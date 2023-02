Der FuW-Morgen-Report vom 2. Februar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Julius Bär, ABB, Roche und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Am Mittwoch reagierten die US-Börsen erfreut auf die moderate Zinsanhebung der Notenbank. Der Dow Jones Industrial verliess im Verlauf des Tages die roten Zahlen und verabschiedete sich mit 0,02% im Plus bei 34’092,96 Punkten. Der S&P 500 legte am ersten Börsentag im Februar 1,05% zu und schloss bei 4119,21 Zählern. Und der Nasdaq 100 kletterte um 2,16% nach oben und notierte am Schluss bei 12’363,1 Punkten.

Zu den grössten Gewinnern zählen die Titel des Chipherstellers AMD mit einem Zuwachs von 12,6%. Das Unternehmen konnte vom starken Geschäft mit Rechenzentren sowie der Luftfahrt- und der Autoindustrie profitieren. Die Sparprogramme des Paketzustellers FedEx überzeugten die Anleger, die Valoren gewannen 4,3%.

Ebenfalls zugelegt hat das Fitnessunternehmen Peloton, das mit einer Umsatzprognose positiv überrascht hat: +26,5%. Die Erwartungen übertroffen hat der Nahrungsmittelhersteller Mondelez, dessen Titel knapp 2% gestiegen sind.

Um 9,3% nach unten sind die Titel des Game-Herstellers Electronic Arts gerutscht. Die Anleger haben sich vom Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht gezeigt.

Asien/Pazifik

In Asien sorgt der Zinsentscheid der Federal Reserve Bank bislang nicht für grosse Sprünge an den Börsen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notiert mit 0,24% leicht im Plus. Hingegen rutscht der chinesische CSI 300 mit 0,38% ins Minus. Der Shanghai Composite legt marginal zu, um 0,07%. In Hongkong macht der Hang Seng 0,09% an Boden gut. Und der koreanische Leitindex Kospi steigt um 1% nach oben.

Futures

Die Futures für den Handel am Donnerstag notierten im positiven Bereich. Der Terminkontrakt auf den US-amerikanischen S&P 500 steigt um 0,31%. Auch der Futures auf den Euro Stoxx 50 liegt mit 0,74% im Plus.

News Vorbörse Schweiz

ABB: Der Technologiekonzern ABB hat im Schlussquartal 2022 die Profitabilität verbessert, aber weniger Aufträge erhalten. Genauer gesagt ging der Auftragseingang von Oktober bis Dezember um 8% auf 7,62 Mrd. US-$ zurück. Die Dividende soll 2 Rappen auf 0.84 Fr. erhöht werden. (Lesen Sie hier mehr.)

Julius Bär: Die Privatbank Julius Bär hat 2022 das getrübte Marktumfeld zu spüren bekommen und erzielte einen tieferen Gewinn als im Vorjahr. Der Konzerngewinn lag mit 950 Mio. Fr. um 12% unter dem Rekordergebnis des Vorjahres. Der Geldzufluss zur Bank hat sich gegen Ende des Jahres zwar deutlich beschleunigt, die verwalteten Vermögen bleiben allerdings klar unter dem Vorjahreswert. Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine unveränderte Dividende von 2.60 Fr. erhalten. Beim Vermögensverwalter soll der frühere Avaloq-CEO Jürg Hunziker in den Verwaltungsrat einziehen, um Heinrich Baumann, der in Kürze die maximale Amtsdauer für Julius Bär erreicht, zu ersetzen. Auch Ivo Furrer, seit 2017 im Amt, werde sich an der nächsten Generalversammlung nicht zur Wiederwahl stellen. (Lesen Sie hier mehr.)

Roche: Der Pharmakonzern Roche wuchs im Geschäftsjahr 2022 nur leicht. Die abklingende Covid-19-Pandemie hinterliess in den beiden Sparten Pharma und Diagnostik Spuren. Trotzdem sollen Aktionäre eine auf 9.50 Fr. erhöhte Dividende erhalten. Ausserdem hat der Konzern Teresa Graham zur Pharmachefin und zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Graham wird ihre Aufgaben per Anfang März antreten. Der scheidende CEO Severin Schwan hat 2022 11,5 Mio. Fr. verdient, gleich viel wie 2021. (Lesen Sie hier mehr.)

Berner Kantonalbank: Die Berner Kantonalbank (BEKB) hat im letzten Jahr mehr Hypotheken vergeben. Der Gewinn konnte auch leicht gesteigert werden. Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären die nächste Dividendenerhöhung vor. (Lesen Sie hier mehr.)

CFT: Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus (bei aktuellen Wechselkursen) von 8,4% erzielt, eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. (Lesen Sie hier mehr.)

Mobilezone: Der Handyanbieter Mobilezone wird ab Sommer 2024 neu zwei Chefs an der Spitze haben. Für den jetzigen CEO Markus Bernhard übernehmen Schweizchef Roger Wassmer und Deutschlandchef Wilke Stroman als Co-Chefs. (Lesen Sie hier mehr.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 2. Februar 2023

Schweiz

06:30 CFT: Umsatz 2022

06:45 ABB: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.00 Uhr)

07:00 BEKB: Ergebnis 2022 (MK 09.00 Uhr)

07:00 Julius Bär: Ergebnis 2022 (Conf. Call 09.30 Uhr)

07:00 Roche: Ergebnis 2022 (MK 09.00/Webinar 14.00 Uhr)

09:00 Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Januar)

10:15 Economiesuisse: Jahres-MK, Bern



Sonstige Termine:

CS: Präsentation KMU-Studie 2023 (09.15 Uhr)

FuW-Konferenz Vision Bank - Vision Finanzplatz Schweiz, Zürich



International

06:30 SWE: Nordea, Q4-Zahlen

07:00 AUT: AT&S, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q4-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 DEU: DWS, Q4-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q4-Zahle

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.45 Pk, 8.30 Analystencall)

07:00 DEU: Siltronic, Q4-Umsatz

07:00 ESP: Banco Santander, Q4-Umsatz

07:00 FRA: Dassault Systemes, Q4-Zahlen

07:00 JPN: Sony, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ING Groep, Q4-Zahlen

07:00 NOR: Telenor, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (11.00 Pk)

07:30 DNK: Danske Bank, Q4-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q4-Zahlen

07:45 ESP: Siemens Gamesa, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: Anglo American, Q4-Produktionsbericht

08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q4-Zahlen

08:00 SWE: SKF, Q4-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q4-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q4-Zahlen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 12/22

10:30 BEL: Europäische Investitionsbank (EIB), Jahres-Pk

12:00 USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

12:00 USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

12:25 USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

12:30 USA: Intercontinental Exchange Group, Q4-Zahlen

12:45 USA: Hershey, Q4-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen

13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen

13:00 USA: Conocophillips, Q4-Zahlen

22:00 USA: Amazon, Q4-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q1-Zahlen

22:10 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen

Konjunktur

08:00 DEU: Handelsbilanz 12/22

09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 12/22

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 01/23

13:00 GBR: BoE, Notenbankentscheidung

14:15 EUR: EZB, Notenbankentscheidung + 14.45 Pressekonferenz

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

14:30 USA: Produktivität Q4/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/22 (endgültig)



Ausblick – Zinsen und Devisen

Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften am Donnerstag ihre Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte anheben. Dies sagen befragte Fachleute voraus und wird auch an den Terminmärkten erwartet. Interessant für viele Beobachter werden weitere Details dazu sein, wie die EZB ihren Bestand an Anleihen ab März reduzieren will. Dazu sollen zunächst bis Juni 15 Mrd. € an Rückflüssen pro Monat nicht mehr in neue Papiere angelegt werden.

Bei seiner Entscheidung wird der EZB-Rat sich jedoch kaum auf die frischen Inflationsdaten vom Januar verlassen können. Aus technischen Gründen fehlen noch die Daten aus Deutschland, sodass die Inflationsrate von 8,5% wohl noch etwas nach oben revidiert werden dürfte. Nach aktuellem Stand bekommen die Hardliner im EZB-Rat Rückenwind: Denn die Kernteuerung (ohne Nahrung und Energie) blieb mit 5,2% unverändert.

Allerdings erlauben die fehlenden Daten auch keine Aussagen dazu, ob sich der Trend in der Kernrate zumindest kurzfristig abschwächt. So steigen die Renditen an den Anleihenmärkten seit Mitte Januar wieder: bei deutschen Bundesanleihen mit 10 Jahren Laufzeit von 2% auf mittlerweile 2,28% und bei Schweizer «Eidgenossen» von 1% auf 1,22%. Treiber sind die realen Zinsen, die Anleger nach Abzug einer Inflationsprämie fordern.

