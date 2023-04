Der FuW-Morgen-Report vom 14. April 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Comet, Bystronic, Relief, Stadler Rail und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Konjunkturdaten haben am Donnerstag vor allem US-Technologiewerte wieder auf Erholungskurs gebracht und die Erwartungen steigender Zinsen etwas gedämpft. Nachdem sich die allgemeine Inflation in den USA zuletzt merklich abgekühlt hatte, schwächte sich nun auch der Preisauftrieb auf Herstellerebene im März stärker als erwartet ab. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise. Daran sowie an den Zahlen vom Arbeitsmarkt richtet die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik aus. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg unterdessen in der Vorwoche stärker als prognostiziert. Anleger stellen sich nun die Frage, ob das Fed im Mai den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte anheben wird oder nicht vielleicht doch eine Zinspause einlegen könnte. Im Zuge dessen gewann der Nasdaq 100 rund 2% auf 13’109 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte um 1,3% auf 4146 Zähler zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit + 1,1% auf 34’029 Punkten.

Die Gewinnerliste im Dow führten die Aktien Apple mit 3,4% an. Der Elektronikriese kommt im Bemühen um mehr Unabhängigkeit von China voran. Im vergangenen Geschäftsjahr produzierten die Kalifornier in Indien iPhones im Gegenwert von rund 7 Mrd. $ und damit dreimal so viel wie im Jahr zuvor, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete.

Ein unerwartet guter Ausblick von Delta Air Lines nützte den Aktien der Fluggesellschaft nichts, sie prallten an der 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend ab und verloren 1,1%. Die Papiere des Wettbewerbers American Airlines gaben nach ihren kräftigen Vortagesverlusten wegen verfehlter Erwartungen an das erste Quartal moderat nach. United Airlines hingegen verbuchten Kursgewinne von 1,3%.

Die in den USA gehandelten Papiere von Alibaba stiegen um 2,5%, nachdem sie im chinesischen Handel noch deutlich gefallen waren. Medienberichten zufolge ist die japanische Technologieholding Softbank dabei, sich von einem Grossteil der Anteile an dem E-Commerce-Riesen zu trennen. Gemäss einer Bloomberg-Analyse hat Softbank in diesem Jahr bereits Alibaba-Aktien im Wert von rund 7,3 Mrd. $ veräussert.



Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte durchgehend freundlich. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1%, und der breiter gefasste Topix dreht 0,5% ins Plus. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der CSI 300 gut 0,4%, und der Shanghai Composite legt 0,3%zu. Der Hang Seng bleibt unverändert, der koreanische Kospi tendiert 0,6% fester. In Australien klettern der ASX 200 und der ASX 300 je um rund 0,5%.

Futures

Keine klare Richtung geben die Futures vor. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 0,3% höher, diejenigen auf den S&P 500 tendieren 0,1% tiefer.

News Vorbörse Schweiz

Comet: Der Halbleiterzulieferer Comet hat im ersten Quartal knapp 108 Mio. Fr. umgesetzt. Der Rückgang um 14% zum Vorjahreswert entspricht den Erwartungen. Das Auftragseingang-Umsatz-Verhältnis betrug noch 0,83, nach 1,4 vor einem Jahr. Für 2023 rechnet die Gruppe mit 440 bis 480 Mio. Fr. Umsatz und einer Ebitda-Marge von 13 bis 15% (Vorjahr: 586 Mio. und 20,3% nach Einmaleffekten). (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Comet: Das auf Hochfrequenz- und Röntgentechnologie spezialisierte Unternehmen meldet zudem den Abschluss einer syndizierten revolvierenden Kreditfazilität über 60 Mio. Fr. Sie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine Option auf eine Erhöhung um 40 Mio.

Bystronic: Der Blechbearbeitungsmaschinenhersteller Bystronic meldet für das erste Quartal einen Auftragseingang von 218 Mio. Fr. und einen Umsatz von 233 Mio. Fr. Der im Vorjahresvergleich 18% geringere Auftragseingang liegt unter den Erwartungen, der 14% höhere Umsatz darüber. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Relief Therapeutics: Das Biopharmaunternehmen Relief Therapeutics meldet für das Geschäftsjahr 2022 Einnahmen von 16 (i.V. 4,9) Mio. Fr. und einen Betriebsverlust auf Stufe Ebitda von 21,8 (32,3) Mio. Fr. Unter dem Strich hat sich der Fehlbetrag von 34,7 auf 50,8 Mio. Fr. erhöht. Die flüssigen Mittel betrugen Ende 2022 noch 19,2 Mio. Fr., nach 44,8 Mio. vor Jahresfrist. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Orascom DH: Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber hat heute Morgen die Bedingungen der geplanten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung bestehender Projekte bekannt gegeben. Das Angebot umfasst rund 19,2 Mio. Aktien aus genehmigtem Kapital zu einem Bezugspreis von 7 Fr. das Stück. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Dottikon ES: Der Pharmazulieferer beruft auf den 25. Mai eine ausserordentliche Generalversammlung ein, um die Statuten an das neue Aktiengesetz anzupassen und ein Kapitalband für die Beschaffung frischer Mittel einzuführen.

Stadler Rail: Gemäss Meldung von gestern Abend ist der Zughersteller Stadler Rail von der britischen GB Railfreight beauftragt worden, den kompletten Service für bis zu dreissig Class-99-Bi-Mode-Co'Co-Lokomotiven zu leisten. Der Vertrag läuft ab 2025 über sechzehn Jahre. Finanzielle Details werden keine genannt.

Emmi: Die Aktionäre des Milchverarbeiters haben gemäss Mitteilung von gestern Abend an der Generalversammlung vom Donnerstag sämtliche Anträge genehmigt.

Elma Electronic: Gemäss Meldung des Elektronikkomponentenherstellers von gestern Abend haben die Aktionäre an der gestrigen Generalversammlung alle Anträge angenommen.

LM Group: Der Online-Reiseanbieter LM Group hat einen weiteren Prozess gegen die Billigfluglinie Ryanair gewonnen. In zwei parallelen Berufungsentscheidungen hat das Bundesgericht bestätigt, dass die Gesellschaft Ryanair-Flüge verkaufen dürfe, wie diese gestern Abend mitteilte. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

EPH European Property: In der Immobilienbeteiligungsgesellschaft kommt es zu einer Änderung im Verwaltungsrat. Annamaria Vassiliades trete per sofort aus dem Gremium zurück und gebe auch ihr Amt als Geschäftsleitungsmitglied ab, meldete das Unternehmen gestern Abend, ohne Gründe zu nennen.

Swiss Re: Die Rückversicherungsgruppe Swiss Re hat im heute publizierten Financial Condition Report 2022 die bereits früher bekannt gegebenen Solvenzzahlen bestätigt.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 14. April 2023

Schweiz

06:30 Bystronic: Umsatz Q1

06:30 Comet: Update Q1

07:00 Relief: Ergebnis 2022

08:30 BFS: Produzenten- und Importpreisindex März 2023



Sonstige Termine:

Comet: GV (09.30 Uhr), Bern

TX Group: GV (15.00 Uhr), Zürich

International

07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen und Hauptversammlung

07:30 DEU: Nagarro, Jahreszahlen (endgültig) und Geschäftsbericht

08:00 FRA: Hermes International, Q1-Umsatz

09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:15 USA: Blackrock, Q1-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen

Konjunktur

08:00 DEU: Grosshandelspreise 03/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 02/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 03/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt

14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/23

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/23

15:15 USA: Industrieproduktion 03/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 03/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/23 (vorläufig)

Ausblick – Unternehmen

Die kommende Woche ist von vielen Generalversammlungen und einigen Quartalsberichten geprägt.



Am Montag veröffentlicht der Spezialist für Verbindungstechnik Bossard die Umsatzzahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Am selben Tag findet auch die Generalversammlung statt. Der Industriekonzern Sulzer, der ein gutes Geschäftsjahr 2022 hinter sich gebracht hat, legt den Bestellungseingang im ersten Quartal offen. Der Elektronikhersteller Cicor publiziert den Umsatz und den Auftragseingang. An der Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank ist eine für eine Kantonalbank ungewöhnliche Kapitalerhöhung traktandiert. Mit den maximal 500 Mio. Fr. will das Institut künftiges Wachstum finanzieren und das Eigenkapital stärken.



Am Dienstag präsentiert der Bauchemikalien- und Klebstoffhersteller Sika Zahlen zum ersten Quartal. Das Immobilienverwaltungs- und Detailhandelsunternehmen Villars publiziert das Jahresergebnis 2022. Zur Generalversammlung eingeladen haben die Biotech-Gesellschaft Evolva, das Pharmaunternehmen Newron, der Laborausrüster Tecan, der Kommunikationsausrüster Ascom, der Fleischverarbeiter Bell Food Group und Cicor.



Die Luxusgütergruppe Lalique öffnet am Mittwoch ihre Bücher für das Gesamtjahr 2022. Überraschungen sind nicht zu erwarten, denn vorläufige, ungeprüfte Zahlen wurden schon im März publiziert. Auf der Liste mit den GV-Terminen stehen der Pharmaauftragsfertiger Bachem, der Industriekonzern Bucher, das Textilunternehmen Calida, wo ein neuer Verwaltungsratspräsidenten gewählt werden muss, das Dentalunternehmen Coltene, der Sanitärtechniker Geberit, die Industriegruppe Georg Fischer, der Nahrungsmittelhersteller Orior, Sulzer, der Halbleiterhersteller U-Blox sowie der Spezialist für Glasverpackungen Vetropack.



Am Donnerstag veröffentlichen der Lift- und Fahrtreppenhersteller Schindler und die Industriegruppe Phoenix Mecano ihre Ergebnisse für das erste Quartal. Für Schindler lief das Vorjahr mit stagnierendem Umsatz und einbrechendem Reingewinn nicht gut. Im laufenden Jahr sollen vor allem die Gewinnmargen besser werden. Phoenix Mecano hat eine Prognose für das laufende Jahr in Aussicht gestellt, nachdem 2022 von schrumpfender Nachfrage geprägt war. Die Online-Apotheke Zur Rose präsentiert die Zahlen für das abgelaufene Quartal. Für das Gesamtjahr wird eine Umsatzeinbusse erwartet. Jahreszahlen für 2022 kommen vom Life-Science-Inkubator Xlife und vom Telemedizinanbieter SHL. Die Kundenkreditbank Cembra lädt zu einer Medienkonferenz ein, an der über die nächsten Schritte beim Zusammenschluss der Abrechnungsspezialisten Byjuno und Swissbilling informiert werden soll. Der Reigen der Generalversammlungen geht weiter beim Nahrungsmittelkonzern Nestlé, bei der Walliser Bahn- und Touristikgruppe BVZ, beim Spezialisten für Lagerlogistik Kardex, beim Tech-Unternehmen Kudelski, beim Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli, beim Pharmazulieferer Siegfried sowie bei den Industrieunternehmen Rieter, SIG Group, Swiss Steel und Zwahlen & Mayr.



Die Woche endet mit Quartalszahlen des Baustoffkonzerns Holcim (Trading Update), der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech (Ergebnis) und der Privatbank Vontobel (Trading Update), die 2022 ein deutlich unter dem Vorjahr liegendes Ergebnis erzielt hat und nun mit Massnahmen zur Kostensenkung gegensteuert. Die Investmentgesellschaft EEII publiziert den Geschäftsbericht für 2022. Weitere sieben Generalversammlungen füllen am Freitag die Agenda. Der Immobilienkonzern Allreal lädt seine Aktionäre ein, ebenso das Orthopädieunternehmen Medartis, der Werkzeugmaschinenhersteller Starrag, der Gebäudezulieferer Arbonia, der Solarstromproduzent Edisun Power sowie die Banken Cembra und EFG International.

