derzeit als Professorin für Führung und organisatorische Veränderungen am IMD in Lausanne.

Santhera: Das angeschlagene Biotechunternehmen bestätigt die Ende September publizierten vorläufigen Halbjahreszahlen. Man sehe sich mit den derzeitigen Beständen an liquiden Mitteln bis ins erste Quartal 2023 finanziert, teilte Santhera weiter mit. Des weiteren hiess es, die Europäische Arzneimittelagentur habe den Zulassungsantrag für den Kandidaten Vamorolone zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie validiert.

Leclanché: CEO Anil Srivastava tritt nach acht Jahren an der Spitze des Batterieherstellers per sofort zurück. An seiner Stelle wird Pierre Blanc CEO der Gruppe. Zugleich wird Phil Borad CEO der Tochter Leclanché E-Mobility. Am 30. September wurde der Verwaltungsrat von Leclanché neu gewählt und eine Reorganisation der Geschäftsleitung eingeleitet.

Youngtimers: Die auf Sammlerautos spezialisierte Beteiligungsgesellschaft erwartet gemäss vorläufigen Ergebnissen im Halbjahr einen Verlust von 100’000 Fr. bei einem Umsatz von 200’000 Fr. Die SIX hatte dem Unternehmen Ende September eine Verlängerungsfrist für die Bekanntgabe seiner Ergebnisse gewährt, weil bereits die Jahreszahlen verspätet veröffentlicht worden waren und sich dadurch auch die Halbjahresberichterstattung verzögerte. Die definitiven Ergebnisse muss Youngtimers bis Ende November vorlegen.

Zurich Insurance: Michel Liès, Verwaltungsratspräsident der Zurich Insurance, gibt grossen Öl-, Kohle- und Gasproduzenten fünf Jahre Zeit, einen Plan zur Senkung ihres CO₂-Ausstosses vorzulegen. Tun die grossen Gesellschaften das nicht, beendet Zurich die Kundenbeziehung. Es habe bereits solche Kündigungen gegeben. Das sagte Liès in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen.

Glarner Kantonalbank: Die Bank hat trotz höherem Betriebsertrag (68,7 Mio. Fr., +5,1%) in den ersten neun Monaten des Jahres einen tieferen Geschäftserfolg erzielt (18,9 Mio. Fr., –9,9%). Auch der Gewinn fiel mit 16,4 Mio. Fr. rund 8% tiefer aus, wie die Bank am Freitagabend mitgeteilt hat. Auf der Kostenseite weist sie sowohl einen steigenden Personal- als auch Sachaufwand aus.





Wichtige Ereignisse vom 31. Oktober 2022

Schweiz

07:25 SNB: Ergebnis 9 Mte

08:30 BFS: Detailhandelsumsätze September

14:00 Swico: Swiss Software Industry Survey 2022, Bern

International

06:45 NLD: Shop Apotheke, Q3-Zahlen

07:25 CHE: SNB, 9Monatszahlen

21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen

NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

USA: Marriott International, Q3-Zahlen

USA: Avis Budget, Q3-Zahlen

Konjunktur

00:50 JPN: Industrieproduktion 09/22 (vorab)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 09/22

03:30 CHN: Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/22

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 09/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 09/22

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 09/22

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 09/22

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

10:00 ITA: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q3/22 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/22 (vorläufig)

14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/22

15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/22

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche beginnt in Europa mit der ersten Veröffentlichung des Q3 BIP und den Konsumentenpreisen für den gesamten Wirtschaftsblock, dem deutschen Detailhandelsumsatz und dem Q3-BIP für Italien und Portugal. Am Dienstag werden die deutschen Einfuhrpreise publiziert. Am Mittwoch folgen die Warenausfuhr und Wareneinfuhr sowie die Arbeitslosenquote für Deutschland und die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe Italien und Spanien. Die EU-Arbeitslosenquote erscheint am Donnerstag. Am Freitag erfahren wir mehr über die EU-Erzeugerpreise, den Auftragseingang in der deutschen Industrie, die französische Industrieproduktion sowie die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor in Spanien und Italien.



In der Schweiz veröffentlicht am Montag das Bundesamt für Statistik die Detailhandelsumsätze für den September und der Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz (Swico) die Swiss Software Industry Survey 2022. Am Dienstag folgen der Konsumentenstimmungsindex mit den Umfragewerten vom Oktober und der Einkaufsmanagerindex für den Oktober. Am Mittwoch informiert das Kof über den Beschäftigungsindikator für das vierte Quartal. Der Landesindex der Konsumentenpreise für Oktober und die BAK-Tourismusprognose erscheinen am Donnerstag. Den Wochenabschluss am Freitag machen die Kof-Konjunkturumfragen für den Oktober und die Logiernächte für den September.



Im Vereinigten Königreich und in Norwegen fällen die Zentralbanken am Donnerstag ihren Zinsentscheid.



Das wichtigste Ereignis in den USA diese Woche ist der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch. Aber auch sonst stehen einige Makroindikatoren an: am Montag der Chicago-Einkaufsmanagerindex, am Dienstag die Bauausgaben, der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und die Anzahl offener Stellen, am Mittwoch der ADP-Beschäftigtenreport, am Donnerstag der Handelsbilanzsaldo, die Lohnstückkosten, die Produktivität ausserhalb des Agrarsektors, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Auftragseingang in der Industrie und der ISM-Dienstleistungsindex.



Auch in China werden die Einkaufsmanagerindizes publiziert. Am Montag beide PMI der Logistikervereinigung CFLP und am Dienstag der Caixin-PMI für den verarbeitenden Sektor und am Donnerstag der Caixin-PMI für den Dienstleistungssektor.



Über die Industrieproduktion in Japan erfahren wir am Montag mehr. Zudem publiziert die Notenbank am Mittwoch ihr Sitzungsprotokoll der jüngsten geldpolitischen Übereinkunft.

