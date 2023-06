Der FuW-Morgen-Report vom 13. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu GAM, Roche, Flughafen Zürich, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

US-Aktien sind kraftvoll in die Woche gestartet. Der Dow Jones Industrial gewann am Montag 0,6% und rückte auf 34'066 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,9% zu und erreichte 4339 Zähler, das höchste Niveau seit April 2022. Der technologielastige Nasdaq Composite verbesserte sich um 1,5% auf 13’462 Punkte.

Die Meldung, dass Novartis Chinook Therapeutics übernehmen will, liess den Aktienkurs des US-Biotech-Unternehmens um 58% in die Höhe schiessen. Biogen (+1,5%) profitierten von einem positiven Bericht der Aufsichtsbehörde FDA über ein Alzheimer-Medikament der Biotech-Gesellschaft. Die EU-Kartellbehörde dürfte gemäss Medienberichten die Übernahme von VMware (+4%) durch den Chiphersteller Broadcom (+6,3%) genehmigen. Oracle (+6%) stiegen bereits vor den nachbörslich veröffentlichten guten Quartalszahlen auf ein Rekordhoch.

Die Börse Nasdaq (–11,8%) plant, das Softwareunternehmen Adenza zu kaufen. Analysten bewerten den Kaufpreis von 10,5 Mrd. $ als zu kostspielig.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien nehmen am Dienstag den positiven Schwung aus den USA mit. In Tokio steigt der Nikkei 225 1,8% und der breiter gefasste Topix 1,2%. Der Hongkonger Hang Seng handelt 0,4% über dem Vortagesschluss, und auf dem chinesischen Festland notiert der CSI 300 0,1% höher. Der koreanische Kospi notiert 0,3% höher. In Taiwan legt der Taiex 1,4% zu.



Der australische Leitindex ASX 200 gewinnt 0,2%.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Dienstagmorgen 0,2% höher. Der Future auf den Euro Stoxx 50 notiert 0,3% im Plus.

News Vorbörse Schweiz

GAM: Liontrust Asset Management hat den Angebotsprospekt für das öffentliche Umtauschangebot für sämtliche im Publikum befindlichen Aktien von GAM veröffentlicht. Die Angebotsfrist beginnt am 28. Juni und endet am 25. Juli. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung von GAM werden ihre Aktien andienen. Das Schlussergebnis des Angebots wird für August und der Abschluss der Transaktion für das vierte Quartal erwartet. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Roche: Der Pharmakonzern Roche hat von der Weltgesundheitsorganisation WHO die Präqualifikation für seinen Test zur Erkennung von humanen Papillomaviren (HPV) erhalten. Das Screening auf HPV kann dazu beitragen, Frauen mit einem erhöhten Risiko für Gebärmutterhalskrebs zu identifizieren, sodass die Krankheit frühzeitig behandelt werden kann. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Flughafen Zürich: Der Flughafen Zürich hat im Mai erneut deutlich mehr Passagiere verzeichnet als im Vorjahreszeitraum. Im vergangenen Monat reisten 2,53 Mio. Menschen über den Airport, etwa 31% mehr als in der Vorjahresperiode. Die Vorkrisenwerte sind allerdings erst zu 93% erreicht. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Relief Therapeutics: Das kleine Biotech-Unternehmen Relief Therapeutics ist von der Sanktionskommission der SIX Group bestraft worden. Gegen Relief wurde eine Busse von 125'000 Fr. ausgesprochen, «wegen einer vorsätzlichen und grobfahrlässigen Verletzung der Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität». (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 13. Juni 2023

Schweiz

08:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung



Sonstige Termine

FuW-Konferenz: Fintech 2023, Rüschlikon

Schweizer Konferenz Elektromobilität 2023, Bern

Swiss Medtech Day 2023, Bern

EEII: GV (11.00 Uhr), Zug

International

09:00 DEU: ad pepper media, Hauptversammlung

10:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung



Ohne Zeitangabe

DEU: Aurubis, Capital Markets Day

DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

USA: Home Depot, Investor Day

Konjunktur

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 05/23

08:00 DEU: Verbraucherpreise 05/23 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 05/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/23 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 06/23

14:00 POL: Handelsbilanz 04/23

14:00 POL: Leistungsbilanz 04/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 05/23

14:30 USA: Realeinkommen 05/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Suche nach Gründen für den schwachen Ölpreis

Zum Wochenanfang steht der Ölpreis tiefer: Die Nordseesorte Brent verliert über 2,5% und kostet unter 73 $ je Fass – so wenig wie zuletzt Ende Mai. Die Notierungen für den Energierohstoff notieren seit Wochen auf einem verhältnismässig tiefen Niveau. Seit Ende April konnte Brent die Marke von 80 $ nicht mehr nach oben durchbrechen.

Die schwache Preisentwicklung passt auf den ersten Blick nicht zur Ankündigung Saudi-Arabiens vor einer Woche, die Ölförderung um 1 Mio. Fass pro Tag zu kürzen. Der Effekt der Angebotsverkleinerung der Saudis ist am Markt schnell verpufft. Ein Grund dafür: Andere Förderländer könnten mehr Angebot auf den Ölmarkt schicken.

So erwarten Analysten von Goldman Sachs wachsende Exporte aus Russland, Iran und Venezuela. Die Förderkürzungen der Saudis und die erwartete Weiterführung der geringeren Förderquoten der Opec+ «werden diese negativen Schocks auf den Preis wohl nur teilweise ausgleichen». Immerhin: Die Verpflichtung Saudi-Arabiens, die Märkte um jeden Preis zu stabilisieren, «dürfte eine Untergrenze» für den Ölpreis garantieren.

Zwar erwarten die Analysten noch einen Anstieg des Brent-Preises auf Ende Jahr. Doch wurde die Prognose deutlich zurückgenommen: von 95 auf nur noch 86 $ je Fass.

Die US-Bank sieht die eigene Analyse, welche die Rolle des Angebots betont, im Widerspruch zum Markt. Dieser habe seinen Fokus auf das Risiko einer Rezession – und damit einer schwächeren Ölnachfrage – gelegt. Goldman Sachs nimmt die Schätzung für das globale Nachfragewachstum «nur moderat» zurück, es bleibe ein «solides Wachstum» um 1,4 Mio. Fass pro Tag für das Gesamtjahr.

Bei der globalen Nachfrage gebe es aber gegensätzliche Trends zu beachten, erklären die Goldman-Sachs-Analysten: «Die Nachfrage nach dienstleistungsorientierten Raffinerieprodukten wie Benzin und Flugturbinenkraftstoff ist stark.» Grund sei das weltweit dynamische Wachstum im Servicesektor. Dagegen sei die Nachfrage im «güterorientierten» Bereich nach Öl, etwa in der Petrochemie, schwach.

Es gebe einige Gründe für die zurückhaltende Nachfrage aus der Chemie. So sei der Gütersektor «stärker abhängig von der Konjunktur und zinssensitiv» – zu diesem Sektor zählen die Analysten auch den Wohnungsbau. Weitere Gründe seien die Verluste einer «pandemiebedingten Nachfrage» wie etwa für Masken und «der Abbau von Lagerbeständen.»

Die Strategen von Bank of America betrachten den Ölmarkt aus einer anderen Perspektive. Sie sehen den Preis für Rohöl «im Mittelpunkt eines Kampfes zwischen monetären Kräften und den physischen Rohstoffmärkten.» So würden global die Notenbanken auf die Bremse drücken, was den Brent-Preis weiter belaste.

Da sich die Inflation als hartnäckig erweisen könnte, könnte die Geldpolitik länger als gedacht restriktiv bleiben. «Der Ölpreis wird sich erst erholen, wenn die Zinsen endlich sinken», argumentiert BofA. Und die Finanzanleger würden Rohstoffe in ihren Portfolios weiter untergewichten, da diese keinen Aufschwung der US-Wirtschaft erwarten und sich die Schwäche der chinesischen Industrie fortsetze.

