Der FuW-Morgen-Report vom 12. Oktober 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Credit Suisse, Bossard, Leonteq und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien.

Overnight

USA

Am Vorabend des Mittwoch verpuffte an den US-Börsen ein Erholungsversuch. Nur der Dow Jones Industrial legte letztlich 0,1% zu auf 29'239 Zähler. Der S&P 500 gab 0,7% nach auf 3588 Punkte. Der Nasdaq 100 sackte 1,2% ab auf 10'791.

Unter den Einzelwerten stachen Uber und Lyft mit einem Minus von 10 beziehungsweise 12% hervor. Vertreter des US-Arbeitsministeriums haben vorgeschlagen, die bislang unabhängigen Auftragnehmer der Fahrdienstvermittler als Arbeitnehmer einzustufen.

Gefragt waren die Papiere von Amgen mit einem Plus von 5,7% nach einem positiven Analystenkommentar.



Asien/Pazifik

Auch an den asiatischen Märkten herrschte am Morgen schlechte Stimmung. Der japanische Nikkei 225 notierte nahezu unverändert bei 26'404 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong fiel 2% zurück auf 16'495. Der chinesische Shanghai Composite verlor 1,2%, der CSI 300 1,4%. Der koreanische Kospi gewann 0,3%.

Futures

Die Futures für den Handel am Mittwoch notieren uneinheitlich. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,2% niedriger, diejenigen auf den S&P 500 hingegen 0,3% höher.

News Vorbörse Schweiz

EFG: Der Vermögensverwalter EFG verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres einen Nettoneugeldzufluss von annualisiert 2% (2,6 Mrd. Fr.), was unter dem Zielwert von 4 bis 6% liegt. Die verwalteten Vermögen fielen seit Ende 2021 von 172 auf 140,9 Mrd. Fr. Jedoch sei nach neun Monaten der zugrundeliegende Reingewinn gestiegen. Bis 2025 will EFG die Kostenbasis um 40 Mio. Fr. reduzieren. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis soll unter 69% fallen, bis anhin lag der Zielwert bei 72 bis 75%. (Lesen Sie hier mehr.)

Credit Suisse: Die Grossbank Credit Suisse soll im Zusammenhang mit Beihilfe zur Steuerhinterziehung ins Visier des US-Justizministeriums geraten sein, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Die Behörde untersuche, ob CS weiterhin US-Kunden dabei geholfen habe, Vermögenswerte vor den Behörden zu verbergen. Die Bank bestreitet unangemessenes Verhalten. (Lesen Sie hier mehr.)

Leonteq: Der Derivatspezialist hat die in der «Financial Times» erhobenen Vorwürfe, möglicherweise Geldwäscherei oder Steuerhinterziehung zugelassen zu haben, erneut entschieden zurückgewiesen. Für 2022 sei man auf gutem Weg, die angekündigte Prognose eines Gewinns über dem Rekordwert von 2021 zu erfüllen. (Lesen Sie hier mehr.)

Bossard: Der Industriezulieferer Bossard hat im dritten Quartal den Umsatz 16,9% auf 291,6 Mio. Fr. erhöht. Ohne negative Währungseffekte lag das Plus bei rund 20%. Das ist mehr, als von den Analysten erwartet wurde. Für das vierte Quartal rechnet Bossard mit einer positiven Nachfrageentwicklung, die Auftragsbücher seien voll. Weiterhin zielt sie mittelfristig auf 5% organisches Wachstum und 12 bis 15% Ebit-Marge. (Lesen Sie hier mehr.)

Roche: Der Pharmakonzern Roche lanciert einen weiterentwickelten Diagnosetest zur Identifikation von Covid-19-Infektionen. Der Antigen-Schnelltest ist sowohl für die professionelle Verwendung wie auch für Privatpersonen bestimmt und wird in Europa eingeführt. (Lesen Sie hier mehr.)

Roche: Der Pharmakonzern legt positive Daten vor, die die Wirksamkeit seines SMA-Mittels Evrysdi (Risdiplam) über ein breites Patientenspektrum nach zwei Jahren bestätigen sollen. Die Daten zeigen, dass Evrysdi die motorischen Funktionen von Patienten mit der erblichen Muskelerkrankung Spinale Muskelatrophie verbessert oder aufrechterhält und die Verbesserungen nach zwei Jahren anhalten. (Lesen Sie hier mehr.)

Vifor: Das Pharmaunternehmen Vifor hat von der Regulierungsstelle der Schweizer Börse die Bewilligung zur Dekotierung der Aktien erhalten. Wann sie aus dem Handel genommen werden, ist noch unklar. (Lesen Sie hier mehr.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 12. Oktober 2022

Schweiz

06:00 Bossard: Umsatz Q3

07:00 EFG International: Investor Update zu Strategie (Conf. Call 9.30 Uhr)

09:00 MK UBS: Global Real Estate Bubble Index 2022

11:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis

17:40 Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2022

International

07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Cropenergies, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Umsatz

12:00 USA: Pepsico, Q3-Zahlen



- Ohne genaue Zeitangabe

DEU: Nachhaltigkeitstag der Deutschen Telekom mit Konzernchef Tim Höttges

GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day

Konjunktur

01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 08/22

08:00 DEU: Destatis: Importe aus Russland nach Transportwegen

(direkte und indirekte Importe), Januar - Juli 2022

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu CO2-Emissionsintensität

nach Wirtschaftszweigen, Jahr 2020

08:00 GBR: Industrieproduktion 08/22

08:00 GBR: Handelsbilanz 08/22

08:00 GBR: BIP 08/22

09:00 TUR: Industrieproduktion 08/22

11:00 EUR: Industrieproduktion 08/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR

14:30 USA: Erzeugerpreise 09/22

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 21.9.22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Richemont, Lindt & Sprüngli und Swatch Group …

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Richemont, Lindt & Sprüngli und Swatch Group zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 11% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 15. April 2024 die Barriere von 49% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 121 648 773. Das Börsenkürzel ist VIPLTQ. Die Liberierung findet am 24. Oktober statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).

… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Biogen, Eli Lilly und Roche

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Biogen, Eli Lilly und Roche zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 12% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.

Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.

Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 15. April 2024 die Barriere von 49% des Kurses bei Emission, und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.

Die Valorennummer lautet 121 648 772. Das Börsenkürzel ist VIOLTQ. Die Liberierung findet am 24. Oktober statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



