Der FuW-Morgen-Report vom 5. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS/CS sowie anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Asien/Pazifik

Die asiatisch-pazifischen Börsen starten überwiegend fester in die neue Handelswoche. Damit folgen sie der Erleichterungsrally der US-Börsen, nachdem die dortige Regierung einen Zahlungsausfall zum wiederholten Mal abgewendet hat. Ausserdem zeichnet sich langsam die Erwartung ab, dass der Zyklus der steten Leitzinserhöhungen sich nicht ungebremst fortsetzen könnte. Auch dies sorgt an den Aktienmärkten generell für eine tendenziell etwas freundlichere Grundhaltung.

Der japanische Nikkei 225 gewinnt 1,9%, und der breiter gefasste Topix legt 1,5% zu. Der Hang Seng in Hongkong steigt um 0,3%. Leichter beginnt dagegen Chinas Leitindex CSI 300 die Woche und verliert 0,4%. Der Shanghai Composite wiederum legt um 0,1% zu. Der südkoreanische Kospi notiert um 0,6% fester, und der australische S&P/ASX 200 gewinnt um 1%.

USA

Die Aktienmärkte der USA beendeten die vergangene Woche mit deutlichen Gewinnen. Dahinter standen vor allem die Abwendung eines Zahlungsausfalls der USA durch eine Erhöhung der Verschuldungsgrenze sowie tendenziell nicht unerfreulich ausgefallene Arbeitsmarktdaten für den Mai. Da aber nicht nur die Zahl neuer Jobs, sondern auch die der Arbeitslosen stieg, dürften die Arbeitsmarktdaten keine Entspannung hinsichtlich der Leitzinsen bewirken.

Der Dow Jones Index erlebte am vergangenen Freitag den stärksten Anstieg an einem Handelstag seit Januar und legte um 2,1% auf 33’762,76 Punkte zu. Der breit gefasste S&P 500 schloss am Freitag mit +1,5% auf 4282,37 Punkten. Der von Tech-Titeln dominierte Nasdaq 100 stieg um 0,7% auf 14’546,64 Punkte, hat im Jahresverlauf aber schon rund ein Drittel gewonnen und damit massiv mehr als die Barometer der Standardwerte.

Vonseiten der Unternehmen sorgten Neuigkeiten von Amazon für Druck auf Telecomaktien. Der Onlinehändler verhandelt gemäss einem Bericht der Agentur Bloomberg mit Telecomkonzernen wie Verizon, Dish und T-Mobile US über einen Mobilfunkdienst für seine Prime-Abonnenten in den USA. Analysten erwarten aber nicht, dass die Telecomunternehme sich selbst übermässig Konkurrenz ins Haus holen wollen.

Die Aktien von Amazon gewannen 1,2%, die von Verizon verloren 3,2%, und T-Mobile US gaben 5,6% nach. Auch AT&T notierten 3,8% tiefer. Allerdings gewannen Dish um 16,2%, da es sich um einen bisher eher in Nischen aktiven kleineren Anbieter handelt.

Kursgewinne gab es auch für 3M, Dow Chemical und DuPont de Nemours. Dahinter stehen abgeschlossene Vergleiche mit einigen US-Städten hinsichtlich einer Einigung über Umweltbelastung durch Chemikalien aus der Produktion der Unternehmen. 3M stiegen um 8,8%, DuPont gewannen 7,3%, und Dow legten 5,3% zu.

Von guten Quartalszahlen und einer erhöhten Jahres-Guidance profitierten wiederum die Titel des Sportbekleidungsherstellers Lulemon, die 11,3% zulegten. Mit positiven Ergebnissen aus einer Zwischenstudie für einen gegen Lungenkrebs einsetzbaren Wirkstoff sorgten BioNTech für Aufsehen und legten 3,9% zu.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Montagmorgen um 0,1% leichter, ebenso etwas schwächer präsentiert sich der Future auf den Euro Stoxx 50, der um 0,2% nachgibt.

News Vorbörse Schweiz

UBS/Credit Suisse: Der Abschluss des Kaufs von Credit Suisse durch UBS wird in einer Woche, am 12. Juni, vollzogen. Dabei wird Credit Suisse Group in UBS Group aufgehen. Nach Vollzug der Transaktion, einen Tag später, werden die CS-Aktien dekotiert. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

UBS: Gemäss «Financial Times» will UBS die Publikation der Quartalszahlen vom 25. Juli auf Ende August verschieben.

Galenica: Der Gesundheitskonzern Galenica beteiligt sich mit 16% am E-Health-Anbieter AD Swiss. Damit will der Berner Konzern die integrierte und vernetzte Gesundheitsversorgung für chronisch Kranke vorantreiben. Über den Kaufpreis der Aktien haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 5. Juni 2023

Schweiz

08:30 BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2023

International

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 04/23

11:00 DEU: SFC Energy, Hauptversammlung

17:00 USA: UnitedHealth Group, Hauptversammlung

19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 9.6.23), Cupertino

22:00 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der Zusammensetzung der Indizes



DEU: VDA, Pkw-Neuzulassungen 05/23

Konjunktur

02:30 JPN: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/23

08:00 DEU: Handelsbilanz 04/23

09:15 ESP: PMI Dienste 05/23

09:45 ITA: PMI Dienste 05/23

09:50 FRA: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung)

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 06/23

11:00 EUR: Erzeugerpreise 04/23

15:45 USA: PMI Dienste 05/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/23

16:00 USA: ISM Index Dienste 05/23

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/23 (endgültig)

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Die Makrowoche in Europa beginnt am Montag mit dem Gesamt-Einkaufsmanagerindex für die EU sowie den Dienstleistungs-PMI für einzelne Mitgliedstaaten, dem Sentix-Konjunkturindex und den Erzeugerpreise für das gesamte Euroland sowie der Warenausfuhr und -einfuhr in Deutschland. Am Dienstag erfahren wir mehr über den EU-Detailhandelsumsatz, den Auftragseingang in der deutschen Industrie und die spanische Industrieproduktion. Am Mittwoch werden die deutsche Nettoproduktion und das griechische Q1-BIP publiziert. Am Donnerstag erscheinen die Zahlen zur Erwerbstätigkeit in der EU sowie die dritte und letzte Publikation des EU-Q1-BIP. Den Wochenabschluss am Freitag machen die italienische und die niederländische Industrieproduktion.



Am Montag publiziert das Bundesamt für Statistik (BFS) in der Schweiz den Landesindex der Konsumentenpreise für den Mai. Am Dienstag folgen die Logiernächte im April sowie für die ganze Wintersaison. Am Mittwoch erscheinen die Arbeitsmarktdaten für den Mai sowie die aktuellen SNB-Devisenreserven.



Auch im Vereinigten Königreich wird am Montag der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor veröffentlicht.



In den USA stehen diese Woche folgende Makroindikatoren auf dem Programm: am Montag der Auftragseingang in der Industrie und der ISM-Dienstleistungsindex, am Mittwoch der Handelsbilanzsaldo und die Konsumentenkredite, am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.



Am Donnerstag steht in Japan die zweite Veröffentlichung des Q1-BIP an, ebenso wie die Publikation des Leistungsbilanzsaldos.



In China erscheint am Montag der Caixin-PMI für den Dienstleistungssektor. Am Mittwoch erfahren wir mehr über die Ausfuhr- und Einfuhrzahlen und somit den Handelsbilanzsaldo sowie über die Devisenreserven. Am Freitag werden die Erzeuger- und die Konsumentenpreise publiziert.

