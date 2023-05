Der FuW-Morgen-Report vom 11. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Swiss Life, Addex und anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

An den Börsen in den USA haben vor allem Tech-Werte mit Kursgewinnen auf die Inflationszahlen vom April reagiert. Die US-Teuerungsrate lag bei 4,9%, Analysten hatten 5% erwartet.

Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 1,1% höher bei 13’447 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss dagegen 0,1% im Minus bei 33’531 Punkten. Der breitere S&P 500, der allerdings auch viele Tech-Titel enthält, schoss auf 4138 Zählern 0,5% höher.

Die Kurse grosser Tech-Valoren wie Salesforce, Microsoft und Apple stiegen um bis zu 1,8%. Der Kurs von Alphabet zog im Mittwochshandel an der US-Börse um über 4% an. Der Titel profitierte auch vom Hype um die künstliche Intelligenz.

Das Fintech Upstart erlebte an der Börse einen Kurssprung von über einem Drittel. Das Unternehmen, das Kredite vermittelt, hat die Quartalserwartungen übertroffen und legte zudem einen positiven Ausblick vor. Die US-Bankenkrise scheint es nicht zu beeinträchtigen.

Die Titel der New York Times sanken um über 7%. Das Verlagshaus kämpft mit dem Ausbau digitaler Abonnements und spürt gekürzte Werbeausgaben in der Wirtschaft. Deutlich abwärts ging es auch mit dem Kurs von Airbnb. Das Reiseportal verzeichnet weniger Buchungen bei tieferen durchschnittlichen Tagespreisen, was den Kurs um 11% absacken liess.

Asien/Pazifik

An den Märkten in Asien und den Pazifikländern stehen nicht die US-Inflationszahlen, sondern die tieferen Konsumenten- und Produzentenpreise in China im Vordergrund. Die Kurse sinken mehrheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert 0,1% tiefer, während der breiter gefasste Topix um 0,3% nachlässt. Der Shanghai Composite in China liegt um 0,2% tiefer. Der Hang Seng in Hongkong fällt um 0,4% zurück. Beim ASX 200 in Australien beträgt das Minus 0,1%. Ein Plus zeigt dagegen der südkoreanische Kospi, der 0,2% höher notiert.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den Nasdaq 100 handelt um 0,2% höher. Beim Dow Jones sind es 0,1%. Auf den SMI notiert der Future um 0,3% höher.

News Vorbörse Schweiz

Swiss Life: Swiss Life hat mit Gebühren von Finanzberatung, Vermögensverwaltung und weiteren Finanzdienstleistungen im ersten Quartal 3% mehr oder 595 Mio. Fr. eingenommen. Die Prämieneinnahmen stiegen 10% auf 7,53 Mrd. Fr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Addex: Das Biotech-Unternehmen Addex hat im ersten Quartal dank gesenkten Kosten den Verlust im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert, auf 2,4 Mio. Fr. Per Ende März verfügte es über Zahlungsmittel in Höhe von 5,6 Mio. Fr., verglichen mit 7 Mio. Fr. per 31. Dezember 2022 (Lesen Sie hier mehr dazu.)



SHL: Der israelische Telemedizinanbieter SHL hat das Geschäftsjahr 2022 ganz knapp in der Gewinnzone abgeschlossen, nach einem Verlust im Vorjahr. Der Umsatz in Israel ist deutlich gestiegen, während die Einnahmen in Deutschland abgenommen haben, insgesamt liegt er mit 59 Mio. $ 27% über dem Vorjahreswert. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Calida: Calida ernennt Dave Müller per 1. Juli zum Finanzchef. Müller ist bereits seit zehn Jahren bei Calida. Weiterhin offen ist die CEO-Nachfolge. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



PEH: Private Equity Holding schlägt eine Dividende von 1 Fr./Aktie vor, halb so viel wie noch vor einem Jahr. Der Verlust für das abgeschlossene Geschäftsjahr beträgt 0,9 Mio. €.



DKSH: DKSH ernennt den Kanadier Chris Ritchie zum Chef der Konsumgütersparte. Er wird die Aufgabe ab Mitte August von Singapur aus übernehmen.

SGS: Der Warenprüfkonzern SGS hat eine Mehrheitsbeteiligung an der kanadischen Nutrasource Pharmaceutical erworben. Das Auftragsforschungsinstitut in der Nahrungs- und der Pharmaindustrie erzielt einen Umsatz von 20 Mio. kan. $ und beschäftigt mehr als hundert Personen weltweit.



Peach Property: Wie Ende März angekündigt hat die Immobiliengesellschaft Peach Property nun 50 Mio. Fr. frisches Geld bekommen. 37 Mio. kommen von Neuzeichnungen und 13 Mio. durch Investoren der bestehenden Optionshybridanleihe.



Wisekey: Die Aktionäre des Cybersecurityunternehmens Wisekey sollen per 23. Mai die ihnen als Sachdividende zustehenden Aktien von Sealsq erhalten.



Kinarus: Das Basler Biotech-Unternehmen Kinarus hat ein Abkommen über ein strategisches Wandeldarlehen in Höhe von 1,5 Mio. Fr. mit der chinesischen Investmentgesellschaft ChaoDian (Hangzhou) Investment Management Co. (CDIM) unterzeichnet. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 11. Mai 2023

Schweiz

07:00 Addex: Ergebnis Q1 (Conf. Call)

07:00 PEH: Ergebnis 2022/23

07:00 SHL: Ergebnis 2022 (Conf. Call 16.00)

07:00 Swiss Life: Zwischenmitteilung Q1 (Conf. Call 09.00 Uhr)

17:40 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen April 2023

22:30 Molecular Partners: Update Q1



Sonstige Termine:

SwissMediaForum 2023, Luzern (inkl. 12.5.)

Adval Tech: GV (15.45 Uhr), Bern

Bell: Investorentag

International

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (14 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen

07:00 DEU: KWS Saat, 9Monatszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen und Capital Markets Day (9.00 Analystencall)

07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Leoni, Q1-Zahlen

07:30 DEU: GFT Technologies, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: DIC Asset, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen

07:30 DEU: About You, Jahreszahlen

07:30 DEU: Aurelius, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen (10.00 Pressecall, 14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Zeal Network, Q1-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Engie, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Süss Microtec, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Leifheit, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Westwing, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: 3i Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Q1-Zahlen

08:30 DEU: BayWa, Q1-Zahlen

09:00 DEU: BayernLB, Q1-Zahlen

09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung

10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung, Mannheim

10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Heidelberg Materials, Hauptversammlung, Heidelberg

10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung

11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung

14:00 DEU: Mensch und Maschine, Hauptversammlung (online)

15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung

18:00 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen

18:30 DEU: Metro, Halbjahreszahlen

22:15 USA: News Corp, Q3-Zahlen

Konjunktur

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 03/23

03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/23

03:30 CHN: Erzeugerpreise 04/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 03/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 03/23

08:00 GBR: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q1/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Inlandstourismus 03/23

09:00 CZE: Verbraucherpreise 04/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig)

13:00 GBR: BoE Zinsentscheidung

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 04/23

Ausblick – Zinsen und Devisen

In der Eurozone deuten erste Äusserungen von Währungshütern nach der Zinssitzung vergangene Woche darauf hin, dass der Zinserhöhungszyklus sich dem Ende neigt. Dazu gehört auch Bundesbankchef Joachim Nagel. In den USA ist die Inflationsrate im April leicht gesunken von 5,0 auf 4,9%, wie die neuesten Teuerungsdaten vom Mittwoch zeigen. Davon entfielen 4,32 Prozentpunkte auf die Kerninflation (ohne Lebensmittel und Energie). Im März lag ihr Beitrag bei 4,38 Prozentpunkten. Positiv war dabei, dass sich im Preisauftrieb für Mieten und Unterkunft ein Gipfel abzeichnet.



In der Gesamtinflation dürfte sich in den nächsten zwei Monaten eine deutliche Entspannung in Richtung einer Jahresrate von 3% abzeichnen. Damit wird die Auffassung der Marktteilnehmer bestätigt, dass die US-Notenbanker eine Zinspause einlegen dürften. So zeigen sich bereits Effekte der bisherigen Zinserhöhungen zum Beispiel in der Kreditumfrage der US-Notenbank unter den Geschäftsbanken: Gegenüber dem Vorquartal verschärften 46% der Institute ihre Kreditbedingungen. Auf der Nachfrageseite stieg der Anteil der Banken, die eine fallende Kreditnachfrage registrierten, auf 56%.



Am US-Arbeitsmarkt zeigt sich, dass die geleisteten Arbeitsstunden in den vergangenen drei Monaten nur noch um 1,24% im Vergleich zur Vorperiode gestiegen sind – auf das Jahr hochgerechnet. Damit sendet dieser Vorlaufindikator für das Jobwachstum erstmals seit der Pandemie zumindest ein kurzfristiges Rezessionssignal: Die Wahrscheinlichkeit einer Wirtschaftskrise ist in den USA gewöhnlich bei weniger als 1 bis 1,2% Jobwachstum auf Jahressicht sehr hoch. Somit kann eine leichte Wirtschaftskrise im weiteren Jahresverlauf in den USA weiterhin nicht ausgeschlossen werden.



Dies spricht für sinkende Renditen, die auf beiden Seiten des Atlantiks sich aber diese Woche eher noch seitwärts bewegten. Der Realzinsabstand am Swap-Markt zwischen den USA und der Eurozone spricht derweil für eine weitere Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar – auch wenn die Gemeinschaftswährung sich seit Ende April eher in einem Seitwärtskanal bewegt.



