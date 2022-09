Der FuW-Morgen-Report vom 29. September 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu LM Group, Santhera, Leclanché und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien.

FuW

Overnight

USA

Mit einem Kurssprung von rund 2% (S&P 500: 2,0%, Dow Jones: 1,9%; Nasdaq 100: 2,1%) beendeten die US-Märkte ihre sechstägige Verlustserie. Auslöser der guten Stimmung war ein kräftiger Rückgang der Renditen, nachdem die Bank of England angekündigt hatte, wieder langlaufende britische Staatsanleihen bis Mitte Oktober zu erwerben. Dort kam es nach Ankündigung eines umfangreichen Steuersenkungsprogramms zu Marktverwerfungen, von denen wiederum andere Märkte wie der amerikanische Anleihenmarkt in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Die 10-jährige US-Rendite, die vormittags noch auf 4% geklettert war – das erste Mal seit 2008 –, gab anschliessend wieder auf 3,7% nach.

Abgesehen von Apple (–1,3% )wurde von dieser Kauflaune der breite Markt erfasst: Angeführt von der Biotechnologiefirma Biogen mit einem Kurssprung von fast 40%. Der Hintergrund bilden erfolgversprechende Studienergebnisse über ein Alzheimermedikament. Aber auch Konkurrent Eli Lilly legte kräftig zu (+7,5%). Streaminganbieter Netflix konnte sich um fast 10% erholen ebenso wie viele Energieunternehmen, etwa Marathon Petroleum (+7,8%) oder Valero Energy (+7,5%).

Asien/Pazifik

Von den positiven Vorgaben aus den USA konnten die asiatischen Börsen kaum profitieren: Der japanische Nikkei kletterte lediglich 0,4%, der breitere Topix gar nur 0,2%. Der Hongkonger Hang Seng und der CSI 300 auf dem chinesischen Festland erholen sich immerhin um 0,6%. Der koreanische Kospi legt um 1,2% und der Taiex in Taiwan um magere 0,1%.

Der australische Leitindex ASX 200 erholte sich im Schlepptau der amerikanischen Börsen und kletterte ebenfalls rund 2%.

Futures

Die gute Stimmung an den Aktienmärkten zeigt sich auch an den Terminmärkten: Der Futures auf den S&P 500 handelt am Dienstagmorgen 0,5% im Plus. Der Terminkontrakt auf den Euro Stoxx 50 steigt 0,6%.

News Vorbörse Schweiz

LM Group: Die strafrechtlichen Untersuchungen gegen das Management des Online-Reiseanbieters LM Group weiten sich aus. Nun laufen auch Untersuchungen gegen Interims-CEO Laura Amoretti, die von der Tessiner Staatsanwaltschaft den Status einer Beschuldigten erhalten hat. Seit Mitte Juli befinden sich der Firmengründer und frühere CEO Fabio Cannavale sowie der operative Chef (COO) Andrea Bertoli in Untersuchungshaft. Das Unternehmen spricht Ametti in einer Mitteilung vollstes Vertrauen aus.

Santhera: Das Biotech-Unternehmen Santhera vermeldet für das erste Halbjahr vorläufig einen negativen Nettoumsatz von –5,9 Mio. Fr., nach 2,9 Mio. Fr. im Vorjahr. Unterm Strich resultiert ein Verlust von 29,7 Mio. Fr. (Vorjahr: –20,5 Mio. Fr.). Die liquiden Mittel sanken von 21,2 Mio. Fr. Ende Jahr auf 12,7 Mio. Fr. Ende Juni.

Santhera: Das Biotech-Unternehmen hat sich liquide Mittel in der Höhe von 10 Mio. Fr. beschafft. Dafür hat Santhera die bestehende Finanzierungsvereinbarung mit bestimmten von Highbridge Capital Management verwalteten Fonds geändert. Weiter hat Santhera von der SIX Exchange Regulation die Genehmigung erhalten, den vollständigen Halbjahresbericht 2022 bis spätestens Ende Oktober zu veröffentlichen.

Talenthouse: Das Technologieplattform-Unternehmen Talenthouse hat im ersten Halbjahr 20,2 Mio. $ Verlust geschrieben, doppelt so viel wie im Vorjahr. Operativ resultierte per Ende Juni ein Pro-forma-Ebitda von –14,4 Mio. $. Wegen des hohen Verlusts ist unklar, ob die Geschäfte weitergeführt werden können. Es sei unsicher, ob man in der Lage sei, die Finanzierungsanforderungen zu erfüllen, so das Unternehmen. Gelinge es nicht, Finanzmittel zu beschaffen, könne es zu einer Insolvenz kommen.

MCH: Die ausserordentliche Generalversammlung des Messebetreibers MCH hat die geplante Kapitalerhöhung am Mittwoch gutgeheissen. Das Bezugsrechtsangebot wird heute Donnerstag lanciert. Vier Bezugsrechte berechtigen zum Kauf von fünf neuen Namenaktien zum Preis von 4.75 Fr. je Aktie. Die Bezugsfrist läuft bis 10. Oktober. MCH strebt einen Erlös von maximal 80 Mio. Fr. an.

Siegfried: Colin Bond, Verwaltungsrat des Pharmaauftragsfertigers Siegfried, tritt nach zehn Jahren an der kommenden Generalversammlung nicht zur Wiederwahl an. Siegfried nominiert für den Posten Elodie Cingari, Finanzchefin der Elektronikgruppe Landis+Gyr.

Leclanché: Der Batteriehersteller Leclanché meldet Verzögerungen bei der Publikation des Halbjahresberichts. Die geforderte Frist bis Ende September kann das Unternehmen nicht einhalten. Die SIX Exchange Regulation hat die Publikation nun bis spätestens am 30. November bewilligt.

DKSH: Das Dienstleistungsunternehmen DKSH vertreibt für LEO Pharma therapeutische Produkte für Dermatologie und Thrombose in Asien. Die Partnerschaft gilt für Hongkong, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand, Vietnam und die Philippinen.

Youngtimers: Die Beteiligungsgesellschaft Youngtimers hat die Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2022 auf den 30. November verschoben. Grund sei die verspätete Publikation der Jahreszahlen 2021, die erst Ende Juli erfolgte. Youngtimers hat in der Vergangenheit schon mehrfach die Publikation eines Berichts verschoben.

Wisekey: Der Cybersecurity-Anbieter Wisekey hat zwei Aufträge erhalten und ist eine neue Partnerschaft eingegangen. Unter anderem will das spanische ICT-Unternehmen Odin Solutions für ihre IoT-Sensoren künftig auf Wisekey setzen.







Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 29. September 2022

Schweiz

08:30 CS-Immobilienmonitor Q3

BCGE: Investor Relations Day

Perrot Duval: GV (11.00 Uhr)

International

07:00 DEU: Hornbach-Gruppe, Halbjahreszahlen (12.15 Online-Pk)

07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen

09:15 DEU: Porsche AG, Erstnotiz im Prime Standard

10:30 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung

17:00 USA: Intuit, Investor Day

22:15 USA: Nike, Q1-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q2-Zahlen



Konjunktur

DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg 09/22

BEL: Verbraucherpreise 09/22

DEU: Ifo-Institut Veröffentlichung Geschäftsklima Ostdeutschland

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 09/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 09/22

10:00 ITA: Erzeugerpreise 08/22

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 09/22

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 09/22

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/22

14:00 DEU: Verbraucherpreise 09/22 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q2/22 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/22 (3. Veröffentlichung)

Ausblick – Zinsen und Devisen

Die Verwerfungen bezüglich der britischen Anleihenrenditen und dem Pfund haben krisenhafte Ausmasse angenommen. Nachdem am Montag das Pfund auf ein Allzeittief zum Dollar gefallen war und die Renditen nach oben geschossen sind, reagierte die Bank of England (BoE) nun notfallmässig. Sie beschloss, den Abbau ihres Anleihenbestands zu stoppen und dafür wieder langlaufende Obligationen zu kaufen.

Die Notenbank in London warnt angesichts der Verwerfungen vor einem «signifikanten Risiko für die britische Finanzstabilität». Auch der Kreditfluss in der Realwirtschaft könnte gestört werden. Anfang Woche haben einige britische Finanzinstitute schon angekündigt, wegen der hohen Renditevolatilität ihre Hypothekenvergabe einzuschränken.

Hinter den rapide gestiegenen Renditen – und damit dem Absturz der Anleihenkurse – steht ein Teufelskreis, der durch die Aktion der BoE nun vorerst aufgehalten wurde. Die britischen Pensionskassen, erklärt etwa die «Financial Times», hätten eine Strategie verfolgt, bei der sie gezwungen waren, Anleihen bei fallenden Kursen anzustossen.

Die Europäische Zentralbank plant für ihre nächste Sitzung im Oktober erste Diskussionen um ein «Quantitative Tightening», also den Abbau der Anleihenbestände. Die Notenbanker in Frankfurt werden die britischen Verwerfungen genau studieren. Denn angesichts der hohen Verschuldung südeuropäischer Länder und schlechter Konjunkturaussichten könnten schnell steigende Renditen und Risikoaufschläge am Anleihenmarkt schnell wieder die Angst vor einem Auseinanderbrechen der Eurozone aufkommen lassen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.