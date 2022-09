Der FuW-Morgen-Report vom 23. September 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Huber+Suhner und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die erneute kräftige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed vom Vortag hat die Börsianer auch am Donnerstag noch beschäftigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,4% tiefer auf 30’077. Andere Indizes verbuchten höhere Verluste: Der marktbreite S&P 500 verlor 0,8% auf 3758. Der Technologiewerteindex Nasdaq 100 fiel um 1,2% auf 11’502.

Unter den einzelnen Aktien fiel der Impfstoffhersteller Novavax auf. Nach einer Ratingänderung von JPMorgan sanken die Titel um 13%. An der Spitze des Dow lag Merck & Co mit einem Aufschlag von 3,5%. Dem Pharmakonzern wurde in einem Patentstreit mit dem Arzneimittelhersteller Viatris im Segment Tiergesundheit von einem Gericht im Bundesstaat Virginia Recht zugesprochen.

Weiter stiegen die Aktien von Eli Lilly um fast 5%, nachdem die Investmentbank UBS zum Kauf des Pharmakonzerns geraten hatte. Die Titel der Restaurantkette Darden Restaurants verloren 4,4%, nachdem sich die Anleger vom Abschneiden der Tochter Olive Garden enttäuscht gezeigt hatten. FedEx reagierten mit einem Plus von 0,8% auf die Ankündigung milliardenschwerer Kosteneinsparungen.



Asien/Pazifik

An den asiatischen Märkten sind die Anleger ebenfalls weiterhin auf dem Rückzug. Der japanische Ministerpräsident hat sich bereiterklärt, nach einem historischen Eingriff am Devisenmarkt den Yen wieder zu stützen. Die dortige Börse blieb allerdings wegen eines Feiertags geschlossen. Der Shanghai Composite Index liegt 0,6% im Minus. Der Hongkonger Hang Seng verliert 0,7%. Beim koreanischen Kospi ist das Minus mit 1,7% noch ausgeprägter. Der australische Leitindex ASX steht gar 2% im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen, der CSI 300, hält sich mit 0,2% hingegen im Plus.

Futures

Bei den Terminkontrakten notierte am Freitagmorgen der Futures auf den Euro Stoxx 50 knapp im Minus (–0,1%), derjenige auf den S&P 500 ebenfalls.

News Vorbörse Schweiz

Credit Suisse: Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll die Grossbank mit Grossinvestoren Gespräche über eine milliardenschwere Kapitalerhöhung führen. Bereits im Juli war bei dem Bankhaus eine Strategieüberprüfung eingeleitet worden. Kurz davor war auch über eine Schrumpfung der Investmentbank und einen Ausstieg aus dem US-Markt spekuliert worden. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte wiederum über einen möglichen Verkauf des Vermögensverwaltungsgeschäfts in Lateinamerika, jedoch ohne Brasilien, berichtet. Eine offizielle Bestätigung der kolportierten Weichenstellungen durch Credit Suisse gab es bisher jedoch nicht. (Lesen Sie hier mehr.)

Huber+Suhner: Der Verbindungstechniker hat seine Jahresziele für das Gesamtjahr und auch die mittlere Frist bestätigt. Der Umsatz dürfte demnach 2022 zwischen 6 und 8% steigen. Die Ebit-Marge sollte wiederum dieses Jahr zwischen 10 und 12% liegen und mittelfristig zwischen 9 und 12%. Auf die mittlere Frist peilt Huber+Suhner einen Umsatz von 1 Mrd. an. An der Dividendenpolitik mit hoher Ausschüttungsquote will sie ebenfalls festhalten. (Lesen Sie hier mehr.)



Zur Rose: Die Versandapotheke hat ein Rückkaufangebot für eine im kommenden Jahr ausstehende Anleihe gemacht. Insgesamt 115 Mio. Fr. mit einem Coupon von 2,5% wären im Juli 2023 fällig. Zur Rose bietet nun pro Anleihe 100,61% des Nennwerts oder 5030.56 Fr. Das Rückkaufangebot gilt vom 23. September bis zum 17. Oktober. Die ausstehende Anleihe wird an der Schweizer Börse gehandelt. (Lesen Sie hier mehr.)

Nestlé: Der Lebensmittelkonzern hat per Anfang 2023 ein neues Mitglied der Konzernleitung. Die 53-jährige Amerikanerin Lisa Gibby wird Anfang kommenden Jahres zur Kommunikationschefin befördert und wird damit Mitglied des Leitungsgremiums.

SPS: Der Immobilienentwickler hat bei dem Entwicklungsprojekt Campus JED in Schlieren Fortschritte gemacht. Nun wurde das Projekt «JED Neubau» offiziell präsentiert und auch der Grundstein gelegt. Innerhalb des Neubaus soll eine vermietbare Fläche von über 14’000 Quadratmetern auf insgesamt fünf Stockwerken entstehen. Ab Mitte 2024 dürften gemäss Projektplan die ersten Mieter das Gebäude beziehen.



Cembra: Der App-Bezahldienst Twint und Swissbilling, eine Tochterunternehmung der Cembra Bank, wollen ab sofort zusammenarbeiten. Infolge der Kooperation sollen sich für Twint-Benutzer mehr Zahlungsmöglichkeiten ergeben. Swissbilling ist auf den Kauf auf Rechnung sowohl online als auch stationär spezialisiert. Eine digitale integrierte Zahlungslösung der beiden Anbieter soll im Sommer 2023 bereitstehen. (Lesen Sie hier mehr.)

Romande Energie: Der Energieversorger aus der Westschweiz verkauft die IT-Tochterfirma Neo Technologies. Neo ist auf Beratungsdienstleistungen und SAP-Services am Energiemarkt sowie in der Industrie spezialisiert. Ein genauer Kaufpreis und der Käufer wurden vorerst nicht genannt.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 23. September 2022

Schweiz

09:00 SNB: Zahlungsbilanz Q2

Huber+Suhner: Capital Markets Day, Herisau

International

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 07/22 und 08/22

FRA: Airbus Group, Fortsetzung Capital Markets Day (22.-23.9.22)

Konjunktur

06:30 NLD: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), 07/22

08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q2/22

09:00 ESP: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

09:15 FRA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung)

Ausblick – Unternehmen

In der kommenden Woche legen einige Gesellschaften Halbjahresergebnisse vor, ferner stimmen zwei Generalversammlungen über Kapitalmassnahmen ab.

Für den Montag sind bisher keine Termine avisiert.

Am Dienstag veranstalten sowohl Georg Fischer als auch Hiag einen Kapitalmarkttag. Am Dienstag legt Xlife Finanzergebnisse für das erste Halbjahr vor, ausserdem findet die ausserordentliche Generalversammlung von MCH über eine Kapitalerhöhung statt.

Für den Mittwoch sind der Investorentag der BCE und die Generalversammlung von Perrot Duval angekündigt.

Am Donnerstag legen Airesis, Ci Com und EPH ihre Halbjahresergebnisse vor. An der Generalversammlung von Leclanché wiederum ist die Umwandlung von Schulden in Aktien traktandiert.

Für den Freitag sind bisher keine Termine avisiert.



Fehler gefunden?Jetzt melden.