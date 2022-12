Der FuW-Morgen-Report vom 7. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Novartis, Partners Group, Swiss Life und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Nach dem schwachen Wochenauftakt haben Anleger am Dienstag amerikanische Aktien weiter gemieden. Die Befürchtung einer Zinsspirale hat die Märkte derzeit wieder im Griff: Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Ende 1,03% auf 33’596,34 Punkte. Zwischenzeitlich stand er auf dem niedrigsten Stand seit Mitte November.



Für die übrigen Indizes ging es noch deutlicher bergab: Der marktbreite S&P 500 verlor 1,44% auf 3941,26 Punkte. Wegen der wachstumsbremsenden Wirkung hoher Zinsen sackte der technologielastige Nasdaq 100 besonders stark – um 2,01% – auf 11’549,69 Zähler ab. Die Titel von Tech-Riesen wie Apple, Alphabet, Netflix oder Amazon litten unter Abgaben zwischen 2,3 und 3%.



Unter den Tech-Werten besonders negativ fiel die Meta-Aktie auf, die um 6,8% abrutschte. Hier belastete ein Bericht des «Wall Street Journal», wonach die Europäische Union dem Facebook- und Instagram-Besitzer untersagen will, die Zustimmung der Nutzer zum Erhalt personalisierter Werbung zu verlangen.



Im Nebenwertebereich hoben sich die Aktien des Rüstungskonzerns Textron positiv ab mit einem Anstieg um 5,3%. Das Unternehmen erhielt in den USA den Zuschlag für die Lieferung einer neuen Generation von Kampfhubschraubern. Das Nachsehen hatte der Kontrahent Lockheed Martin, dessen Valoren im Gegenzug um 1,4% nachgaben.

Asien/Pazifik

In Asien reagieren die Börsen gemischt auf die schwachen Vorgaben aus den USA. Berichte, China könnte seine Covid-Restriktionen weiter lockern, hatten für verhaltene Zuversicht gesorgt. Gleichzeitig fielen chinesische Aussenhandelsdaten schwächer aus als erwartet.

In Hongkong notiert der Hang Seng (–0,2%) leicht schwächer, ebenso der Shanghai Composite (–0,4%). In Tokio liegt der Nikkei 225 (–0,7%) ebenfalls im Minus. Der breit gefasste Topix notiert praktisch unverändert. In Seoul tendiert der Kospi (–0,4%) schwächer.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt heute Morgen 0,05% im Plus. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 tendiert 0,03% höher.

News Vorbörse Schweiz

Novartis: Der Pharmakonzern gibt bekannt, dass Brustkrebspatientinnen, die in einer Phase-II-Studie mit Kisqali (Ribociclib) behandelt wurden, länger lebten. Diese Daten werden am San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2022 präsentiert. Ausserdem erhält Novartis weltweite Exklusivrechte für präklinische Inhibitoren eines neuen Krebszielmoleküls, gegen eine Vorauszahlung von 23 Mio. US-$ an das Biotechnologieunternehmen Morphosys. (Lesen Sie hier mehr.)

Partners Group: Die Gruppe verkauft ihre Beteiligung an der australischen Energieplattform CWP Renewables. Das Unternehmen betreibt unter anderem Windenergieanlagen und Batteriefarmen. Finanzielle Details zur Transaktion werden nicht genannt.

Swiss Life: Der Immobilienfonds Swiss Life REF will von Swiss Life ein Immobilienportfolio im Umfang von rund 240 Mio. Fr. übernehmen. Der Kauf sei für den 15. Dezember geplant. Das Portfolio bestehe aus fünfzehn Liegenschaften, mehrheitlich in den Regionen Zürich (44% des Marktwerts) und Genfersee (20%).

Inficon: Lukas Winkler, der scheidende Konzernchef des Messtechnikunternehmens, soll Ende 2022 in den Verwaltungsrat gewählt werden. Dort wird er Richard Fischer ersetzen, der nicht mehr zur Wiederwahl antritt.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 7. Dezember 2022

Schweiz

07:30 Seco: Arbeitsmarktdaten November 2022 (Lesen Sie hier mehr.)

09:00 SNB: Devisenreserven November 2022

International

09:00 DEU: DWS, Pk zum Capital Markets Day

DEU: Siemens, Geschäftsbericht

Konjunktur

08:00 DEU: Industrieproduktion 10/22

10:00 EUR: EZB, Veröffentlichung Ergebnisse der Konsumentenumfrage 10/22

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/22

11:00 EUR: BIP Q3/22 (detalliert)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Produktivität Q3/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 CAN: Notenbank-Sitzung

16:30 USA: EIA-Rohöllagerdaten

CHN: Handelsbilanz 11/22

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis, Roche und Swiss Re …

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis, Roche und Swiss Re zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 12% p. a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 10. Juni 2024 die Barriere von 69% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 123 300 875. Das Börsenkürzel ist VSYLTQ. Die Liberierung findet am 19. Dezember statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Brent Rohöl und WTI Rohöl

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Brent Rohöl und WTI Rohöl zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 15% p. a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 11. Dezember 2023 die Barriere von 49% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 123 300 882. Das Börsenkürzel ist VTELTQ. Die Liberierung findet am 19. Dezember statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



