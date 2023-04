Der FuW-Morgen-Report vom 4. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Montana Aerospace, SoftwareOne, Valartis und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Börsen haben die Woche uneinheitlich begonnen. Die Titel im Dow Jones Industrial legten am Montag um 1% auf 33’601 Zähler zu. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,4% auf 4125 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste dagegen 0,3% auf 13’148 Zähler ein.

Zu den Gewinnern gehörten vor allem Energietitel, die von der überraschenden Kürzung der Ölförderziele der Opec+ um 1,16 Mio. Barrel pro Tag profitierten. Der Energiesektor im S&P 500 legte um 4,9% zu. Chevron gewannen 4,2%, und ExxonMobil stiegen um 5,9%. Die Tesla-Aktien brachen dagegen ein, nachdem die Auslieferungen von Elektrofahrzeugen im ersten Quartal enttäuscht hatten. Der Kurs fiel um 6,1%.

Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte handeln am Dienstag uneinheitlich mit starken Schwankungen. Rohöl der Sorte Brent steigt nur noch 0,5% und stabilisiert sich vorerst bei 85.36 $ pro Barrel, nachdem es am Vortag wegen der angekündigten Förderkürzungen der Opec+ noch um mehr als 6% gestiegen war.

Australiens Zentralbank beliess den Leitzins bei 3,6% und begründete den Schritt mit der gestiegenen Unsicherheit auf den Märkten. Es ist die erste Unterbrechung des Zinserhöhungszyklus seit seinem Beginn im April 2022. In China gerieten die Titel von Elektroautobauern nach Teslas Kursrutsch in Übersee unter Druck.

Der japanische Nikkei 225 steigt am Dienstag um 0,3%, und der breiter gefasste Topix rückt 0,2% vor. Der Hang Seng in Hongkong verliert 1%. Chinas Leitindex CSI 300 notierte im späten Handel unverändert, und der Shanghai Composite steigt um 0,3% Der südkoreanische Kospi liegt 0,5% im Plus, und der australische S&P/ASX 200 gewinnt 0,2%.



Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 gibt am Dienstagmorgen 0,1% nach, auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq 0,2%. Auf den Euro Stoxx 50 notiert der Futures 0,3% im Plus, auf den deutschen Dax gewinnt er ebenfalls 0,3%. Auf den Schweizer SMI handelt der Kontrakt 0,3% über dem Vortagesniveau.

News Vorbörse Schweiz

Montana Aerospace: Der Hersteller von Flugzeugteilen Montana Aerospace hat mit einem 70% höheren Umsatz von 1,3 Mrd. Fr. einen Ebitda von 134 (i.V. 56) Mio. € erwirtschaftet. Unter dem Strich blieb ein Verlust von 37 (49) Mio. €. Für das Segment Energy werden Optionen, darunter ein Börsengang (IPO), geprüft. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

SoftwareOne: Das IT-Dienstleistungsunternehmen SoftwareOne hat Brian Duffy zum CEO ernannt. Duffy war zuletzt President of Cloud von SAP. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Valartis: Der Finanzdienstleister Valartis hat den Geschäftsertrag im vergangenen Jahr gut die Hälfte auf 20,3 Mio. Fr. erhöht. Der Gewinn stieg von 5,9 auf 7,2 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

ENR Russia Invest: Die von Valartis kontrollierte Anlagegesellschaft ENR Russia Invest weist einen Gewinn von 0,2 Mio. Fr. aus. Im Vorjahr waren es 3,3 Mio. Fr. gewesen.

Addex: Das Biotech-Unternehmen Addex hat weitere Daten zum Parkinson-Kandidaten Dipraglurant vorgelegt. Gemäss Studienresultat könnte das Mittel günstige Auswirkungen auf nichtmotorische Symptome (NMS) für Parkinson-Patienten haben.

Relief Therapeutics: Das Biotech-Unternehmen Relief Therapeutics beantragt einen Reverse Split im Verhältnis 400 zu 1. Der Schritt dient der Vorbereitung einer Kotierung an der US-Technologiebörse Nasdaq. Der Reverse Split, die Zusammenlegung der Stammaktien, ist eine technische Anpassung. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

HBM Healthcare: Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare hat im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende März) einen Verlust von 146 Mio. Fr. verbucht. Der hohe Barbestand erlaube es, Investitionstätigkeit und Dividendenpolitik weiterzuführen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Alpine Select: Die Finanzgesellschaft Alpine Select weist für 2022 einen Verlust von 30 Mio. Fr. aus. Im Vorjahr hatte ein Gewinn von 24 Mio. Fr. resultiert. Der innere Wert der Aktie sank von 14.88 auf 11.77 Fr. Trotzdem wird eine unveränderte Dividende von 1 Fr. ausgeschüttet. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Valora: Die verbleibenden Aktien von Valora werden für kraftlos erklärt. Die Dekotierung folgt am 17. April. Das Detailhandelsunternehmen ist vom mexikanischen Nahrungsmittelkonzern Femsa übernommen worden. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Spice Private Equity: Die Aktien der Anlagegesellschaft Spice Private Equity werden am 13. April zum letzten Mal gehandelt. Am Tag darauf folgt die Dekotierung.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 4. April 2023

Schweiz

07:00 ENR Russia: Ergebnis 2022

07:00 Montana Aerospace: Ergebnis 2022

07:00 Valartis: Ergebnis 2022

08:30 BFS: Logiernächte Februar 2023

10:00 Mobiliar: BMK 2022, Bern

10:30 Credit Suisse: GV, Zürich

10:30 Endress + Hauser AG: BMK 2022

10:30 WEKO: Jahres-MK, Bern



Sonstige Termine:

Clariant: GV (09.30 Uhr), Basel

Molecular Partners: GV (14.00 Uhr), Schlieren

Oneswissbank: GV (09.30 Uhr), Lausanne

Plazza: GV (10.00 Uhr)

Schweiter: GV (10.30 Uhr), Zug

Vontobel: GV (17.30 Uhr), Zürich

International

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt

11:00 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig

12:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung

15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung

Konjunktur

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

04:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: Handelsbilanz 02/23

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 03/23

11:00 EUR: Erzeugerpreise 02/23

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/23

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/23 (endgültig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Rohstoffe

Die schockartige Ankündigung der Fördergemeinschaft Opec+ vom Sonntag, dem Markt bis auf weiteres mehr als 1 Mio. Fass Rohöl pro Tag zu entziehen, hat den Ölpreis am Wochenanfang deutlich steigen lassen. Öl der Nordseesorte Brent stieg am Montag um 6,3% auf 84.87 $ je Fass. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um 6,5% auf 80.60 $.

Die Bankenkrise und Sorgen wegen eines Überangebots liessen den Ölpreis im März auf ein 15-Monats-Tief fallen. Die Opec+-Entscheidung zur Förderkürzung, die auf Treiben Saudi-Arabiens zustande gekommen ist, ändert nun den Ausblick für Öl schlagartig. Der Preis pro Fass könnte noch deutlich ansteigen: «Wenn sich ein bullishes Narrativ durchsetzt, dann werden wir mit hoher Geschwindigkeit zu 100 $ gelangen», sagte Bob McNally, Präsident der Rapidian Energy Group, zu Bloomberg.

Da der Förderstopp Inflationsbefürchtungen wieder anheizt, wertet auch der Dollar auf, was Gold tendenziell unter Druck setzt. Am Montag notierte der Goldpreis bei knapp 1978 $ je Feinunze.

Damit hält das Edelmetall immerhin einen Teil der Gewinne aus der akuten Phase der Bankenkrise im März. Im vergangenen Monat stieg der Goldpreis um 7,8% und notierte damit zeitweise über 2000 $. Inzwischen richten sich die Prognosen wieder stärker an der Konjunktur und der Zinspolitik der Notenbanken aus, wo aber immer noch zahlreiche Ungewissheiten bestehen.

