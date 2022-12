Der FuW-Morgen-Report vom 16. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Oerlikon, Bachem, Cicor und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Enttäuschte Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen haben am Donnerstag die Börsen belastet. Die US-Notenbank hatte den Leitzins am Mittwoch zwar wie erwartet um 50 Basispunkte erhöht, dabei aber erklärt, nicht so rasch mit der geldpolitischen Straffung aufzuhören.

Der Dow Jones Industrial verlor 2,3% auf 33’202,22, während der marktbreitere S&P 500 2,5% auf 3895,75 sank. Der technologielastige Nasdaq Composite präsentierte sich besonders schwach und büsste zum Ende 3,2% auf 10’810,53 ein.

Im dreissig Titel umfassenden Dow Jones Industrial setzten sich die Valoren des Telecomkonzerns Verizon mit einem Plus von 0,9% an die Spitze des Kurstableaus. Die grössten Abgaben erlitten die Aktien des IT-Dienstleisters IBM mit einem Minus von 5% sowie die Titel des Smartphonegiganten Apple mit einem Rückgang von 4,7%. Deutliche Verluste erlitten auch die Papiere des Streamingdienstes Netflix. Ein Bericht, wonach ein neues Abomodell bisher nicht die versprochenen Zuschauerzahlen erreicht habe, liess sie 8,6% fallen.

Asien/Pazifik

Die negativen Vorgaben aus New York lasten auch auf den asiatischen Aktienmärkten. In Tokio fällt der Nikkei 225 2%, der breiter gefasste Topix büsst 1,2% ein. Die Meldung, dass die japanische Industrieaktivität stärker als erwartet gesunken ist, trübt die Stimmung zusätzlich.

Der Hang Seng in Hongkong tendiert seitwärts. Schwächer präsentieren sich die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 verliert 0,4%, während der Shanghai Composite ebenfalls 0,4% nachgibt und der Shenzhen Composite 1,1% sinkt. In Australien fällt der S&P/ASX 200 0,8%. Der südkoreanische Leitindex Kospi büsst 0,3% ein.

Futures

Auf ein vorläufiges Ende des Abwärtstrends deuten die Futures hin. Die Terminkontrakte auf den S&P 500 und den Euro Stoxx 50 zeigen sich praktisch unverändert.

News Vorbörse Schweiz

Oerlikon: Der Industriekonzern übernimmt Riri, einen Tessiner Anbieter von Metallaccessoires für die Luxusmodeindustrie. Der Abschluss der Transaktion werde für das erste Quartal 2023 erwartet, teilte Oerlikon mit. Riri beschäftigt mehr als 1100 Mitarbeiter und erwartet für das laufende Jahr einen Umsatz von etwa 165 Mio. Fr. Die Akquisition ist laut Executive Chairman Michael Süss der «ideale nächste Schritt» nach der Übernahme von Coeurdor im vergangenen Jahr. (Lesen Sie hier mehr.)

Bachem: Der Pharmazulieferer hat einen Folgeauftrag für die Lieferung grosser Mengen von Peptiden unterzeichnet. Das Auftragsvolumen beträgt mindestens 1 Mrd. Fr. über den Fünfjahreszeitraum von 2025 bis 2029. Um wen es sich bei den Auftraggebern handelt, hat Bachem nicht mitgeteilt. (Lesen Sie hier mehr.)

Cicor: Die Elektronikgruppe kauft das Dünnschichtgeschäft der AFT Microwave aus Deutschland. Sie übernimmt sämtliche Mitarbeiter und die bestehenden Anlagen am AFT-Standort. Das Geschäft wird in die eigene Division Advanced Substrates integriert. AFT habe in der Vergangenheit einen Umsatz im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich erzielt, teilte Cicor mit, ohne Angaben zum Kaufpreis zu machen.

CFT: Der Finanzbroker Compagnie Financière Tradition (CFT) hat die Übernahme der US-Handelsplattform MTS Markets International (MMI) abgeschlossen. Man habe die behördlichen Genehmigungen erhalten, teilte das Westschweizer Unternehmen mit. MMI mit Sitz in New York ist der Betreiber von MTS BondsPro, einer elektronischen Plattform für den Handel mit Krediten.

Julius Bär: Bei der Privatbank kommt es zu Veränderungen im Management. Jason Moo, Leiter Private Banking Südostasien und Manager der Niederlassung Singapur, verlässt Julius Bär, um neue Aufgaben wahrzunehmen. Jimmy Lee, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Region Asien-Pazifik, übernimmt ad interim die Leitung des Private Banking Südostasien. Benjamin Sim, stellvertretender Niederlassungsleiter Singapur, übernimmt ad interim die Leitung der Zweigstelle.

Montana Aerospace: Der Luftfahrtzulieferer übernimmt einen wesentlichen Teil des bislang vom Hauptaktionär Montana Tech Components gewährten Management-Stock-Option-Programms. Damit soll laut Montana Aerospace eine stärkere Unabhängigkeit vom Mehrheitsaktionär angestrebt werden.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 16. Dezember 2022

Schweiz

Keine Termine vorhanden

International

DEU: Volkswagen, ausserordentliche Hauptversammlung, Berlin

LUX: Aroundtown, ausserordentliche und ordentliche Hauptversammlung, Luxemburg

Konjunktur

DEU: Einzelhandelsumsatz 11/22

DEU: Bundesbank, halbjährliche Prognose für Deutschland

FRA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 12/22

FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22

DEU: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 12/22

DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22

EUR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 12/22

EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22

ITA: Handelsbilanz 10/22

GBR: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 12/22

GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22

EUR: Handelsbilanz 10/22

EUR: Verbraucherpreise 11/22 (2. Veröffentlichung)

GRC: Arbeitslosenquote Q3/22

USA: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe 12/22

USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22

EUR: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag, Brüssel

EUR: Moody's zu Luxemburg und Slowakei

EUR: S&P zu Lettland

Ausblick – Unternehmen

Die Weihnachtswoche umfasst nur wenige Termine von Unternehmen. Am Montag gibt es von Unternehmensseite keine angekündigten Events.

Am Dienstag führt Achiko eine Generalversammlung ohne physische Präsenz durch. Ferner publiziert das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit die vor allem für Swatch Group bedeutsamen Daten zu den Schweizer Uhrenexporten.

Am Mittwoch bestellt LM Group an einer ausserordentlichen Generalversammlung einen neuen Verwaltungsrat.

Am Donnerstag findet die Generalversammlung von SHL Telemedicine statt.

Für Freitag sind bisher keine Termine angesetzt.

