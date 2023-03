Der FuW-Morgen-Report vom 15. März 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Stadler Rail, V-Zug, Von Roll und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.



Von den herben Kursverlusten der Vortage, die im Zusammenhang mit dem Kollaps der kalifornischen Regionalbank SVB standen, konnten sich die amerikanischen Märkte erholen. Wesentlich trug hierzu die Hoffnung auf einen nun moderateren US-Zinserhöhungskurs bei: Der Dow Jones Industrial der Standardwerte gewann am Dienstag 1,1%. Der breite S&P 500 stieg um 1,7%, der von Technologieunternehmen geprägte Nasdaq 100 verbuchte sogar ein Plus von 2,1%.

Die Bankaktien drehten am gestrigen Börsentag ins Plus. So gewannen Geldhäuser wie Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo zwischen 2 und 6% und machten damit ihre Verluste vom Vortag grösstenteils wett. Auch die Facebook-Mutter Meta legte mit rund 8% kräftig zu, nachdem sie weitere Massenentlassungen angekündigt hatte. Um über 9% erholten sich die Valoren des Pharmaunternehmens Moderna. Die Titel des Fahrdienstvermittlers Uber kletterten um rund 5%. Zuvor hatte ein kalifornisches Gericht die Regelung wieder in Kraft gesetzt, wonach es App-basierten Fahrdienstleistern gestattet ist, ihre Fahrer als unabhängige Unternehmer und nicht als Angestellte einzustufen.

Verlierer des gestrigen Handelstages waren demgegenüber die Papiere der US-Fluggesellschaften Alaska Air und United Airlines, die zwischen 8 und über 9% einbüssten. So rechnen etliche Fluggesellschaften für das erste Quartal mit einem Verlust.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verharrte bei tiefen 3,45%, nachdem sie vor der SVB-Pleite noch bei rund 4% gelegen hatte.

Asien/Pazifik

Von den positiven Vorgaben aus den USA werden die asiatischen Märkte wenig stimuliert: Der breit gefasste Topix legt 0,3% zu, während der japanische Nikkei 225 sogar 0,4% verliert. Wenig verändert notiert der chinesische CSI 300 bei knapp 4000 Punkten, wohingegen der Hang Seng in Hongkong um 1,3% klettert. Ähnlich im Plus liegt der südkoreanische Kospi (1,3%). Beim Taiex in Taiwan fallen die Kursgewinne hingegen nur marginal aus (0,2%).

In Australien gewinnt der ASX 200 immerhin 0,9%.

Futures

Der Terminkontrakt auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen nahezu unverändert. Demgegenüber weist der Futures auf den Euro Stoxx 50 Verluste von derzeit 1,3% aus.

News Vorbörse Schweiz

Stadler Rail: Der Zughersteller Stadler Rail hat im vergangenen Jahr den Umsatz 3,2% auf 3,75 Mrd. Fr. gesteigert. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit fiel 8% auf 205,1 Mio. Fr., was einer Marge von 5,5% entspricht (i.V. 6,2%). Der Gewinn tauchte 44% auf 75,1 Mio. Fr. Die Frankenstärke und Finanzverluste werden als Gründe genannt. Der Auftragseingang (8,56 Mrd. Fr.) und der Auftragsbestand (22 Mrd.) erreichten neue Spitzenwerte. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 0.90 Fr. je Titel erhalten. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

V-Zug: Der Haushaltsgerätehersteller V-Zug hat 2022 den Umsatz 0,8% auf 636,3 Mio. Fr. gesteigert. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit fiel mehr als 80% auf 10,3 Mio. Fr. Lieferverzögerungen, hohe Beschaffungskosten und Ineffizienzen in der Produktion werden als Gründe genannt. Der Gewinn von 7,9 Mio. Fr. lag 86% unter Vorjahr. Den Aktionären wird wie angekündigt erneut kein Gewinnanteil ausgeschüttet. An den Mittelfristzielen hält das Unternehmen fest. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

APG SGA: Die Aussenwerbegruppe APG SGA hat 2022 den Werbeertrag 16,7% auf 310,6 Mio. Fr. gesteigert. Deutlich verbessert hat sich die Profitabilität. So stieg der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit 91% auf 29,4 Mio. Fr. Unter dem Strich verblieb ein 85% höherer Gewinn von 23,4 Mio. Fr. Die Dividende soll wie im Vorjahr 11 Fr. betragen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Von Roll: Der Industriekonzern Von Roll hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 227,7 Mio. Fr. erzielt, 4,2% mehr als im Vorjahr. Das Betriebsergebnis lag mit 14,8 Mio. Fr. unter dem Vorjahr, als dank Einmaleffekten noch 21,9 Mio. erzielt wurden. Unter dem Strich verblieben 9,6 Mio. Fr., nach 30,8 Mio. im Jahr 2021. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Fundamenta: Die Immobiliengesellschaft Fundamenta hat im Geschäftsjahr 2022 den Nettomietertrag 10% auf 40,9 Mio. Fr. gesteigert. Die Leerstandsquote sank auf 1,6% (i.V. 2,5%). Der Reingewinn inklusive Neubewertungen ging 23% auf 22,3 Mio. zurück. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Kuros: Das Biotech-Unternehmen Kuros Biosciences hat den Produktumsatz nahezu 60% auf 13,3 Mio. Fr. gesteigert. Gleichzeitig nahem die Einnahmen aus Kooperationen von 5,5 auf 4,7 Mio. Fr. ab. Steigende Kosten für Vertrieb, Marketing sowie für Forschung und Entwicklung führten zu einem Verlust von 14,6 Mio. Fr., der annähernd doppelt so hoch ist wie im Vorjahr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

ObsEva: Die Aktien des kriselnden Biotech-Unternehmens ObsEva werden per 23. März von der Nasdaq dekotiert. Das Unternehmen hat ein entsprechendes Benachrichtigungsschreiben vom Betreiber der US-Technologiebörse erhalten. Die Kotierung an der Schweizer Börse SIX soll aufrechterhalten werden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

SIX: Bei der Börsenbetreiberin SIX macht die 2020 übernommene spanische Börse Bolsas y Mercados Españoles (BME) mit 45% einen erheblichen Teil des Betriebsgewinns auf Stufe Ebitda aus, wie SIX-CEO Jos Dijsselhof im Interview mit «Finanz und Wirtschaft» sagt. Zudem verteidigt Dijsselhof in dem Interview das Engagement mit der Digitalbörse SDX, das schleppend vorankommt. Er sei überzeugt, dass die Blockchain noch gleich viel Potenzial verspreche wie beim grossen Hype 2017. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 15. März 2023

Schweiz

06:00 APG SGA: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich)

06:45 Stadler Rail: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Bussnang)

07:00 Fundamenta: Ergebnis 2022 (Conf. Call 10.00 Uhr)

07:00 Kuros: Ergebnis 2022

07:00 Von Roll: Ergebnis 2022

07:00 V-Zug: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zug)

09:15 MK CS: Wirtschaftsausblick Schweiz, Zürich

12:00 Sportradar: Ergebnis 2022 (Conf. Call 13.00 Uhr)

14:00 BFS: Erste Schätzung Logiernächte Februar



Sonstige Termine:

UBS: Präsentation an Morgan-Stanley-Konferenz (11.00 Uhr)

International

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Bilanz-Pk)

07:30 ESP: Inditex, Jahreszahlen

07:45 DEU: BMW, Jahreszahlen (detailliert) (8.30 Bilanz-Pk, 11.15 Analystencall)

08:00 DEU: OHB, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen

10:00 DEU: Volkswagen-Kernmarke VW Pkw, Jahreszahlen 2022 (detailliert) (Pk)

17:30 DEU: Volkswagen, For the People (Online-Veranstaltung), Termin mit Thomas Schäfer, CEO Marke Volkswagen Pkw, Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb und Marketing, Kai Grünitz, Vorstand für Technische Entwicklung und Andreas Mindt, Head of Design

17:45 DEU: Believe, Jahreszahlen

21:00 DEU: Morphosys, Jahreszahlen

22:00 USA: Adobe, Q1-Zahlen



Konjunktur

03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 02/23

03:00 CHN: Industrieproduktion 02/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 02/23

08:00 DEU: Grosshandelspreise 02/23

08:00 DEU: Konsumausgaben privater Haushalte Jahr 2022

08:00 EUR: Acea, Neuzulassung von Bussen Jahr 2022

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/23 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 02/23

10:30 DEU: ifo-Konjunkturprognose (10.30 Pk)

11:00 EUR: Industrieproduktion 01/23

13:30 USA: Erzeugerpreise 02/23

13:30 USA: Empire State Index 03/23

13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/23

15:00 USA: NAHB-Index 03/23

15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf BHP, Glencore und Rio Tinto …



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf BHP, Glencore und Rio Tinto zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 14% p.a. und wird monatlich ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 17. September 2024 die Barriere von 59% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 125 483 257. Das Börsenkürzel ist WMCLTQ. Die Liberierung findet am 24. März statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Swiss Life, Swiss Re, Swisscom



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Swiss Life, Swiss Re und Swisscom zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 8% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 17. September 2024 die Barriere von 55% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 125 483 259. Das Börsenkürzel ist WMELTQ. Die Liberierung findet am 24. März statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



