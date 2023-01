Der FuW-Morgen-Report vom 16. Januar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Temenos, Credit Suisse und Sika, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben den Handel am Montag uneinheitlich begonnen. Die Kurse werden vielerorts von Hoffnungen auf die weitere Coronaöffnung in China beflügelt. Nur die Börsen in Japan und Hongkong stehen unter Druck. Gerüchte machen die Runde, dass die Bank of Japan eine Notsitzung abhalten könnte, auf der sie die Kontrolle der Staatsanleihenrenditen lockern könnte. Dies würde eine straffere Geldpolitik bedeuten.

Der japanische Nikkei 225 fällt um 1,2%, und der breiter gefasste Topix gibt 0,9% ab. Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,3%. Chinas Leitindex CSI 300 rückt im späten Handel 1,7% vor, und der Shanghai Composite handelt 1,2% über dem Vortagesniveau. Der südkoreanische Kospi klettert um 0,7%, und der australische S&P/ASX 200 tendiert mit 0,8% im Plus.

In Japan erreichte der Yen wenige Tage vor der regulären Sitzung der Notenbank Bank of Japan am Mittwoch ein Rekordhoch seit Ende Mai. Die Währung befindet sich auf einem Höhenflug, seit die Zentralbank auf der Dezembersitzung die Bandbreite ausgeweitet hat, innerhalb derer sie die Renditen der Staatsanleihen handeln lässt. Zehnjährige Staatsanleihen rentieren am Montag allerdings den zweiten Tag in Folge über der festgelegten Obergrenze von 0,5%.



USA

Am Montag bleiben die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. Sie hatten den Handel am Freitag freundlich beendet und damit die zweite Woche in Folge Kursgewinne verbucht. Die Standardaktien im Dow Jones Industrial stiegen um 0,3% auf 34’303 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,4% auf 3999 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,7% auf 11’541 Punkte vor.

Zum Wochenschluss stand der Beginn der Berichtssaison für das vierte Quartal im Blick der Anleger: Die Papiere von JPMorgan stiegen um 2,5% und die von Bank of America um 2,2%, beide Geldhäuser hatten die Schätzungen für den Quartalsgewinn übertroffen. Der Gewinn von Wells Fargo sank im vergangenen Quartal um die Hälfte, die Papiere legten dennoch 3,3% zu. Die Bankchefs von JPMorgan, Bank of America und Citi rechnen mit einer milden Rezession in diesem Jahr. Zugleich gehen viele Anleger davon aus, dass der Höhepunkt in der Inflation überschritten ist.



Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Montagmorgen unverändert, ebenso auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq. Auch auf den Euro Stoxx 50 notiert der Futures auf dem Niveau vom Freitag, genau wie auf den deutschen Dax. Auf den Schweizer SMI rückt der Kontrakt 0,25% vor.

News Vorbörse Schweiz

Temenos: Der Umsatz des Bankensoftwareunternehmens Temenos sank im vierten Quartal um 4%, der Ebit um 27%. CEO Max Chuard tritt zurück, sein Vorgänger und Verwaltungsratspräsident Andreas Andreades übernimmt und tritt seinerseits an der Generalversammlung im Frühjahr aus dem VR aus. Das Unternehmen steht seit einiger Zeit unter Druck vonseiten aktivistischer Investoren .



Credit Suisse: Die Grossbank Credit Suisse plant laut einem Medienbericht 2023 den Abbau von mehr als 10% der Investment-Banking-Mitarbeiter in Europa. Der Fokus soll auf London und der Schweiz liegen. Gegenüber der Nachrichtenagentur AWP kommentierte CS den Bericht nicht. (Lesen Sie hier mehr.)



UBS: Die Grossbank UBS plane 2023 weitere Aktienrückkäufe, sagte Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher in einem Interview mit der NZZ. Akquisitionen in den USA seien keine geplant, auch CS wolle man nicht kaufen. (Lesen Sie hier mehr.)



Sika: Der Bauchemiekonzern verkauft einen Teil von MBCC an Ineos Enterprises. Das bringt das Schweizer Unternehmen einen Schritt näher an den Abschluss der grössten Übernahme seiner Geschichte, für den die Behörden Teilverkäufe zur Bedingung gemacht haben. Ineos Enterprises übernimmt damit rund 920 Mio. Fr. Umsatz und 1600 Mitarbeiter. (Lesen Sie hier mehr.)

Molecular Partners: Das Biotech-Unternehmen Molecular hat ein in Entwicklung befindliches Leukämiemedikament erstmals an einem Patienten getestet.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 16. Januar 2023

Schweiz

14:30 Accelleron: Pressegespräch 100 Tage an der SIX



Sonstige Termine:

WEF 2023 (bis 20.1.), Davos

International

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/22

11:30 DEU: Bundesverband deutscher Banken (BdB), Neujahrsempfang

22:30 GBR: Rio Tinto, Produktionsbericht Q4/22

Konjunktur

EUR: Treffen der Euro-Gruppe

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

In Europa werden am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sowie die gesamte Eurozone veröffentlicht. Ebenfalls am Dienstag erscheint die britische Arbeitslosenquote. Tags darauf folgt die Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone sowie in Grossbritannien. Am Donnerstag stehen der Leistungsbilanzsaldo der Eurozone, die Zusammenfassung der EZB-Ratssitzung (Minutes) vom 15. Dezember sowie der Zinsentscheid der norwegischen Notenbank im Fokus.

Ebenfalls am Donnerstag werden in der Schweiz die Produzenten- und Importpreise für den Dezember publiziert.

In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Dienstag der Empire-State-Produktionsindikator, am Mittwoch der Einzelhandelsumsatz, die Erzeugerpreise, die Industrieproduktion sowie die Veröffentlichung des Fed Beige Book, am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und am Freitag der Fed-Index der Inflationserwartungen.

Am Dienstag stehen für China das Bruttoinlandprodukt, die Industrieproduktion und der Einzelhandelsumsatz an.

Über die Erzeugerpreise in Japan erfahren wir am Montag mehr. Am Mittwoch folgt der Zinsentscheid der Bank of Japan. Am Donnerstag kommt der Handelsbilanzsaldo, am Tag darauf folgen die Zahlen zu den Verbraucherpreisen.





