Der FuW-Morgen-Report vom 29. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu den Kantonalbanken von Glarus und Graubünden, Ypsomed, Santhera und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien.

Overnight

USA

Der Hinweis von US-Notenbankchef Jerome Powell beim Zentralbankentreffen in Sintra in Portugal auf mögliche weitere Zinsschritte hat die Stimmung an den amerikanischen Börsen gedämpft. Der Leitindex Dow Jones schloss am Mittwochabend in New York 0,2% tiefer bei 33’852 Punkten. Der S&P 500 schloss kaum verändert bei 4376 Punkten, während der Nasdaq um 0,3% auf 13’591 Zähler stieg. Der Markt taxiert die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts der Notenbank Fed um 25 Basispunkte auf 5,5% im Juli auf 80%.

Einen guten Lauf hatten indessen Tech-Aktien. Der Kurs von Apple erreichte bei 189.90 $ den höchsten je gemessenen Stand. Weiterhin verfängt am Markt die Begeisterung der Anleger für das Thema künstliche Intelligenz (KI). Die Aktien von Tesla schlossen 2,5% höher, während Netflix 5,1% gewannen.

Ausgerechnet allerdings die Top-KI-Aktie der vergangenen Monate, Nvidia, liess im Kurs um 1,8% nach. Grund sind neue Spannungen zwischen den USA und China. Die Regierung in Washington erwägt einem Zeitungsbericht zufolge strengere Lizenzvorschriften für die Ausfuhr von speziellen Chips nach China, die für KI eingesetzt werden können. Die Titel des Chipkonzerns Intel fielen um 1,5%.

Das Nahrungsmittelunternehmen General Mills, Vermarkter der Glacemarke Häagen-Dazs, liess an der Börse um 5,2% nach. Die Quartalszahlen des Unternehmens fielen gemischt aus.

Asien/Pazifik

Die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen wirkten sich an den Börsen in Asien unterschiedlich aus. Der japanische Nikkei notiert 0,4 % höher auf 33’306 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg 0,1% auf 2302 Punkte.

In Festlandchina notiert der Shanghai Composite leicht schwächer. Der Hang Seng in China fällt um 1,3%. Der koreanische Kospi gibt um 0,3% nach, während in Australien der ASX 200 und der ASX 300 tiefer notieren.

Futures

Wenig verändert zeigen sich die Terminkontrakte auf wichtige Indizes. Beim S&P 500 tendiert der Future leicht stärker, während er beim Euro Stoxx 50 minim im Minus liegt.

News Vorbörse Schweiz

Glarner Kantonalbank: Die Glarner Kantonalbank hat ein Paket im Umfang von 1,5 Mio. Aktien aus dem Bestand von mehreren Kantonalbanken bei institutionellen Investoren platziert. Damit erhöhe sich der Bestand an frei handelbaren Titeln der Bank beträchtlich.

Graubündner Kantonalbank: Die Graubündner Kantonalbank hat Urs Widmer per Anfang September zum neuen Finanzchef ernannt. Zudem zieht er in die Geschäftsleitung der Bank ein und wird die neue zusammengeführte Einheit Finance & Risk leiten. (Lesen Sie hier mehr.)

Ypsomed: An der Generalversammlung vom Mittwoch haben die Aktionäre des Medizinaltechnikunternehmens Ypsomed sämtliche Anträge des Verwaltungsrats abgesegnet. Ausserdem gab CEO Simon Michel den Ausbau der Mitarbeiterzahl in Burgdorf und Solothurn bekannt. Insgesamt plane man, im laufenden Jahr 200 Stellen zu schaffen.

Santhera: Die neuen Aktien des Biotech-Unternehmens Santhera sollen nach der geplanten Zusammenlegung erstmals am Montag, 3. Juli, gehandelt werden. Sie erhalten dann eine neue Wertpapiernummer. (Lesen Sie hier mehr.)

Also: Der IT-Dienstleister Also übernimmt das norwegische Unternehmen Commaxx. Mit der Akquisition stärke man das Angebot im Solutions- und Cloud-Geschäft, teilte das Luzerner Unternehmen am Donnerstag mit. Finanzielle Angaben wurden nicht öffentlich gemacht.

VT5: Die Special Purpose Acquisition Company VT5 hat im ersten Halbjahr 2022/23 (per Ende April) weiter nach einer geeigneten Gesellschaft für einen attraktiven Unternehmenszusammenschluss gesucht. Nun sei ein vielversprechender Kandidat identifiziert worden, teilte VT5 am Donnerstag mit. (Lesen Sie hier mehr.)





Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 29. Juni 2023

Schweiz

07:00 VT5: Update H1 2022/23

08:30 BFS: Fremdenverkehrsbilanz 2022

International

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen

10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung, Pfedelbach

10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online)

10:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung

11:00 DEU: Creditreform, Insolvenzen 1. Halbjahr 2023

14:30 DEU: ZF Friedrichshafen, Online-Pk im Rahmen des Global Technology Day

mit Vorstandsvorsitzendem Holger Klein

15:00 FRA: Sanofi, Investor Day

22:00 USA: Nike, Q4-Zahlen

Konjunktur

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 05/23

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/23

08:00 DEU: Überschuldungsintensität nach Bundesländern, Jahr 2022

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 05/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig)

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 06/23

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 06/23

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/23 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsstimmung 06/23

11:00 EUR: Geschäftsklima 06/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q1/23 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/23

Ausblick – Zinsen und Devisen

In der Schweiz rutschen die langfristigen Zinsen immer stärker unter die kurzfristigen. Bereits Ende Mai hatte sich die Zinskurve umgekehrt (invertiert), gewöhnlich sind die Zinsen für längere Laufzeiten höher als die für kürzere. Besonders interessant sind die Swap-Sätze, die als Tagesgeldswaps oder Overnight Index Swaps (OIS) bekannt sind. Sie schreiben die Entwicklung der Leitzinsen auf Jahre fort und sind für die Hypothekenbanken relevant, die sich zu diesen Sätzen refinanzieren können. Praktisch hat die Umkehrung der Zinskurve für die Eidgenossenschaft zur Folge, dass sich die Hypothekenzinsen immer weiter annähern, Immobilienkredite mit längeren Laufzeiten sind bei einigen Anbieter bereits günstiger zu bekommen als mit kürzeren Laufzeiten.

Seit Mitte Juni ist der zweijährige Swapsatz um 0,15 Prozentpunkte (Pp) auf 1,9% gesunken, beim zehnjährigen ging es stärker bergab um 0,3 Pp auf 1,7%. Dies deutet auf eine gewisse Verschiebung der Erwartungen an den Leitzins der Schweizerischen Nationalbank (SNB) hin, nachdem Notenbanker vergangene Woche den Leitzins um 0,25 Pp auf 1,75% angeboten hatten. Zugleich werden aber die Anleger pessimistischer, was den Konjunkturausblick angeht, also wie sich die Geldpolitik der SNB auf die Wirtschaft auswirkt, wie die langfristigen Zinsen zeigen. Konkret erwarten die Investoren an den Geldmärkten jetzt den Zinsgipfel der SNB nicht mehr in diesem Jahr wie noch vor einer Woche: Jetzt dürfte es März oder Juni 2024 werden. Vom Niveau her pendelt sich der erwartete Finalzins allerdings weiterhin leicht bei mehr als 2% ein.

Die Entwicklung in der Schweiz spiegelt die Rhetorik, die zuletzt von den Notenbankern im Euroraum und in den USA gekommen war. So gilt längst nicht mehr als ausgemacht, dass z.B. die Europäische Zentralbank (EZB) bereits im September mit den Zinserhöhungen aufhört. Doch bis dahin werden noch eine Reihe von Konjunktur- und Inflationsdaten veröffentlicht, die die Entscheidung der Währungshüter bestimmen werden. Diese Woche stehen die vorläufigen Inflationszahlen aus der Eurozone für Juni an. Italien machte am Mittwoch den Anfang mit einem überraschenden starken Rückgang.

Für den Euroraum insgesamt könnte am Freitag allerdings ein leichter Anstieg der Kernrate (ohne Energie und Lebensmittel) anstehen. Grund: In Deutschland hatte die Einführung des 49-Euro-Tickets für den Nahverkehr die Kernrate im Mai etwas stärker gedämpft. Eine leicht höhere oder konstante Kernrate würde zur neuen Prognose der EZB passen. Demnach erwarten die Fachleute des Eurosystems erst im Herbst einen spürbaren Rückgang der Teuerungsrate für Dienstleistung und Industriegüter.



