Der FuW-Morgen-Report vom 5. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Barry Callebaut, Holcim, Helvetia und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Der US-Aktienmarkt hat am Dienstag Terrain preisgegeben, und die Investoren haben Gewinne mitgenommen. Der Dow Jones Industrial, der zu Wochenbeginn den höchsten Stand seit gut sechs Wochen erreicht hatte, hat den Tag 0,6% tiefer beendet auf 33’402,38 Punkten. Der marktbreite S&P 500 hat ebenfalls 0,6% verloren und bei 4100,6 Zählern geschlossen, während der der technologielastige Nasdaq 100 0,4% auf 13’100,04 Punkte nachgegeben hat.



Aufgrund der zunehmenden Konjunktursorgen sind die Aktien von Banken wie JPMorgan Chase (–1,3%) und Goldman Sachs (–1,2%) sowie Industriekonzernen wie Caterpillar (–5%) stärker unter Druck geraten. Auch die Ölkonzerne wie beispielsweise ConocoPhillips (–2%) haben ihren guten Lauf nach der Opec-Fördermengenkürzung nicht fortgesetzt.

Für Negativschlagzeilen hat das Raumfahrtunternehmen Virgin Orbit von Milliardär Richard Branson gesorgt: Es hat Insolvenz unter dem sogenannten Chapter-11-Verfahren angemeldet. Die Titel sind um 23,2% abgesackt. Das andere Raumfahrtunternehmen von Branson, Virgin Galactic (–11,6%), wurde ebenfalls abgestraft.

Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte handeln am Mittwoch uneinheitlich. In Japan verliert der Nikkei 225 1,6%, und der breiter gefasste Topix gibt 1,9% nach. Der Hang Seng in Hongkong tendiert 0,7% schwächer. Chinas Leitindex CSI 300 steigt 0,3%, und der Shanghai Composite legt 0,5% zu. Der südkoreanische Kospi liegt 0,6% im Plus. Der australische S&P/ASX 200 tendiert kurz vor Börsenschluss leicht im Minus.

Futures

Die Terminkontrakte (Futures) auf den amerikanischen Aktienmarkt (S&P 500 und Nasdaq 100) notieren am Mittwochmorgen praktisch unverändert. Auf den Euro Stoxx 50 tendiert der Futures 0,2% im Plus, auf den deutschen Dax gibt er ebenfalls 0,1% nach. Auf den Schweizer SMI handelt der Kontrakt 0,15% unter dem Vortagesniveau.

News Vorbörse Schweiz

Barry Callebaut: Bei Barry Callebaut kommt es überraschend zu einem Wechsel in der Chefetage. Der weltgrösste Schokoladenproduzent hat Peter Feld per sofort zum CEO ernannt (lesen Sie hier das Exklusiv-Interview mit dem neuen CEO).



Kühne + Nagel: Das Transport- und Logistikunternehmen Kühne + Nagel expandiert in den USA. Am 1. April wurde am Flughafen in Dallas/Fort Worth ein neues Kontraktlogistikzentrum für den Gesundheitssektor eröffnet. Damit werden rund 200 Arbeitsplätze geschaffen.



Jungfraubahn: Die Jungfraubahn hat im Geschäftsjahr 2022 nach zwei schweren Coronajahren endlich wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Umsatz nähert sich dem Vorkrisenniveau. Die Erholung dürfte sich im laufenden Jahr fortsetzen. (Lesen Sie hier mehr.)

Romande Energie: Das Energieunternehmen Romande Energie hat im Jahr 2022 mehr verdient, obwohl es nach dem ersten Semester noch gar nicht danach ausgesehen hat. Gründe dafür sind die Strompreise und auch die Beteiligung an Alpiq. (Lesen Sie hier mehr.)



Holcim: Holcim übernimmt das britische Unternehmen Sivyer Logistics. Die Übernahme soll die Nachhaltigkeitsziele von Holcim voranbringen. Sivyer Logistics soll Holcim dabei unterstützen, bis 2025 10 Mio. Tonnen Bau- und Abbruchabfälle zu recyceln. (Lesen Sie hier mehr.)



Helvetia: Der Versicherer Helvetia expandiert in Deutschland mit der Übernahme von Mobile Garantie Deutschland GmbH. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Garantie- und Reparaturkosten im Fahrzeug- und im Elektronikbereich.



Addex: Das angeschlagene Biotech-Unternehmen Addex hat sich erfolgreich 5 Mio. US-$ für die weitere Finanzierung gesichert. Die vor zwei Tagen angekündigte Transaktion mit einem institutionellen Gesundheitsinvestor sei nun abgeschlossen.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 5. April 2023

Schweiz

06:30 Jungfraubahn: Ergebnis 2022 (MK 9.45 Uhr, Bern)

06:30 Repower: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Landquart)

07:00 Barry Callebaut: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr, Zürich)

07:00 Romande Energie: Ergebnis 2022 (Conf. Call/MK: 09.00/11.00 Uhr)

08:30 FINMA: Jahres-MK, Bern (auch online)

10:00 UBS: GV, Basel



Fundamenta: GV (09.30 Uhr), Zürich

Mobilezone: GV (10.30 Uhr), Rotkreuz

PSP Swiss Property: GV (15.00 Uhr), Zug

SF Urban: GV (10.00 Uhr), Zürich

Straumann: GV (9.00 Uhr), Basel

Tornos: GV, Moutier

International

07:00 DEU: Grenke, Q1 Neugeschäft

07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Geschäftsbericht

10:00 DEU: Giesecke+Devrient Online-Pk Jahreszahlen, München

10:00 DEU: BayernLB Bilanz-Pk (online und Präsenz), München

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang im Maschinenbau 02/23

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung

11:00 FRA: EdF, Hauptversammlung

18:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung

Konjunktur

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 02/23

08:45 FRA: Industrieproduktion 02/23

08:50 FRA: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Industrieproduktion 02/23

09:15 ESP: PMI Dienste 03/23

09:45 ITA: PMI Dienste 03/23

09:55 DEU: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 03/23

14:30 USA: Handelsbilanz 02/23

15:45 USA: PMI Dienste 03/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 03/23

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Credit Suisse lanciert BRC auf Clariant, Ems-Chemie und Lonza mit einem Coupon von 8% p. a.

Neu in Zeichnung bei Credit Suisse ist ein Barrier Reverse Convertible in Franken auf Clariant, Ems-Chemie und Lonza mit einem Coupon von 8% p. a. und einer Barriere von 59% (Valor 124 599 517).

Der Barrier Reverse Convertible zahlt einen fixen Coupon von 8% p. a. Sofern alle Basiswerte während der Laufzeit des Produkts über der Barriere von 59% notieren, werden bei Verfall 100% des Nominalwerts zurückgezahlt.

Andernfalls könnte das investierte Kapital bei der Endfixierung in den Basiswert mit der schlechtesten Kursentwicklung umgewandelt werden, d. h. in die Aktie, die bei der Endfixierung gegenüber der Anfangsfixierung am stärksten gefallen ist, und somit einen Verlust verzeichnen. Im ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des investierten Kapitals möglich.

Zeichnungsschluss ist am 12. April um 15 Uhr, die Anfangsfixierung erfolgt am selben Tag. Die Laufzeit des Produkts beträgt zwölf Monate. Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um ein Renditeoptimierungsprodukt (Barrier Reverse Convertible, 1230).

