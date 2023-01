Der FuW-Morgen-Report vom 19. Januar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Geberit, Galenica, Zur Rose, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Nach einem positiven Handelsbeginn hat Wallstreet die Gewinne preisgegeben und mit deutlichen Abgaben geschlossen. Belastend wirkten schwache Zahlen aus dem nationalen Detailhandel sowie die Aussagen eines Vertreters der US-Notenbank Fed, wonach die Leitzinsen so rasch wie möglich über 5% angehoben werden sollten.

Am Ende büsste der Dow Jones Industrial 1,8% auf 33’296,96 ein, der marktbreite S&P 500 schloss mit einem Minus von 1,6% auf 3926,88. Der technologielastige Nasdaq Composite verlor 1,2% auf 10’957,01.

Im dreissig Titel umfassenden Dow Jones Industrial büssten alle Unternehmen an Terrain ein. Die geringsten Abgaben verzeichneten die Aktien der Investmentbank Goldman Sachs mit einem Minus von 0,2%. Die stärksten Verluste erlitten mit 3,7% die Titel des Industriekonglomerats Honeywell.

Asien/Pazifik

Trotz der negativen Vorgaben aus Übersee zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte von der uneinheitlichen Seite. Schwach sind etwa die japanischen Börsen: In Tokio sinkt der Nikkei 225 1,5%, der breiter gefasste Topix büsst 0,9% ein.

Der Hang Seng in Hongkong tendiert seitwärts. Leicht höher notieren die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 gewinnt 0,4%, während der Shanghai Composite 0,1% und der Shenzhen Composite 0,4% avanciert. In Australien steigt der S&P/ASX 200 0,6%. Der südkoreanische Leitindex Kospi klettert 0,3%.

Futures

Auf einen schwächeren Handelsbeginn deuten die Futures hin. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 sinkt 0,2%, der Futures auf den Euro Stoxx 50 fällt 0,6%.

News Vorbörse Schweiz

Geberit: Der Sanitärtechniker Geberit zeigt für 2022 einen Umsatzrückgang von 2% auf 3,39 Mrd. Fr. In Lokalwährungen ergab sich ein organisches Plus von 4,8%. Die Vorgabe vom vergangenen November, wonach die operative Cashflow-Marge (Ebitda) 2022 rund 27% erreichen werde, wird bestätigt. (Lesen Sie hier mehr.)

Galenica: Der Medikamentenhändler Galenica meldet für 2022 einen Umsatz von 4,014 Mrd. Fr., das sind 4,7% mehr als im Vorjahr. Das Management erwartet nun eine Steigerung des adjustierten Betriebsgewinns (Ebit) am oberen Ende der vorhergesagten Spanne von 8 bis 12%. (Lesen Sie hier mehr.)

Galenica: Der Generalversammlung des Medikamentenhändlers Galenica am 3. Mai wird beantragt, Markus Neuhaus zum Verwaltungsratspräsidenten zu wählen. Er löst die zurücktretende Daniela Bosshardt ab. VR-Mitglied Michel Burnier tritt ebenfalls zurück. Als Ersatz für die Abgänge werden Solange Peters und Jörg Zulauf vorgeschlagen.

Zur Rose: Die Versandapotheke Zur Rose weist für 2022 einen Aussenumsatz von 1837 Mio. Fr. aus, –5,4% in Lokalwährung bzw. –9,7% in Franken. Für 2022 hebt sie das bereinigte Ebitda-Ziel auf –70 bis –75 Mio. Fr. an. 2023 soll der Break-Even auf Stufe Ebitda (bereinigt) erreicht sein. (Lesen Sie hier mehr.)

Belimo: Die auf Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik spezialisierte Belimo hat 2022 den Umsatz gemessen am Vorjahreswert 10,7% auf 846,9 Mio. Fr. gesteigert. In Lokalwährungen wuchs er 11,9%. In der Region Amerika betrug die Zunahme 21,3%, in Asien/Pazifik 11,4% und in Europa/Nahost/Afrika 4,7%. (Lesen Sie hier mehr.)

Novavest: Die Immobiliengesellschaft Novavest hat 2022 den Wert des Liegenschaftsportfolios rund 10% auf 812 Mio. Fr. gesteigert. Der Mietertrag erhöhte sich 9% auf 29,2 Mio. Fr. Das Betriebsergebnis (Ebit) liegt bei 30,7 Mio. Fr. (Vj. 39,1 Mio.). Es zeichnet sich ein Gewinn pro Aktie inkl. Neubewertungserfolg von 2.91 Fr. bzw. exkl. Neubewertungserfolg von 1.65 Fr. ab.

Addex: Das Pharmaunternehmen Addex hielt per Ende 2022 einen Barmittelbestand von 7 Mio. Fr. Das Management erwartet, dass Addex in der Lage sein wird, den Betrieb bis zum dritten Quartal 2023 zu finanzieren.

Wichtige Ereignisse vom 19. Januar 2023

Schweiz

06:00 Belimo: Umsatz 2022 (Conf. Call 8.00 Uhr)

06:30 Galenica: Umsatz 2022

07:00 Geberit: Umsatz 2022 (Conf Call 09.00 Uhr)

07:00 Zur Rose: Umsatz 2022

08:30 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2022



Sonstige Termine:



WEF 2023 (bis 20.1.), Davos

International

07:30 DEU: Suse, Q4-Zahlen

09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zum Verbot der Doppelbestrafung

12:55 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q4-Zahlen

Konjunktur

00:50 JPN: Handelsbilanz 12/22

10:00 EUR: EZB, Leistungsbilanz 11/22

10:00 NOR: Notenbank-Entscheidung

12:00 TUR: Notenbank-Entscheidung

14:30 USA: Baubeginne 12/22

14:30 USA: Baugenehmigungen 12/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich)

14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 01/23

17:00 USA: EIA-Rohöllagerdate

Ausblick – Zinsen und Devisen

An den kurzfristigen Geldmärkten spekulieren Anleger derzeit verstärkt darauf, dass die Notenbanken bereits in der zweiten Hälfte des Jahres beginnen könnten, ihre Leitzinsen zu senken. Grund: Die Inflationssorgen treten in den Hintergrund, und im weiteren Jahresverlauf könnten die Wachstumssorgen überwiegen. In den USA war es ohnehin schon länger der Fall, dass Marktteilnehmer sinkende Leitzinsen vorwegnehmen. Nun kommen die Eurozone und auch die Schweiz dazu. Für den US-Leitzins nehmen Investoren aktuell einen finalen Satz von rund 4,85% für die Mitte des Jahres vorweg, aktuell liegt er zwischen 4,25 und 4,5%.

Dies würde also zwei Zinserhöhungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte entsprechen: Anfang Februar und am 22. März, einen Tag bevor die Schweizerische Nationalbank (SNB) das nächste Mal tagt. Aber bereits in einem Jahr könnte der US-Leitzins wieder bei 4% liegen und noch ein Jahr später bei 3%, wie die Terminkurse derzeit zeigen. Für die Schweiz rechnen die Anleger mit einer Erhöhung des Leitzinses von 1 auf 1,5% im März. Die von «Finanz und Wirtschaft» befragten Schweizer Bankökonomen sind sich jedoch nicht so sicher, ob es nicht doch nur 0,25 Prozentpunkte werden. Jedenfalls gehen sie in grosser Mehrheit davon aus, dass die SNB ab Frühjahr bei den Zinsen pausieren wird.

Die Anleger sind für die Schweiz aber längst weiter. Sie rechnen im zweiten Halbjahr mit einer Senkung des Leitzinses von 1,5 auf 1,25%. Für die Europäische Zentralbank (EZB) nehmen sie fast schon wieder eine Senkung um 0,5 Prozentpunkte bis April 2024 vorweg, nachdem der Einlagensatz der EZB auf 3,3% im Juli steigen sollte. Dies würde erklären, warum erste EZB-Währungshüter diese Woche bereits das Gerücht streuen, sie würden Anfang Februar nur noch eine Zinserhöhung über 0,25 Prozentpunkte ins Auge fassen.

Gestützt wird ein vorsichtiger Kurs der Währungshüter allerdings auch durch die Inflationsprämien, die Anleger in Zinsswapgeschäften fordern. Auf Sicht eines Jahres sind es aktuell gut 2,4%. Anfang des Jahres war es noch 1 Prozentpunkt mehr. Dies ist ein beeindruckender Rückgang, die Inflation hat ihren Schrecken verloren.

