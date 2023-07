Der FuW-Morgen-Report vom 6. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Emmi, Sika und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien. FuW

Overnight

USA

Die US-Notenbank Fed hat in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll neue Zinserhöhungen dieses Jahr signalisiert. Die US-Aktien gaben daraufhin leicht nach. Der Leitindex Dow Jones Industrial (–0,4%) sank auf 34’288,64 Punkte. Der S&P 500 (–0,2%) schloss auf 4446,82 Punkten. Der Tech-Index Nasdaq 100 zeigte sich zum Handelsschluss dagegen so gut wie unverändert und schloss auf 15’203,78 Punkten.

Die Ankündigung Chinas, den Export der Metalle Gallium und Germanium zu begrenzen, belastete Halbleitertitel. In diesem Sektor werden die Metalle unter anderem verwendet. So gaben Intel (–3,3%) und Micron (–2,9%) ab.

Gegen die Facebook-Mutter Meta (–2,9%) hat der Europäische Gerichtshofs entschieden. Demnach darf das Bundeskartellamt in Deutschland dem Tech-Konzern die Integration von Nutzerdaten über verschiedene Online-Dienste verbieten. Meta will mit der App Threads auf dem US-Markt einen Wettbewerber gegen die Kurznachrichten-App Twitter aufbauen.

Der Biotech-Spezialist Moderna (+1,5%) will Medikamente mit mRNA als Wirkstoff in China erforschen und entwickeln. In der Folge gewann auch der Wettbewerber BioNTech (+1,2%).

Die Aktien des Elektroautobauers Rivian (+4,5%) setzen ihre Rally fort und sind damit wieder der grösste Gewinner im Nasdaq 100. Seit Ende Juni hat der Kurs über 50% zugelegt. Der Onlinehändler Amazon wird die Elektrolieferwagen auch in Deutschland einsetzen.

Der Halbleiterentwickler Wolfspeed (+11%) wird an den japanischen Chipproduzenten Renesas Wafer liefern. Die Vereinbarung läuft über zehn Jahre. Die erste Zahlung beträgt 2 Mrd. $.

Der Lieferdienst UPS (–2,1%) macht anscheinend keine Fortschritte, eine Einigung über Löhne und Arbeitsbedingungen mit der Gewerkschaft Teamsters zu finden. Er riskiert damit einen Streik.

Asien/Pazifik

In Japan stehen die Notierungen der Aktien unter Druck. Der Nikkei 225 (–1,8%) und der breiter aufgestellte Topix (–1,2%) verlieren. Auch die chinesische Benchmark CSI 300 (–0,8%) gibt nach. Der Hang Seng (–3,2%) in Hongkong sackt noch deutlicher ab. Ebenso handeln der taiwanesische Taiex (–1,5%) und der südkoreanische Kospi (–0,7%) mit einem Verlust.

Der australische S&P/ASX 200 (–1,3%) kann sich der negativen Stimmung an den Märkten nicht entziehen.

Futures

Die Terminkontrakte auf den S&P 500 (–0,4%) und den Euro Stoxx 50 (–0,5%) zeigen sinkende Aktienkurse an.

News Vorbörse Schweiz

Emmi: Der Molkereikonzern Emmi verkauft die im Nordosten Deutschlands ansässige und auf Biomilchprodukte spezialisierte Gläserne Molkerei an die Beteiligungsgesellschaft Mutares. Zum Preis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion drückt im laufenden Jahr mit rund 30 Mio. Fr. auf den Gewinn. (Lesen Sie hier mehr dazu)



Sika: Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika übernimmt Thiessen Team USA, einen Hersteller von Spritzbeton- und Mörtelprodukten für den amerikanischen Bergbausektor. Finanzielle Details werden keine genannt. (Lesen Sie hier mehr dazu)



Zurich Insurance: Die Versicherungsgruppe Zurich geht eine strategische Partnerschaft mit dem in Belgien ansässigen Insurtech-Unternehmen Qover ein, um eingebettete Versicherungsfunktionen anzubieten. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Pierer: Die chinesische CFMoto verstärkt die Zusammenarbeit mit dem Motorradhersteller Pierer in den Bereichen Produktstrategie, Entwicklung, sowie Industrialisierung und erhöht die Beteiligung auf 2%. CFMoto ist Pierers Produktions- und Vertriebspartner für KTM-Motorräder in China.



Meyer Burger: Das Solartechnikunternehmen Meyer Burger lanciert zusammen mit dem Stromspeicherspezialisten Senec ein «Deutschland-Bundle», bestehend aus den von Meyer Burger in Sachsen produzierten Hochleistungssolarmodulen und den von Senec entwickelten Heimspeichern.



Sensirion: Der Sensorenhersteller Sensirion ist mit dem chinesischen Messtechnikunternehmen ZenMeasure eine Entwicklungspartnerschaft eingegangen und wird einen Sensor für einen neuen portablen Mini-CO₂-Detektor liefern.



Warteck Invest: Die Immobiliengesellschaft Warteck Invest hat den angekündigten Kauf von vier Wohnliegenschaften in Basel und Binningen sowie einem Wertschriftenportfolio abgeschlossen.



Aevis: Aevis, eine Tochtergesellschaft von Aevis Victoria, holt den ehemaligen Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen in den Verwaltungsrat von Swiss Medical Network, als Ersatz für Christian Le Dorze.



Zug Estates: Ab dem 1. August wird Andrea Wegmüller bei Zug Estates Leiter Bewirtschaftung sein sowie Einsitz in der Geschäftsleitung nehmen.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 6. Juli 2023

Schweiz

08:30 BFS: Logiernächte Mai 2023



Sonstige Termine:

Raiffeisen: Anlageausblick H2 2023 (MK 09.30 Uhr)

International

07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Gerresheimer , Q2-Zahlen

07:30 DEU: Suse, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Hornbach Baumarkt AG, Hauptversammlung, Landau in der Pfalz

10:00 DEU: Baader Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung

14:00 USA: Coty, Investor Day

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe:

DEU: thyssenkrupp nucera AG & Co.KGaA, Bekanntgabe Ausgabepreis

FRA: Totalenergies, Urteil Klimaverfahren vor einem Pariser Gericht erwartet

AUT: AT&S, Hauptversammlung

Konjunktur

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 05/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 04/23

08:00 FIN: Handelsbilanz 05/23 (vorläufig)

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 05/23

08:30 HUN: Industrieproduktion 05/23

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 05/23

14:15 USA: ADP Beschäftigung 06/23

14:30 USA: Handelsbilanz 05/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Dienste 06/23

16:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine:

09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Millionen-Schadensersatz für Dyson

11:00 DEU: EU-Kommission präsentiert Strategische Vorausschau 2023

USA: Facebook-Konzern macht voraussichtlich Twitter-Konkurrenten verfügbar

USA/CHN: US-Finanzministerin Yellen besucht China

Ausblick – Zinsen und Devisen

Die positiven Meldungen zur Inflation in der Schweiz im Juni hatten nur wenig Einfluss auf die Zinserwartungen der Anleger. Weiterhin wird an den Terminmärkten (gemäss 3-Monate-Saron-Future) ein Gipfel des Leitzinses von mehr als 2% im März oder Juni des nächsten Jahres vorweggenommen. Die Chancen auf eine Zinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bereits im September um 0,25 Prozentpunkte auf 2% stehen gemäss den Terminkontrakten derzeit bei 65%. Am Freitag, also kurz vor Veröffentlichung der neuesten Teuerungszahlen diesen Monat, waren es noch 75% gewesen.

Auf den ersten Blick waren die Inflationszahlen tatsächlich positiv: Erstmals seit Januar 2022 stieg der Landesindex der Konsumentenpreise um weniger als 2% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit liegt die Teuerung wieder in der Zielspanne der SNB (0 bis 2%). Dabei gingen 60% des Rückgangs der Jahresrate von 2,16% auf 1,71% auf das Konto der Energiepreise. Industriegüter ohne Energie machten 21% des Rückgangs aus und die Dienstleistungspreise immerhin noch 16%.

Gerade die leichte Entspannung bei den Servicepreisen ist zwar erfreulich. Doch mit rund 1 Prozentpunkt tragen sie in der Eidgenossenschaft noch immer den Grossteil zur Teuerung bei – ohne dass sich wirklich eine Entspannung abzeichnet. Denn der Beitrag stagniert praktisch seit Februar auf diesem Niveau. Genau deswegen dürften die Währungshüter der SNB kaum entspannt auf die Inflationszahlen schauen: Schliesslich dürften die Wohnungsmieten im April 2024 um bis zu 7% auf Jahressicht gestiegen sein, wie die Ökonomen von Credit Suisse schätzen.

Wichtigster Grund dafür ist der hypothekarische Referenzzinssatz, der bereits Anfang Juni um 0,25 Prozentpunkte auf 1,5% gestiegen ist und im Dezember noch mal um angehoben werden könnte. Da die Mieten ein Gewicht von knapp 20% im Landesindex der Konsumentenpreise haben, ist eins klar: Der Preisschub auf die Gesamtinflation könnte mehr als 1 Prozentpunkt ausmachen. Gut möglich, dass dies der Hintergrund dafür ist, dass die Anleger den Zinsgipfel nunmehr erst im ersten Halbjahr 2024 vorwegnehmen. Dann sollte klar sein, wie stark sich die Mieterhöhungen tatsächlich auf die Inflation auswirken.



