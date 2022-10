Der FuW-Morgen-Report vom 3. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Roche, Aryzta und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Nach einem Start im Negativterritorium hat der Nikkei 225 bis zum frühen Nachmittag in Japan Boden gutgemacht und handelt bei einem Plus von gut 0,5%. Der breiter gefasste Topix folgt dem gleichen Muster, liegt kurz vor 14 Uhr aber lediglich 0,13% höher als bei Handelsschluss am Freitag.

Auf dem asiatischen Festland gestaltet sich der Wochenstart derweil deutlich weniger erfreulich. In Korea liegt der Kospi 0,7% tiefer. Der Shanghai Composite verliert 0,55%, während der Shenzhen Component Index gar 1,3% fällt. Auch der Hang Seng in Hongkong verliert 1,3%.

USA

In Amerika ging am Freitag der September so zu Ende, wie der Oktober in China angefangen hat: mit Börsenverlusten. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,51%, während der preisgewichtete Dow Jones Industrial Average 1,71% tiefer aus dem Handel ging. Wie schon im ganzen Monat litten die Märkte unter der Erwartung, dass für eine Zähmung der anhaltend hohen Inflation weitere Zinsschritte der US-Nationalbank nötig sein werden.

Verlierer im S&P 500 waren Carnival mit einem Verlust von 23%. Der Anbieter von Kreuzfahrten hatte mit der Auslastung im dritten Quartal enttäuscht.

Auch der technologielastige Nasdaq 100 und der breiter gefasste Nasdaq Composite verloren am Freitag mit 1,51 respektive 1,73% deutlich. Mit dem Sportbekleidungshersteller Lululemon war es allerdings auch im Tech-Index Nasdaq 100 ein konsumentenfokussiertes Unternehmen, dessen Aktien mit –6,9% die grössten Tagesverluste hinnehmen mussten.

Der Ausblick auf den Wochenstart bleibt ebenfalls verhalten. Die Futures deuten auf Verluste des Nasdaq 100 um 0,5% hin, während der S&P 500 0,14% tiefer erwartet wird. Auch die Futures auf den Euro Stoxx 50 deuten auf Verluste hin. Der europäische Aktienhandel ist indes durch den heutigen Feiertag in Deutschland eingeschränkt.

News Vorbörse Schweiz

ABB: Der Technologiekonzern ABB bringt heute die auf Turbolader spezialisierte Accelleron an die Börse und schliesst damit ihre Abspaltung ab. Wie bekannt erhalten ABB-Aktionäre eine Accelleron-Aktie für zwanzig gehaltene ABB-Titel als Sachdividende. Das Tickersymbol lautet ACLN. (Lesen Sie hier mehr.)

Aryzta: Der Tiefkühlbackwarenkonzern Aryzta hat im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende Juli) einen Umsatz von 1,76 Mrd. € erzielt. Der Betriebsgewinn legte um ein Viertel auf 218,8 Mio. € zu, was einer Marge von 12,5% entspricht (VJ: 11,4%). Der bereinigte Nettogewinn betrug 45,6 Mio. €. Aryzta hat die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen übertroffen und bestätigt die Mittelfristziele. CEO Urs Jordi wird bis Ende 2024 im Amt bleiben. (Lesen Sie hier mehr.)

Roche: Der Pharmakonzern Roche hat Matt Sause per Januar 2023 zum Chef der Diagnostics-Sparte ernannt. Er ist derzeit Leiter der Region Nordamerika. Sause folgt auf Thomas Schinecker nach, der im März 2023 Roche-CEO wird. (Lesen Sie hier mehr.)

Credit Suisse: Gemäss «NZZ am Sonntag» soll es keine Gespräche mit Grossinvestoren über eine milliardenschwere Kapitalerhöhung gegeben haben. Vor zehn Tagen hatte die Nachrichtenagentur Reuters spekuliert, Credit Suisse habe bereits vor einigen Wochen damit begonnen, Anleger auf eine Kapitalerhöhung einzustimmen.

Nestlé: Der Lebensmittelmulti Nestlé will kein Palmöl mehr bei drei Tochtergesellschaften des indonesischen Unternehmens Astra Agro Lestari AAL beziehen. Zuvor war es zu Protesten von Umweltgruppen gekommen.

Achiko: Die an der SIX kotierte indonesische Pharmagruppe Achiko hat im ersten Halbjahr einen Betriebsverlust (Ebitda) von 1,9 Mio. $ geschrieben. Ein Jahr davor betrug der Verlust noch 4,6 Mio. $. Nun sollen Produktion und Verkauf der Aptamex-Tests ins Rollen kommen. (Lesen Sie hier mehr.)

Idorsia: Eine Studie des Biotech-Unternehmens Idorsia mit dem Schlafmittel Daridorexant hat in Japan positive Daten erzielt. Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 soll die Zulassung beantragt werden. (Lesen Sie hier mehr.)

Leclanché: Die Aktionäre des Batterieherstellers Leclanché haben an der GV vom Freitag einer Bilanzstärkung zugestimmt: Schulden in Höhe von rund 41,3 Mio. Fr. werden in Aktien umgewandelt. Zudem wird das Aktienkapital bis zum 30. Juni 2024 auf maximal rund 167,6 Mio. Titel erhöht.

Swiss Re: Der Rückversicherer Swiss Re hat in Indonesien mit Indonesia Re eine Kooperation mit dem Verwalter des nationalen Versicherungsdatencenters abgeschlossen. Dadurch könne er seinen Mitgliedern Zugang zu Analyselösungen und Risikoberatungsservices anbieten.

Valora: Die mexikanische Femsa kann den Kauf des Kioskkonzerns Valora vollziehen. Sie hat alle behördlichen Genehmigungen für die Abwicklung des öffentlichen Kaufangebots erhalten. Der Vollzug wird am 7. Oktober sein.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 3. Oktober 2022

Schweiz

07:00 Aryzta: Ergebnis 2021/22

08:30 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2022

09:30 Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2022

Accelleron: IPO

International

USA: Kfz-Absatz 09/22

Konjunktur

01:50 JPN: Tankan Q3/22

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22

09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauausgaben 08/22

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 09/22

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche steht in Europa im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes (PMI): Am Montag werden die PMI für den verarbeitenden Sektor, am Mittwoch für den Dienstleistungssektor publiziert, jeweils für die gesamte Eurozone sowie einzelne Mitgliedstaaten wie Deutschland, Italien und Frankreich. Am Dienstag erfahren wir mehr über die Arbeitslosenquote Spaniens sowie über den EU-Erzeugerpreisindex. Am Mittwoch werden der deutsche Handelsbilanzsaldo, das nicht-geldpolitische Treffen des EZB-Rats, die Zahlen zur französischen Industrieproduktion sowie die italienische Arbeitslosenquote publiziert. Am Donnerstag erscheinen die niederländische Inflationsrate, der Auftragseingang in der deutschen Industrie und der Detailhandelsumsatz für das gesamte Euroland. Den Wochenabschluss am Freitag machen die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion, der französische Handelsbilanzsaldo und der Detailhandelsumsatz in Italien.

Am Montag erscheinen in der Schweiz der Landesindex der Konsumentenpreise sowie der Einkaufsmanagerindex, beide für den September. Am Mittwoch wird die Kof-Konjunkturprognose für den Herbst publiziert. Am Donnerstag erfahren wir mehr über die Logiernächte im August. Am Freitag informieren die SNB über ihre Devisenreserven und das Seco über die Arbeitsmarktdaten.

Im Vereinigten Königreich erfahren wir am Montag mehr über die Häuserpreise und den PMI für das verarbeitende Gewerbe. Der PMI für den Dienstleistungssektor folgt am Mittwoch.

In den USA stehen folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag der ISM-Index sowie der S&P Global PMI für das verarbeitende Gewerbe und die Bauausgaben, am Dienstag der Auftragseingang in der Industrie und die monatliche Arbeitsmarktstatistik (JOLTS), am Mittwoch der ISM-Index sowie der S&P Global PMI für den Dienstleistungssektor, der Handelsbilanzsaldo, die Zahl der Beschäftigten und die zum Verkauf stehenden Häuser, am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, am Freitag die Beschäftigte ausserhalb des Agrarsektors, die Arbeitslosenquote, die Stundenlöhne, die Lagerbestände und die Konsumentenkredite.

China informiert am Freitag über die Währungsreserven und am Samstag erscheint der Caixin-PMI.

Am Montag werden in Japan der Tankan-Index und der Jibun-Bank-PMI für die verarbeitende Industrie veröffentlicht, und die Bank of Japan gibt ihre Einschätzung zur aktuellen Wirtschaftslage bekannt (Summary of Opinions). Der Konsumentenpreisindex erscheint am Dienstag. Am Mittwoch folgt der Jibun-Bank-PMI für den Dienstleistungssektor.

