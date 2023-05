Der FuW-Morgen-Report vom 2. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Geberit, Logitech, Landis+Gyr und anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Aktienmärkte haben die Woche fast unverändert begonnen. Die Titel im Dow Jones Industrial sanken am Montag um 0,1% auf 34’052 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 schloss auf dem Niveau des Vortages bei 4168 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab 0,1% auf 13’231 Zähler ab.

Der Verkauf der First Republic Bank und die Aussicht auf eine Zinserhöhung in den USA bestimmen das Geschehen. Die Aktien von JPMorgan stiegen um 2,1%, nachdem das Unternehmen am Wochenende den Zuschlag für First Republic Bank erhalten hatte. Die Anteilsscheine von PNC Financial Services Group brachen um 6,3% ein und die von Citizens Financial Group um 6,9%. Die Titel von Norwegian Cruise Line stiegen um 8,9%.



Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte handeln am Dienstag uneinheitlich. Australiens Notenbank erhöhte ihren Leitzins unerwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 3,85%, nachdem sie ihn auf ihrer Aprilsitzung bei 3,6% belassen hatte. Weitere Schritte können notwendig werden, hiess es. Der Vorsteuergewinn der Grossbank HSBC stieg im ersten Quartal um 8,7 Mrd. auf 12,9 Mrd. $. In Hongkong avancieren die Titel um 2,8%.

Der japanische Nikkei 225 steigt am Dienstag um 0,2%, und der breiter gefasste Topix gibt 0,1% ab. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 0,4%. Chinas Leitindex CSI 300 notiert im späten Handel 1% im Plus, und der Shanghai Composite legt um 1,1% zu. Der südkoreanische Kospi rückt um 0,6% vor, und der australische S&P/ASX 200 verliert 1,1%.



Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 notiert am Dienstagmorgen unverändert, ebenso der auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq. Auf den Euro Stoxx 50 notiert der Future 0,1% im Minus, auf den deutschen Dax verliert er ebenfalls 0,1%. Auf den Schweizer SMI handelt der Kontrakt 0,1% über dem Niveau vom Freitag.

News Vorbörse Schweiz

Geberit: Der Umsatz des Sanitärtechnikers Geberit sank im Startquartal 9% auf 893 Mio. Fr. Währungsbereinigt waren es 4,3%. Der operative Gewinn Ebitda ging 2,5% auf 296 Mio. Fr. zurück, der Reingewinn 2,3% auf 215 Mio. Fr. Die Gewinnzahlen übertrafen die Markterwartung. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Logitech: Der Computerzubehörhersteller Logitech weist für das Geschäftsjahr 2022/23 einen 17% geringeren Umsatz von 4,5 Mrd. $ aus. Das Betriebsergebnis Ebit fiel per Ende März 35% auf 589 Mio. $, der Gewinn 43% auf 365 Mio. $. Für das erste Semester 2023/24 rechnet Logitech mit weiter sinkenden Werten. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Landis+Gyr: Die in der Elektrotechnik verankerte Landis+Gyr hat im Geschäftsjahr 2022/23 Einnahmen von 1,7 (1,5) Mrd. $ erwirtschaftet. Der Gewinn kletterte von 79 auf 208 Mio. $. Die Aktionäre sollen eine von 2.15 auf 2.20 Fr. erhöhte Dividende erhalten. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

AMS Osram: Der Sensorenhersteller AMS Osram musste in den ersten drei Monaten einen Umsatzrückgang um 26% auf 927 Mio. € hinnehmen. Der bereinigte Betriebsgewinn fiel 60% auf 50 Mio. €, der Überschuss unter dem Strich schrumpfte 95% auf 6 Mio. €. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

CS/UBS: Die Saudi National Bank will ihre Beteiligung an Credit Suisse in Aktien von UBS umwandeln. Nach der Umwandlung des Anteils von fast 10% an CS wird der saudische Grossaktionär gemäss Reuters 0,5% an UBS halten. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Also: Gustavo Möller-Hergt, CEO von Also, wird Ende April 2024 nach zwölf Jahren die operative Verantwortung abgeben. Eine Nachfolge ist noch nicht bestimmt. Möller-Hergt bleibt VR-Präsident des IT-Distributors.

ObsEva: Neuer CEO des Biotech-Unternehmens ObsEva wird Fabien de Ladonchamps. Er tritt die Nachfolge von Will Brown an, der das Amt interimistisch innehatte.

Leclanché: Der Batteriehersteller Leclanché weist für 2022 gemäss provisorischen Kennzahlen einen Umsatz von 18 (i.V. 18,9) Mio. Fr. aus. Der Verlust nahm von 80 auf 89 Mio. Fr. zu.

Highlight Event and Entertainment: Die im Medienbereich positionierte Highlight Event and Entertainment weist für 2022 einen 2% geringeren Umsatz von 524 Mio. Fr. aus. Es resultierte ein Betriebsverlust von 1,3 Mio. €. Der Verlust weitete sich von 2 auf 21 Mio. Fr. aus. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

EPH European Property: Die Immobilienbeteiligungsgesellschaft EPH European Property Holdings weist für das vergangene Jahr einen Gewinn von 7,1 Mio. € aus. Im Vorjahr waren es 9,5 Mio. € gewesen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 2. Mai 2023

Schweiz

03:00 Logitech: Ergebnis Q4 (Conf. Call 14.30 Uhr)

07:00 AMS Osram: Ergebnis Q1 (Conf. Call 09.30 Uhr)

07:00 Geberit: Ergebnis Q1 (Conf. Call 9.00 Uhr)

07:00 Landis+Gyr: Ergebnis 2022/23 (Conf. Call 10.00 Uhr)

09:00 Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Q2)

09:30 Einkaufsmanager-Index (PMI) April



Sonstige Termine:

BCGE: GV (17.30 Uhr), Genf

International

05:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Q1-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

08:15 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (detailliert) (9.00 Pk)

10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung

12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen

13:00 USA: Dupont de Nemours, Q1-Zahlen

14:00 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q2-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q1-Zahlen

22:20 USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe

AUT: ams-Osram AG, Q1-Zahlen

FRA: Imerys, Q1-Zahlen

USA: Edison International, Q1-Zahlen

USA: Cummins, Q1-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 04/23

Konjunktur

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig)

06:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheidung

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 03/23

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Verarbeitendes Gewerbe 04/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 04/23

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 03/23

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/23 (endgültig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche



Der wichtigste Makrotermin in Europa diese Woche ist der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Die Woche steht zudem im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes, die am Dienstag für das verarbeitende Gewerbe und am Donnerstag für den Dienstleistungssektor erscheinen, jeweils für die gesamte EU und einzelne Mitgliedstaaten. Am Dienstag stehen zudem die EZB-Lending-Survey, die Kredit- und die Geldmenge und die Konsumentenpreise in der EU sowie der deutsche Detailhandelsumsatz auf dem Programm. Am Mittwoch wird die EU-Arbeitslosenquote publiziert. Am Donnerstag folgen die EU-Erzeugerpreise, und die norwegische Zentralbank informiert ebenfalls über ihre Geldpolitik. Den Wochenabschluss am Freitag machen die EZB-Umfrage unter Professional Forecasters, der EU-Detailhandelsumsatz, der Auftragseingang in der deutschen Industrie sowie die Industrieproduktion in Frankreich und Spanien.

Die verkürzte Handelswoche in der Schweiz startet am Dienstag mit dem Seco-Konsumentenstimmungsindex für das zweite Quartal und dem Einkaufsmanagerindex für den April. Der Kof-Beschäftigungsindikator für das zweite Quartal wird am Mittwoch publiziert. Am Freitag erscheinen die Arbeitsmarktdaten, der Landesindex der Konsumentenpreise und die SNB-Devisenreserven für den April sowie die Kof-Konjunkturumfragen für den Mai.

Das Vereinigte Königreich veröffentlicht seine Einkaufsmanagerindizes gleichzeitig mit der EU, am Dienstag für das verarbeitende Gewerbe, am Donnerstag für den Dienstleistungssektor.

Der wichtigste Termin in den USA diese Woche ist der Fed-Zinsentscheid am Mittwoch. Zudem stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag die Bauausgaben und der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, am Dienstag der Auftragseingang in der Industrie und der JOLTS-Jobreport, am Mittwoch der ADP-Beschäftigtenreport und der ISM-Dienstleistungsindex, am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Handelsbilanzsaldo, die Lohnstückkosten und die Produktivität ausserhalb des Landwirtschaftssektors, am Freitag die Arbeitslosenquote, die Stundenlöhne und die Konsumentenkredite.

Am Sonntag sind in China bereits die CFLP-PMI veröffentlicht worden, im Wochenverlauf folgen die Caixin-PMI, am Donnerstag für das verarbeitende Gewerbe und am Freitag für den Dienstleistungssektor.

Aus Japan werden diese Woche keine Makroindikatoren erwartet.

