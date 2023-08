Der FuW-Morgen-Report vom 14. August 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu CS/UBS, GAM und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatischen Märkte geben am Montag im Vorfeld der Veröffentlichung chinesischer Konjunkturdaten nach. Enttäuschende Daten würden den Ruf nach Stimulierungsmassnahmen verstärken. Zudem hat sich die Lage der verschuldeten chinesischen Immobilienentwickler nochmals verschlechtert.

In Tokio fällt der Nikkei 225 um 1,2%, der breiter diversifizierte Topix verliert 1%. Die Börse in Schanghai (SSE Composite) liegt ebenfalls 1% im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen, der CSI 300, verliert 1,3%. Der Hang Seng in Hongkong fällt gar 2,8%. In Australien sinkt der S&P/ASX 200 0,9%. Der südkoreanische Leitindex Kospi notiert 1,1% tiefer.



USA

Das Bild am amerikanischen Markt war am Freitag gemischt. Der Dow Jones Industrial hat 0,3% auf 35’281 zugelegt. Der marktbreite S&P 500 ist 0,1% auf 4464 gefallen. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ist es 0,7% nach unten auf 15’028 gegangen. Die zinssensiblen Technologiewerte haben den deutlichen Anstieg der Renditen am Anleihenmarkt zu spüren bekommen, nachdem frische Preisdaten Zinssorgen geschürt hatten.

Von Unternehmensseite haben die Aktien von News Corp (+4,7%) im Fokus gestanden. Der Medienkonzern von Rupert Murdoch hatte zwar im abgelaufenen Quartal einen Umsatzrückgang von fast 10% und einen Gewinneinbruch von rund 75% verzeichnet. Er blickt aber optimistisch in die Zukunft, unter anderem aufgrund des Einsatzes künstlicher Intelligenz. Unter den Technologiewerten verzeichneten Aktien von in den USA gelisteten chinesischen Konzernen teils deutliche Verluste. Hintergrund ist, dass mit Country Garden einer der grössten chinesischen Immobilienentwickler in privater Hand ins Wanken geraten ist. So sind etwa die Valoren des Onlinehändlers JD.com 5,3% eingeknickt. Für die Papiere des Konkurrenten Alibaba ging es um 3,5% nach unten.



Futures

Auf einen tendenziell schwächeren Handelstag deuten die Terminkontrakte hin. Der Future auf den Euro Stoxx 50 fällt 0,6, derjenige auf den S&P 500 notiert 0,2% tiefer.

News Vorbörse Schweiz

CS/UBS: Kleinaktionäre der Credit Suisse wollen heute eine Klage einreichen wegen der hohen Verluste, die sie bei der Fusion von USB und CS erlitten haben. Gegen tausend Personen stünden hinter der Klage, einige würden die Klage als Musterkläger beim Handelsgericht Zürich einreichen, berichtet «Financial Times». Zuvor war eine weitere Klage bekannt geworden, die das Start-up Legalpass orchestriert. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



GAM: Der Verwaltungsrat hat die auf den 18. August angesetzte ausserordentliche Generalversammlung abgesagt. Grund ist der Rückzug der Anträge von Rock Investment. Sie ist Teil der Investorengruppe NewGAMe, die die Einberufung der GV erst ausgelöst hatte. Der VR von GAM ist enttäuscht und bekräftigt seine Einschätzung, wonach die einzige Lösung die Übernahme von GAM durch Liontrust sei. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Ems-Chemie: An der Generalversammlung vom Samstag haben die Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt, unter anderem einer ordentlichen Dividende von 15.75 Fr. und einer ausserordentlichen von 4.25 Fr. pro Aktie. Ems-Chemie hat die GV wieder vor Ort mit Darbietungen und Mittagessen durchgeführt.

EPH: Die Immobiliengesellschaft EPH European Property will die Laufzeiten zweier Anleihen um fünf Jahre bis 30. September 2028 verlängern. Gleichzeitig soll der Zins von 2 auf 4,5% steigen. Die beiden Anleihen haben ein Volumen von 244,35 Mio. Fr.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 14. August 2023

Schweiz

17:40 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2023

International

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen (10.00 h Telefon-Pk)

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: New Work, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Adesso, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Qbeyond, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (Call 8.00 h)

07:05 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert) (14.00 h Pk)

08:00 DEU: Cherry, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Eurowings, Pk zu Winterflugplan und Strategie, Köln

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Halbjahreszahlen



nachbörslich: DEU: Encavis, Q2-Zahlen

Konjunktur

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 8/23

07:00 FIN: Verbraucherpreise 07/23

08:00 DEU: Grosshandelspreise 07/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 06/23

10:00 POL: Verbraucherpreise 07/23 (endgültig)

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche startet in Europa erst am Dienstag, mit den ZEW-Konjunkturerwartungen für die Eurozone und Deutschland. Am Mittwoch stehen die zweite Veröffentlichung des Q2-BIP, die Zahl der Erwerbstätigen und die Zahlen zur Industrieproduktion an, alle drei Indikatoren für die gesamte EU. Am Donnerstag wird der EU-Handelsbilanzsaldo publiziert, und die Norges Bank fällt ihren Zinsentscheid. Den Wochenabschluss am Freitag machen die EU-Konsumentenpreise.



In der Schweiz informiert der Flughafen Zürich am Montag über die Verkehrszahlen im Juli. Am Dienstag erscheinen die Produzenten- und die Importpreisindex im Juli sowie der UBS Global Wealth Report 2023. Am Mittwoch wird eine erste Schätzung der Logiernächte im Juli bekanntgegeben. Am Freitag werden die Zahlen zur Industrieproduktion im zweiten Quartal veröffentlicht.



Das Vereinigte Königreich publiziert am Dienstag die Arbeitslosenquote. Am Mittwoch folgen die Erzeuger- und Konsumentenpreise. Am Freitag erscheinen das GfK-Konsumentenvertrauen und der Detailhandelsumsatz.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm:

am Dienstag der Detailhandelsumsatz, die Einfuhrpreise, der Empire-State-Produktionsindikator, die Lagerbestände und der NAHB-Wohnungsmarktindex, am Mittwoch das Fed-Sitzungsprotokoll von Ende Juli, die Baubeginne und -genehmigungen sowie die Zahlen zur Industrieproduktion und zur Kapazitätsauslastung, am Donnerstag der Philly-Fed-Produktionsindex, der Index of Leading Indicators und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.



Die Zahlen zur Industrieproduktion und dem Detailhandelsumsatz in China werden am Dienstag publiziert.



Am Dienstag stehen in Japan die zweite Veröffentlichung des Q2-BIP sowie die Zahlen zur Kapazitätsauslastung an. Am Donnerstag erscheinen der Handelsbilanzsaldo, der Dienstleistungssektorindex und die Auftragszahlen für den Maschinensektor. Am Freitag wird über die aktuellen Konsumentenpreise informiert.

