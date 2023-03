Der FuW-Morgen-Report vom 7. März 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Lindt & Sprüngli, Dufry, Galenica, Dormakaba und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Börsen sind kaum verändert, mit leichten Aufschlägen in die Woche gestartet. Viele Anleger verhalten sich ruhig, weil sie für Dienstag und Mittwoch neue Impulse für die Zinspolitik durch den US-Notenbankchef erwarten. Jerome Powell wird in Anhörungen vor dem Kongress auftreten. Die Titel im Dow Jones Industrial stiegen um 0,1% auf 33'431 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 rückte ebenfalls 0,1% vor, auf 4048 Zähler. Auch der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,1%, er stand zum Handelsschluss bei 12'302 Punkten.

Die Anteilsscheine von Apple kletterten um 1,9%, nachdem die Investmentbank Goldman Sachs die Analyse der Titel mit einem «Buy»-Rating aufgenommen hatte. Silvergate Capital begrenzte die Einbussen zum Handelsschluss auf 6,1%, nachdem sie ihr Kryptozahlungsnetzwerk eingestellt und Zweifel an der Lebensfähigkeit ihres Geschäfts geäussert hatte. In der Spitze stand im frühen Handel noch ein Minus von 11% zu Buche. Von der Krise bei Silvergate wurden erneut die Anteilsscheine der Signature Bank mit einem Abschlag von 2,5% mitgerissen.



Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte handeln am Dienstag uneinheitlich. Der Generaldirektor der Börse in Schanghai hatte gefordert, dass staatliche Unternehmen einen besseren Zugang zu Finanzmitteln des Marktes erhalten. Chinas Export sank auf Jahressicht im Februar langsamer als von Analysten erwartet, der Import brach stärker ein. Australiens Notenbanker sagten, dass die Inflation den Höhepunkt überschritten habe.

Der japanische Nikkei 225 steigt am Dienstag um 0,3% und der breiter gefasste Topix um 0,4%. Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,7%. Chinas Leitindex CSI 300 gibt im späten Handel 1,2% nach, und der Shanghai Composite fällt um 0,8%. Der südkoreanische Kospi notiert 0,2% im Plus, und der australische S&P/ASX 200 legt 0,5% zu.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 rückt am Dienstagmorgen 0,2% vor, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq ebenfalls 0,2%. Auf den Euro Stoxx 50 notierte der Futures 0,1% im Plus, wie auch auf den deutschen Dax. Auf den Schweizer SMI liegt der Kontrakt auf dem Vortagsniveau.

News Vorbörse Schweiz

Lindt & Sprüngli: Der Schokoladekonzern Lindt & Sprüngli hat 2022 den Betriebsgewinn (Ebit) gemessen am Vorjahreswert 15,5% auf 744,6 Mio. Fr. gesteigert. Die entsprechende Marge von 15% lag auf Vor-Pandemie-Niveau. Der Gewinn stieg 16,1% auf 569,7 Mio. Fr. Die Dividende soll 100 Fr. auf 1300 Fr. (Namen) bzw. 10 Fr. auf 130 Fr. (PS) steigen. Der Umsatz stieg 8,4% auf 4,97 Mrd. Fr. Für 2023 rechnet das Management mit 6 bis 8% Umsatzwachstum, die Gewinnmarge soll 20 bis 40 Basispunkte steigen. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Dufry: Der Reisedetailhändler Dufry hat 2022 den Umsatz organisch 76% auf 6,88 Mrd. Fr. erhöht. Die Bruttogewinnmarge stieg 4,5 Prozentpunkte auf 61% und der bereinigte operative Gewinn Core-Ebitda als neue Referenzgrösse auf 606 Mio. Fr. (Vj. 386 Mio.). Der Gewinn wird mit 58 Mio. Fr. gezeigt (Vj. 236 Mio. Fr. Verlust). Auf die Ausschüttung einer Dividende soll abermals verzichtet werden. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Galenica: Der Medikamentenhändler Galenica hat 2022 ein bereinigtes Betriebsergebnis (Ebit) von 200,8 Mio. Fr. erwirtschaftet aus, –5,8%. Adjustiert betrug das Ebit-Wachstum dagegen 12,4%. Der Gewinn wird mit 165,7 Mio. Fr. gezeigt, –5,2%. Die Dividende soll auf 2.20 Fr. (nach 2.10 Fr.) erhöht werden. 2023 sollen der Umsatz und der adjustierte Ebit 3 bis 6% wachsen. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Huber+Suhner: Das Industrieunternehmen Huber+Suhner hat 2022 den Umsatz 10,6% auf 954,6 Mio. Fr. gesteigert. Der Ebit sank 1,3% auf 103,2 Mio. Fr. Der Gewinn fiel gut 2% auf 85,2 Mio. Fr. Die Dividende soll 10 Rp. je Aktie auf 2.10 Fr. erhöht werden. Für 2023 strebt das Management eine Betriebsgewinnspanne innerhalb des unverändert geltenden Zielbands von 9 bis 12% an. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Ascom: Der Kommunikationstechniker Ascom hat 2022 ein Umsatzplus von 2% auf 297,4 Mio. Fr. und einen Ebitda von 23,9 Mio. Fr. (Vj. 26,8 Mio.) erwirtschaftet. Der Gewinn wird mit 11 Mio. Fr. ausgewiesen, 2,5 Mio. weniger als 2021. Die Dividende soll unverändert 20 Rp. betragen. Für 2023 werden ein Umsatzwachstum von rund 10% zu konstanten Wechselkursen sowie eine Ebitda-Marge von rund 11% erwartet. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Bachem: Der Pharmazulieferer Bachem hat 2022 einen Umsatz von 531,7 Mio. Fr. erwirtschaftet (+5,7%). Der Ebitda stieg 2% auf 160,5 Mio. Fr. Der Gewinn sank 12,2% auf 100,7 Mio. Fr. Die Dividende soll auf 75 Rp. (Vj. 70 Rp.) erhöht werden. 2023 soll das Umsatzwachstum über demjenigen von 2022 liegen; die Ebitda-Spanne soll rund 30% betragen. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

VP Bank: Das Finanzinstitut VP Bank hat 2022 einen Konzerngewinn von 40,2 Mio. Fr. erarbeitet, –21%. Der Geschäftsertrag stieg 2% auf 336,4 Mio. Fr. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft nahm 11% ab, der Erfolg aus dem Zinsgeschäft stieg 10%, der Handelserfolg 31%. Die Cost-Income Ratio stieg von 82,5 auf 86,6%. Der GV wird eine unveränderte Dividende von 5 Fr. pro Namenaktie A beantragt. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Dormakaba: Der Sicherheitstechniker Dormakaba hat im ersten Halbjahr 2022/23 (per 31. Dezember) einen Umsatz von 1419,8 Mio. Fr. (Vj. 1349,6 Mio. Fr.), erwirtschaftet, +5,2%. Der bereinigte Ebitda erreichte 184,6 Mio. (Vj. 193.5 Mio.), die entsprechende Marge 13%. Der Gewinn wird mit 84,9 Mio. (Vj. 100,6 Mio.) ausgewiesen. Dormakaba erwartet eine sequenzielle Verbesserung zu einer leicht höheren bereinigten Ebitda-Marge und ein anhaltendes organisches Wachstum oberhalb des mittelfristigen Zielbereichs von 3 bis 5%. VR-Präsident Riet Cadonau scheidet Ende April aus dem VR aus; Nachfolger wird Svein Richard Brandtzaeg. (Lesen Sie mehr dazu hier.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 7. März 2023

Schweiz

06:30 Bachem: Ergebnis 2022 (MK 11.00 Uhr, Zürich)

06:30 Dormakaba: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr)

06:30 Dufry: Ergebnis 2022 (MK 12.30 Uhr, Zürich)

06:30 Galenica: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr, Zürich)

06:30 VP Bank: Ergebnis 2022 (MK 10.30 Uhr, Zürich)

06:45 Huber+Suhner: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich)

07:00 Ascom: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich)

07:00 Lindt&Sprüngli: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Kilchberg)

07:45 Seco: Arbeitsmarktdaten Februar 2023

08:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung

08:30 BFS: Logiernächte Januar 2023

09:00 SNB: Devisenreserven Februar 2023



Sonstige Termine:

Dätwyler: GV (17.00 Uhr), Altdorf

Novartis: GV (10.00 Uhr), Basel

International

06:45 DEU: HelloFresh, Jahreszahlen (7.45 Pk, 8.30 Analystencall)

07:00 NLD: Shop Apotheke, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Pressecall)

07:30 DEU: Zalando, Jahreszahlen (9.00 Pk)

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (9.30 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 11.00 Bilanz-Pk)

07:30 FRA: Somfy, Jahreszahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

08:00 GBR: Petrofac, Jahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

09:00 DNK: Lego, Jahreszahlen

10:00 DEU: Traton SE, Jahres-Pk

10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung, Basel

10:00 DEU: Decathlon, Bilanz-Pk, Plochingen

10:30 DEU: Roche GmbH, Jahresmediengespräch, Mannheim

11:00 DEU: Debeka-Gruppe, Jahres-Pk 2023, Koblenz

13:00 DEU: Lufthansa Technik, Online-Jahres-Pk

Konjunktur

CHN: Handelsbilanz 01 und 02/23

04:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 12/22

09:00 ESP: Industrieproduktion 01/23

11:00 GRC: BIP Q4/22

16:00 USA: Lagerbestände Grosshandel 01/23 (endgültig)

16:00 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung vor dem Bankenausschuss

21:00 USA: Konsumentenkredite 01/23

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Ölpreis gibt von hohem Niveau nach

Nachdem der Ölpreis vergangene Woche auf knapp 86 $ pro Fass gestiegen war, gaben die Notierungen nach. Die Nordseesorte Brent wird zu 84.67 $ pro Fass gehandelt. Der Preis fiel zum Wochenanfang, nachdem China ein unerwartet tiefes Wachstumsziel von 5% für das laufende Jahr vorgestellt hatte. Die an die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft geknüpften Wachstumserwartungen haben damit einen gewissen Dämpfer erhalten.

Ende der vergangenen Woche stieg der Ölpreis unter anderem wegen Nachrichten, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die Förderorganisation Opec verlassen wollen. Diese Berichte erwiesen sich als falsch. Überdies nähren die zuletzt wieder strafferen Töne von der US-Notenbank Befürchtungen vor einer Wachstumsdelle in den USA. Fed-Chairman Jerome Powell wird am heutigen Dienstag und am Mittwoch vor dem US-Senat zur Geldpolitik Bericht erstatten.

Seit November bewegt sich der Preis für Brent innerhalb eines Preisbandes zwischen 80 und 89 $. Ole Hansen, Chefstratege für Rohstoffe bei der Saxo Bank, erwartet eine Marktveränderung grob um die Mitte des Jahres: «In der ersten Hälfte wird sich der Markt weiterhin innerhalb des Preisbandes bewegen, und die weltweiten Wachstumssorgen werden den robusten und steigenden Bedarf aus China und Indien kompensieren.» Danach werde die Nachfrage stärker, weil die Rezession in Europa und den USA ausbleibe und das Überangebot in Richtung Knappheit kippe.

