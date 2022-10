Der FuW-Morgen-Report vom 20. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu ABB, Schindler, Comet und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Börse ist am Mittwoch nach zwei Tagen mit kräftigen Gewinnen wieder unter Druck gekommen. Die steigenden Anleihenrenditen haben den Aktienmarkt belastet. So werden zehnjährige US-Anleihen wieder mit über 4% verzinst, ein Wert, der seit der Finanzkrise nicht erreicht worden ist. Dass die Indikatoren auch in der Eurozone und in Grossbritannien auf eine weiterhin hohe Inflation hindeuten, hilft dem Aktienmarkt nicht. Etwas besänftigend wirkten hingegen erneut starke Unternehmenszahlen.

So schloss der S&P 500 0,7% tiefer auf 3695 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich doppelt so stark im Minus gestanden hatte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,4% auf 11'103 Punkte, und der Dow Jones Industrial lag am Ende 0,3% tiefer bei 30'424 Punkten.

Den deutlichsten Ausschlag unter den Einzelwerten verzeichneten am Mittwoch Netflix. Die Aktien des Streaminganbieters gewannen 13,1%, nachdem er die Erwartungen für das dritte Quartal übertroffen hatte. Netflix verbuchte 2,4 Mio. neue Bezahlabos und kehrte damit auf den Wachstumspfad zurück, die Analysten hoben daraufhin ihre Prognosen an. Aufwärts ging es auch für ASML (+6,3%). Der Hersteller von Chipfertigungsmaschinen verzeichnete im dritten Quartal Rekordbuchungen, mehr Gewinn und übertraf damit die eigenen Prognosen sowie die der Analysten. Aussagen, wonach die US-Sanktionen gegen China ASML nicht belasten, sorgten zusätzlich für Optimismus.

Ebenfalls zu den grossen Tagesgewinnern zählten die Aktien von Unternehmen aus der Ölindustrie. Halliburton (+4,9%), Schlumberger (+4,9%), Chevron (+3,2%) und ExxonMobil (+2,9%) schlossen allesamt deutlich höher.

Unter Druck kamen erneut die Titel des Coronaimpfstoffherstellers Moderna (–7,9%). Sie gehörten schon am Vortag zu den grössten Verlierern. Auch die Valoren der chinesischen Onlineunternehmen Baidu.com (–8,8%) und JD.com (–7,7%) zählten zu den grössten Verlierern am Mittwoch.

Asien/Pazifik

Rezessionsängste und die Erwartung weiterhin steigender Zinsen belasten am Donnerstag die asiatischen Börsen. In Japan liegt der Nikkei 225 1,2% tiefer, der breiter gefasste Topix verliert 0,8%. Der Hang Seng in Hongkong büsst 1,8% ein. Moderater abwärts geht es in Festlandchina, wo der CSI 300 0,4% tiefer und der Shanghai Composite 0,1% im Minus notiert. Auch in Südkorea gehen Anleger auf Tauchstation. Der Kospi verliert 1,3%.

Futures

Die wieder vorsichtigere Haltung der Anleger zeigt sich im Preis der Terminkontrakte. Der Futures auf den S&P 500 notiert am frühen Donnerstagmorgen 0,2% tiefer, der Terminkontrakt auf den Euro Stoxx 50 verliert 0,3%.

News Vorbörse Schweiz

ABB: Der Industriekonzern ABB hat im dritten Quartal den Umsatz um 5% auf 7,41 Mrd. $ gesteigert. Während der operative Gewinn deutlich – um 16% – wuchs, sank der Reingewinn wegen Rückstellungen für einen Rechtsstreit auf 360 Mio. $. Für das vierte Quartal wird weiteres Umsatzwachstum erwartet, im Gesamtjahr 2022 soll das erst für 2023 angestrebte Ziel einer operativen Gewinnmarge von 15% schon erreicht werden. (Lesen Sie hier mehr)

Schindler: Der Lift- und Fahrtreppenhersteller Schindler hat in den ersten neun Monaten den Umsatz nur leicht auf 8,3 Mrd. Fr. steigern können, während der Gewinn 30% auf 481 Mio. Fr. einbrach. Die Ebit-Marge sank deutlich auf 7,9% (Vj.: 11). Für 2022 insgesamt wird die Prognose etwas optimistischer, denn beim Umsatz soll es keinen Rückgang mehr geben. (Lesen Sie hier mehr)

Zur Rose: Die Versandapotheke Zur Rose hat in den ersten neun Monaten mit 1,4 Mrd. Fr. 5,8% weniger Umsatz geschrieben. In Deutschland sank der Umsatz 13,3%, während er im Heimmarkt Schweiz 10,2% höher ausfiel. Neu erwartet Zur Rose für 2022 einen bereinigten Ebitda von –75 bis –85 Mio. Fr., zuvor lag die Erwartung bei –75 bis –95 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Comet: Das Technologieunternehmen Comet konnte im dritten Quartal den Umsatz um rund 16% auf 165 Mio. Fr. steigern, für neun Monate ergeben sich 432,3 Mio. Fr. Dank dem guten Auftragsbestand und der anhaltenden Nachfrage bestätigt Comet die Jahresprognose mit einem Umsatz zwischen 580 und 610 Mio. Fr. und einer Ebitda-Marge zwischen 21 und 23%.

Inficon: Das Messtechnikunternehmen Inficon hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Analysten hatten zwar mit weniger Umsatz, jedoch mit mehr Gewinn gerechnet. Die Ebit-Marge lag mit 17,6% unter dem Konsens. Für das Gesamtjahr rechnet Inficon mit einem Umsatz von 570 bis 590 Mio. Fr. und weiterhin mit einer Ebit-Marge von 19%. (Lesen Sie hier mehr.)

GAM: Der Asset-Manager GAM verzeichnet per Ende des dritten Quartals deutlich weniger verwaltete Vermögen. Seit Anfang Jahr sank der Wert von 94,8 auf noch 74,6 Mrd. Fr. Im margenstarken Bereich Investment Management sanken die verwalteten Vermögen von 27,1 Mrd. Fr. Ende Juni auf 24,2 Mrd. Fr. Das Effizienzprogramm, das eine Reduktion der Kosten um 20 Mio. Fr. vorsieht, sei auf gutem Weg.

Barry Callebaut: Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut lässt seine Fabrik im belgischen Wieze wieder mit voller Kapazität laufen. Sie war nach einem Salmonellenfall im Sommer geschlossen worden.

Talenthouse: Die Internetplattform Talenthouse kooperiert mit dem Digital-Banking-Dienstleister Nerve, sodass die Mitglieder nun Zugang zu seinen Banking-Angeboten erhalten. Dafür investiert Talenthouse bis zu 7 Mio. $.

Kühne + Nagel: Der Logistikkonzern Kühne + Nagel weitet seine Partnerschaft mit dem Pharmaunternehmen Novo Nordisk aus. Novo Nordisk setzt auf die nachhaltigen Treibstofflösungen von Kühne + Nagel.

BEKB: Die Berner Kantonalbank setzt auf digitale Wertpapiere und geht deshalb eine Partnerschaft mit der Digitalbörse SDX und Daura ein. Die drei Unternehmen wollen eine Infrastruktur für die Emission, die Verwahrung und den Handel tokenisierter Aktien schaffen.

Aevis Victoria: Die auf den Betrieb von Spitälern und Luxushotels ausgerichtete Gruppe Aevis Victoria hat ihre letzte ausstehende Anleihe über 145 Mio. Fr. zurückgezahlt. Sie war im Oktober 2016 emittiert worden. Es war die letzte ausstehende Anleihe aus dem Zeitraum zwischen 2012 und 2016.

Vifor: Die Regulierungsabteilung der Schweizer Börse, die SIX Exchange Regulation, erlaubt dem Pharmaunternehmen Vifor Pharma im Zusammenhang mit ihrer Übernahme durch die australische CSL mehrere Ausnahmen von den Offenlegungs- und Publizitätspflichten. Die Ad Hoc-Pflichten sind jedoch nicht betroffen.



Cosmo: Das Pharmaunternehmen Cosmo bekommt von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Einstufung von Rifamycin als Arzneimittel für seltene Krankheiten, sprich zur Behandlung von Pouchitis. Nun wird die weitere klinische Entwicklung der Substanz weiter verfolgt.







Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 20. Oktober 2022

Schweiz

06:00 Comet: Trading Update Q3

06:30 Schindler: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr)

06:45 ABB: Ergebnis Q3 (Conf Call 09.00)

07:00 GAM: Interim Statement Q3

07:00 Inficon: Ergebnis Q3 (Webcast 9.30 Uhr)

07:00 Zur Rose: Trading Update Q3

08:00 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte September/Q3 2022

09:30 Zurich Insurance: Medienfrühstück 150 Jahre-Jubiläum

18:30 Temenos: Conference Call zu Ergebnis Q3

International

NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

FIN: Nokia, Q3-Zahlen

NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

DEU: Mutares, Q3-Zahlen

FRA: Hermes International, Q3-Umsatz

FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz

GBR: Relx, Q3-Umsatz

NOR: Yara, Q3-Zahlen

DEU: Munich Re, Pk zur Preisentwicklung auf dem Versicherungsmarkt

USA: Danaher, Q3-Zahlen

USA: AT&T, Q3-Zahlen

USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

USA: American Airlines, Q3-Zahlen

DEU: Deutsche Börse, Analysten- und Investorenkonferenz zum 3. Quartal

USA: Western Union, Investor Day

FRA: Kering, Q3-Umsatz

FRA: Vivendi, Q3-Umsatz

FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz

Konjunktur

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/22

CHN: Zentralbank, Zinsentscheid

JPN: Handelsbilanz 09/22

NLD: Arbeitslosenquote 09/22

NLD: Konsumausgaben 08/22

DEU: Erzeugerpreise 09/22

DEU: Frühindikator für den Aussenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten,

vorläufige Ergebnisse), September 2022

FRA: Produzentenvertrauen 10/22

FRA: Geschäftsklima 10/22

EUR: EZB Leistungsbilanz 08/22

POL: Industrieproduktion 09/22

POL: Erzeugerpreise 09/22

TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

USA: Philly Fed Index 10/22

USA: Wiederverkäufe Häuser 09/22

USA: Frühindikator 09/22

Ausblick – Zinsen und Devisen

Die Anleger richten bereits ihre Aufmerksamkeit auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) nächste Woche am Donnerstag. Die Äusserungen verschiedener Mitglieder des EZB-Rats legen nah, dass es eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte geben wird. Der Einlagensatz würde dann bei 1,50% liegen. Offenbar könnte es aber bereits Diskussionen geben, wonach die Notenbank bald beginnen könnte, ihren Anleihenbestand zurückzufahren, um so die Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation zu stützen.

Der Verkauf von Anleihen könnte beginnen, wenn der Einlagensatz auf seinem neutralen Niveau liegt, hiess es zuletzt von verschiedenen Währungshütern. Damit ist das Zinsniveau gemeint, ab dem das Wachstum nicht nur gebremst wird, sondern ab dem es wegbricht. Doch aktuell können die Notenbanker diesen unbeobachtbaren Zinssatz nur schwer schätzen, weil die Schwankungen in den Daten seit der Pandemie dies nicht mehr zulassen.

Philip Lane, der EZB-Chefvolkswirt, und François Villeroy de Galhau – der Chef der Banque de France sitzt auch im EZB-Rat – haben deswegen vorgeschlagen, auf einjährige Terminsätze nach Abzug der Inflationsprämien zu schauen: also auf die künftigen Realzinsen. Allerdings mit dem Blick nach weit vorne: z.B. in vier bis neun Jahren, wie Villeroy de Galhau kürzlich vorgeschlagen hatte.

Derzeit würde der neutrale Zins gemäss diesem Ansatz wohl irgendwo zwischen 2,1 und 2,25% liegen, was dann Ende des Jahres erreicht werden würde. Ab dem neuen Jahr könnte die EZB dann das Tempo der Zinserhöhungen drosseln, wie auch traditionelle Hardliner im EZB-Rat vorschlagen.



