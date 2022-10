Der FuW-Morgen-Report vom 6. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Holcim, Evolva, Zurich und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Am Vorabend verzeichneten die US-Börsen einen weiteren Handelstag mit starken Schwankungen. Insbesondere das Renditeplus zehnjähriger Treasuries um 14 Basispunkte auf 3,761% hatte Aktien zeitweise stark unter Druck gebracht. Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,1% auf 30'274 Zähler. Der S&P 500 gab 0,2% nach auf 3783 Punkte. Der Nasdaq 100 notierte unverändert bei 11'573.

Unter den Einzelwerten stachen ein weiteres Mal Illumina mit einem Plus von mehr als 6% hervor. Den neuen Gensequenzierungsgeräten des Unternehmens wird grosses Potenzial zugesprochen. Mehr als 6% konnten auch die Papiere des Ölexplorationsdienstleisters Schlumberger gewinnen, nachdem sich die Opec+ am Mittwoch auf eine geringere Ölförderung geeinigt hatte.

Die rote Laterne im Dow trugen Goldman Sachs mit einem Minus von 1,9% sowie JPMorgan Chase mit einem Abschlag von 1,2% nach einer negativen Branchenstudie.

Asien/Pazifik

Am Donnerstagmorgen notierten die Indizes in Asien weitestgehend freundlich. Der japanische Nikkei 225 handelte 0,9% fester bei 27'374 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong ging 0,4% zurück auf 18'010. Der koreanische Kospi gewann 1,5%. Wegen der Nationalfeiertagswoche fand an den Börsen in China kein Handel statt.

Futures

Auf einen freundlichen Handel deuteten die Futures für den Handel am Donnerstag hin. Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notierten 1,4% höher, diejenigen auf den S&P 500 lagen 0,6% im Plus.

News Vorbörse Schweiz

Holcim: Der Zementkonzern Holcim hat mit der britischen Wiltshire Heavy Building Materials einen Spezialisten für die Wiederverwertung von Baumaterialien übernommen. Wiltshire machte 2021 einen Umsatz von mehr als 20 Mio. Fr. Es ist Holcims dritte Übernahme in der laufenden Woche. (Lesen Sie hier mehr.)

Evolva: Das auf Nahrungsmittelzusätze spezialisierte Biotech-Unternehmen hat in den ersten neun Monaten des Jahres einen Umsatz von 11,3 Mio. Fr. erwirtschaftet, 56% mehr als im Vorjahr. Es hält an seiner Jahresprognose fest. Mit den Massnahmen zur Kostenverbesserung liege man im Plan. (Lesen Sie hier mehr)

Zurich: Der Versicherer Zurich hat für seine Tochter Farmers Group mit Raul Vargas einen neuen CEO ernannt. Vargas übernimmt das Amt Anfang 2023 und ersetzt Jeff Dailey, der Präsident des Farmers-Verwaltungsrats bleibt.

Wisekey: Der Cybersecurity-Anbieter Wisekey hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Umsatz um 69% auf 20,5 Mio. $ gesteigert. Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 7,9 Mio. $., 44% über Vorjahr. Der Auftragsbestand bis 2024 hat ein Volumen von 37 Mio. $.

Comet: Der Halbleiterzulieferer Comet hat gegen Konkurrent XP Power eine Verfügung erwirkt, wonach dieser dauerhaft rechtswidrig angeeignete Geschäftsgeheimnisse von Comet nicht verwenden darf. XP Power war im März von einem Gericht in Kalifornien für schuldig erklärt worden, die Geschäftsgeheimnisse von Comet verletzt zu haben. (Lesen Sie hier mehr.)

Cosmo: Medtronic, der Partner des Pharma- und Medtech-Unternehmens Cosmo, hat einen Auftrag zur Installation von 115 Endoskopiemodulen GI Genius erhalten. Cosmo fliessen dadurch Lizenzeinnahmen zu. Der Gegenwert des Auftrags ist nicht bekannt.

Relief Therapeutics: Das Biotech-Unternehmen Relief Therapeutics hat in den USA eine Vertriebspartnerschaft für seine Arznei zur Behandlung der Stoffwechselstörung Phenylketonurie, PKU Golike, abgeschlossen.



Wichtige Ereignisse vom 6. Oktober 2022

Schweiz

08:30 BFS: Logiernächte August

EFG International: aoGV (Zuwahl Classen und Collardi)

International

DEU: Merck, Kapitalmarkttag (Webcast 10.00 h)

GBR: Diageo, Hauptversammlung

Konjunktur

NLD: Verbraucherpreise 09/22

DEU: Auftragseingang Industrie 08/22

DEU: Baupreise für Wohngebäude, 08/22

ROU: Einzelhandelsumsatz 08/22

HUN: Industrieproduktion 08/22

ESP: Industrieproduktion 08/22

EUR: Einzelhandelsumsatz 08/22

EUR: EZB Sitzungsprotokoll 8.9.22

USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Ausblick – Zinsen und Devisen

Seit vergangener Woche sind die Realzinsen im Euroraum für eine Laufzeit von 10 Jahren wieder positiv. Erstmals seit 2011. Unter den realen Zinsen verstehen Marktteilnehmer den risikofreien Zins (aus Tagesgeldswaps abgeleitet), bei dem der für die Zukunft geforderte Inflationsausgleich abgezogen wird. Ende September erreichte der Wert sogar einen Spitzenwert von 0,49%, bevor zu Beginn des dritten Quartals – also diese Woche – ein rasanter Zinsrutsch einsetzte.

Beobachter führen den starken Rückgang auf die nachlassenden Zinserwartungen der Anleger zurück. Am Dienstag fiel der risikofreie Zins (10 Jahre) im Euroraum auf 0,22% zurück – immer noch ein positiver Wert. Als Auslöser gelten dabei schwächere Umfragewerte der US-Einkaufsmanager in der Industrie, die Rücknahme der Pläne zum Spitzensteuersatz in Grossbritannien und das Vorhaben der Regierung in Deutschland, den Gaspreis für Verbraucher zu deckeln.

Doch ob sich damit tatsächlich bereits ein Höhepunkt in den Leitzinsen der Notenbanken abzeichnet, ist weiterhin ungewiss. Die Analysten der Commerzbank machen in einem Kommentar auf einen wichtigen Grund am Anleihenmarkt für den Zinsrutsch aufmerksam: «Ein Katalysator scheint wieder einmal die extrem dünne Handelsliquidität zu sein, die es den Market-Makern nicht erlaubt, den Anlegern zu Quartalsbeginn genügend Papiere anzubieten.»

Damit könnte auch die Aktienrally zu Beginn der Woche auf wackligen Füssen stehen. Wann und auf welchem Niveau sich tatsächlich ein Höhepunkt im Zinserhöhungszyklus der grossen Notenbank abzeichnet, ist damit noch nicht ausgemacht. Zumal die Währungshüter im Euroraum und in den USA immer wieder betonen, dass eine Rezession sie in ihrer Entschlossenheit im Kampf gegen die Inflation nicht von weiteren Zinserhöhungen abhalten wird.



