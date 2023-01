Der FuW-Morgen-Report vom 4. Januar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu BKW, den Jungfraubahnen, Talenthouse und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die Hoffnung auf ein besseres Börsenjahr hat die Wallstreet am Dienstag, dem ersten Handelstag des neuen Jahres, zu Beginn angetrieben. «Die gute Nachricht ist, dass wir das Jahr 2022 aus dem Rückspiegel betrachten können. Die schlechte ist, dass es zumindest in den ersten Monaten 2023 auch eine holprige Fahrt werden könnte», sagte Art Hogan, Chefmarktstratege beim Vermögensverwalter B. Riley Wealth, gegenüber Reuters.

Im Tagesverlauf sanken die Kurse allerdings, den Anlegern ging die Luft aus. Der Dow Jones Industrial verlor 0,4% auf 33’136,4. Der S&P 500 gab ebenfalls 0,4% nach und schloss mit 3824,1, und der Nasdaq 100 fiel 0,7% auf 10’862,6.

Anhaltende Sorgen um die Coronalage in China drückten die Ölpreise. Das zog Chevron (–3,1%) und ExxonMobil (–3,4%) nach unten.

Apple gaben fast 4% nach und zählten zu den grössten Verlierern im DJI. Belastet haben Berichte in den Medien, wonach Apple mehrere Zulieferer angewiesen habe, angesichts der nachlassenden Nachfrage weniger Komponenten für einige ihrer Produkte zu produzieren. Die US-Bank JPMorgan lässt aber die Einstufung der Aktien auf «Overweight» mit Kursziel 190 $.

Zu den Gewinnern im Dow Jones gehörten Boeing (+2,5%), wegen Fantasie im Rüstungssegment.

Die Titel des E-Auto-Bauers Tesla verloren deutlich (–12,2%) und bildeten das Schlusslicht im Nasdaq 100. Der Absatz im vierten Quartal lag unter den Erwartungen der Analysten.



Gold profitierte von tieferen Renditen für Staatsanleihen und erreichte den höchsten Stand seit einem halben Jahr. Der Preis für eine Feinunze stieg zeitweise bis auf rund 1850 $, bildete sich dann zurück auf 1838 $.

Asien/Pazifik

Die Märkte in Asien tendieren am Mittwoch uneinheitlich. Der Nikkei 225 verliert 1,4%, der Hang Seng gewinnt 2,1%, der Shanghai Composite liegt nur leicht im Minus.

Der koreanische Kospi tendiert 1,7% tiefer.



Futures

Der Terminkontrakt auf den S&P 500 notierte am Mittwochmorgen marginal im Plus. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 zeigt die gleiche Tendenz.

News Vorbörse Schweiz

BKW: Der Energiekonzern BKW prognostiziert für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 ein ausserordentlich hohes Ergebnis. Das Betriebsergebnis (Ebit) soll rund 1 Mrd. Fr. betragen, nach 395 Mio. Fr. im Vorjahr. Das Unternehmen erklärt den Gewinnsprung mit den stark gestiegenen Strompreisen sowie den teilweise extremen Verwerfungen an den Energiemärkten. Es habe sie im Handel «optimal nutzen» können. Mit dem Gewinn will BKW ihre Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien in der Schweiz erhöhen. (Lesen Sie hier mehr.)

Jungfraubahnen: Die Jungfraubahn-Gruppe hat sich 2022 spürbar von der Coronakrise erholt und deutlich mehr Gäste befördert als im Vorjahr. Insgesamt wurden 625'000 Besucher auf das Jungfraujoch gefahren, deutlich mehr als die 365'000 vom Vorjahr. Vom Rekordjahr 2019 mit über 1 Mio. Besuchern ist man allerdings nach wie vor weit entfernt. (Lesen Sie hier mehr.)

Talenthouse: Das Technologieplattformunternehmen Talenthouse will seine Bilanz mit 25 Mio. Fr. stärken. Dies soll es dem Management ermöglichen, «attraktive M&A-Möglichkeiten zu nutzen». Zudem teilte das Unternehmen mit, es rechne für 2023 beim Umsatz mit einem Anstieg auf mehr als 30 Mio. Fr. Das Betriebsergebnis (Ebitda) soll mit 6,6 Mio. Fr. positiv ausfallen, nachdem in der Vergangenheit rote Zahlen geschrieben wurden. (Lesen Sie hier mehr.)

HBM: Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments rechnet für die ersten neun Monate des seit April laufenden Geschäftsjahres 2022/23 mit roten Zahlen. Dies wegen der schwachen Entwicklung an den Finanzmärkten. Nach neun Monaten habe sich der innere Wert (NAV) der HBM-Aktie um 7,8% reduziert, so das Unternehmen. Daher sei für diese Periode mit einem Nettoverlust von rund 155 Mio. Fr. zu rechnen. (Lesen Sie hier mehr.)

Nebag: Die Beteiligungsgesellschaft Nebag beziffert den inneren Wert des Unternehmens auf provisorischer Basis per Ende 2022 auf 80,92 Mio. Fr. Dies entspricht 8.86 Fr. je Aktie. Am Ende des Vorjahres hatte er noch bei 9.60 Fr. je Titel gelegen.

Straumann: Der Dentaltechniker Straumann hat Marc-Alain Weder zum Finanzchef ad interim ernannt. Er übernimmt das Amt von Peter Hackel, dessen Abgang bereits im August 2022 angekündigt worden war. Gleichzeitig sei der Rekrutierungsprozess für einen festen CFO im Gange, so Straumann.

ADC Therapeutics: Das Westschweizer Biotech-Unternehmen ADC Therapeutics hat Mohamed Zaki per 3. Januar zum Chief Medical Officer ernannt. Er löst Joseph Camardo ab, der sich anderweitig in der Pharmaindustrie engagieren will.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 4. Januar 2023

Schweiz

06:30 Jungfraubahn: Frequenzen 2022

08:30 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember 2022/Jahresteuerung

09:15 CS: MK Retail Outlook 2023, Zürich

09.30 Raiffeisen: Anlageausblick 2023

International

07:00 DEU: Grenke Neugeschäft Leasing und Deckungsbeitrag Q4/22

DEU: Pkw-Neuzulassungen 12/22

USA: Pkw-Absatz 12/22

USA: Medientag der Technik-Messe CES unter anderen mit Pressekonferenzen von Bosch (17.00 Uhr), LG Electronics (17.00 Uhr), Panasonic (19.00 Uhr), ZF (19.00 Uhr), Valeo (21.00 Uhr) und Samsung (23.00 Uhr)

Konjunktur

08:00 DEU: Export-/Importpreise 11/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/22

09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 12/22 (2. Veröffentlichung)

13:00 MBA: Hypothekenanträge

16:00 USA: ISM-Index 12/22

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis, Roche, Swisscom und UBS…

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis, Roche, Swisscom und UBS zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 13,6% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis 8. Juli 2024 die Barriere von 65% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 123 708 540. Das Börsenkürzel ist VXJLTQ. Die Liberierung findet am 16. Januar 2023 statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SVSP (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

…sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Gold, Palladium, Platin und Silber

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Gold, Palladium, Platin und Silber zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 11,6% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis 8. Juli 2023 die Barriere von 69% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal rückerstattet.

Die Valorennummer lautet 123 708 541. Das Börsenkürzel ist VXKLTQ. Die Liberierung findet am 16. Januar 2023 statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SVSP (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



