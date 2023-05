Der FuW-Morgen-Report vom 12. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Richemont, UBS, Feintool und anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Am Donnerstag haben die Anleger erneut Tech-Werte den Standardtiteln vorgezogen. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,3% auf knapp 13’390 Punkte zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial büsste 0,7% auf 33’309 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete ein Minus von 0,2% und schloss bei 4131 Zählern.

Die Aktien des Unterhaltungskonzerns Walt Disney fielen um 8,7%, nachdem die wichtigen Abozahlen im Streaming-Geschäft enttäuscht hatten.

Die Papiere des Reifenherstellers Goodyear legten 21,4% zu nach einer Meldung über eine 10%ige Beteiligung der US-Investmentgesellschaft Elliott am Unternehmen.

Die Titel von Sonos, einem Hersteller von Lautsprechern und Soundsystemen, brachen 23,7% ein aufgrund schwacher Umsatzerwartungen. Die Anteile des Fahrradherstellers Peloton rutschten um 8,9% ab. Der Konzern ruft 2,2 Mio. Fitness-Fahrräder zurück. Ebenfalls steil abwärts mit 18,3% ging es für die Anteile von Beyond Meat, einem Hersteller von Fleischersatzprodukten, da das Unternehmen neue Aktien ausgeben wird.

Asien/Pazifik

Die asiatischen Börsen tendieren zum Ende der Handelswoche uneinheitlich.

In Tokio legt der Nikkei 225 um 0,9% zu, der breiter gefasste Topix klettert 0,5% nach oben. Auf dem chinesischen Festland fällt der CSI 300 um 0,8%, der Shanghai Composite handelt 0,7% tiefer. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Minus von 0,2%. Der südkoreanische Kospi gibt um 0,5% nach. In Australien handeln der ASX 200 und der ASX 300 gegen Börsenschluss jeweils leicht im Plus.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen 0,2% im Plus, der Future auf den Euro Stoxx 50 legt um 0,3% zu.

News Vorbörse Schweiz

Richemont: Der Schmuck- und Uhrenkonzern hat im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 den Umsatz 19% auf 20 Mrd. € gesteigert. Der Reingewinn hingegen brach 86% ein auf 301 Mio. €. Werden jedoch nur die fortgeführten Aktivitäten mitgezählt, stehen unter dem Strich 3,9 Mrd. €, was wiederum einem Plus von 60% entspricht. Das Management schlägt eine Dividendensteigerung von 11% vor. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



UBS: UBS hat laut einem Bericht der «Financial Times» die Integration der Credit-Suisse-Investmentbank und die Beschleunigung der Kostensenkung zur Priorität erklärt. Der Bericht bezieht sich auf eine mit den Plänen vertraute Person und ein Memo, das CEO Sergio Ermotti an die Mitarbeiter geschrieben haben soll. Demnach plant UBS, einen Grossteil der CS-Investmentbank abzubauen. UBS hat sich bis anhin nicht zum Bericht der FT geäussert. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Feintool: Feintool verkauft das Investitionsgütergeschäft, das 2022 rund 3% zum Umsatz beigetragen hat, zu einem nicht genannten Preis an die deutsche Certina Group. Feintool konzentriere sich künftig auf die Blechbearbeitung. In der Guidance für das Geschäftsjahr 2023 geht sie aufgrund des Verkaufs von 850 Mio. Fr. Umsatz aus. Die Ebit-Marge soll weiterhin rund 3% betragen. Zuvor war Feintool bei 900 Mio. Fr. Umsatz von 25 bis 30 Mio. Fr. Ebit ausgegangen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



DocMorris: DocMorris (ehemals Zur Rose) kündigt ein Rückkaufangebot für ihre Anleihe über 200 Mio. Fr. mit Fälligkeit 2024 an. Insgesamt bietet DocMorris 4965.97 Fr. je Einheit bzw. 99,32% des Nennwerts von 5000 Fr. Das Rückkaufangebot beginnt am heutigen 12. Mai und endet am 26. Mai.



Credit Suisse/Helvetia/Meier Tobler/Bellevue/Swiss Steel/Evolva/Fundamenta Real Estate/Thurgauer Kantonalbank/Valartis: In MSCI-Aktienindizes kommt es zu Anpassungen bei Schweizer Aktien. Credit Suisse fallen aus dem MSCI Global Standard Index, stattdessen rücken Helvetia nach. Die CS-Titel werden ab dem 31. Mai im MSCI Small Cap geführt, in den auch Meier Tobler vorrücken und den Helvetia verlassen. In den MSCI Micro Cap werden derweil Bellevue und Swiss Steel aufgenommen. Den Index verlassen müssen Evolva, Fundamenta Real Estate, Thurgauer Kantonalbank, Valartis und durch den Aufstieg in den Small-Cap-Index Meier Tobler. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



HBM Healthcare: Die Beteiligungsgesellschaft meldet für das per Ende März abgelaufene Geschäftsjahr 2022/23 einen Verlust von 146 Mio. Fr. (im Vorjahr –78 Mio. Fr.). Damit bestätigt die Gruppe ihre ersten Angaben von Anfang April. An der bisherigen Ausschüttungspolitik wolle man festhalten, teilte HBM Healthcare weiter mit. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Temenos: Der Bankingspezialist baut seine Kooperation mit Amazon Web Services aus. Dort sind Core-Banking-Lösungen von Temenos jetzt als Software as a Service verfügbar.



Molecular Partners: Das Biotechnologieunternehmen sieht sich bis Ende 2026 finanziert. Den Cash-Bestand beziffert es per Ende des ersten Quartals auf 232,4 Mio. Fr. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet es mit Gesamtkosten in Höhe von 70 bis 80 Mio. Fr. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Galenica: Die Wettbewerbsbehörden in der Schweiz und Österreich haben das Joint Venture zwischen Galenica und Shop Apotheke Europe zur Schaffung einer neuen Onlineapotheke genehmigt. Es entsteht damit eine Konkurrenz zur Migros-Onlineapotheke. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Perrot Duval: Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX hat eine Untersuchung gegen Perrot Duval Holding eröffnet. Die auf Industrieunternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft hat möglicherweise gegen die Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität verstossen.



Wisekey: Das Cybersecurity- und IoT-Unternehmen Wisekey hat im ersten Quartal den Umsatz der Sparte Sealsq gemäss ungeprüften Zahlen um 91% auf 7,2 Mio. $ gesteigert. Unter dem Namen Sealsq betreibt Wisekey ihr Halbleitergeschäft, das abgespalten und separat an der US-Börse Nasdaq kotiert wird. Der reguläre Handel mit den Stammaktien soll am 24. Mai starten.



HLEE: Sven Heller tritt aus persönlichen Gründen per sofort aus dem Verwaltungsrat von Highlight Event and Entertainment (HLEE) zurück.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 12. Mai 2023

Schweiz

06:30 HBM: Ergebnis 2022/23

07:30 Richemont: Ergebnis 2022/23 (Webcast 09.30 Uhr)



Sonstige Termine:

Interroll: GV (14.30 Uhr), Locarno

Nebag: GV, Zürich

Stadler Rail: GV (16.00 Uhr), St. Gallen

International

06:00 JPN: Mazda, Jahreszahlen

07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (11.00 Pk, 13.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 04/23

07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Geschäftsbericht 2022

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Scor, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Energiekontor, Q1-Zahlen

08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen

08:45 DEU: Metro, Q2 Analysten- und Pressecall

09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen (detailliert)

10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung, München

10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung, Bielefeld

10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung

11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung, Bietigheim-Bissingen

Konjunktur

08:00 DEU: Aussenhandel (Detailergebnisse) 03/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 03/23

08:00 DEU: Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) Q1/23

08:00 DEU: Insolvenzen 02/23 + Trendindikator 04/23

08:00 GBR: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: BIP 03/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 03/23

08:00 GBR: Industrieproduktion 03/23

08:00 ROU: Verbraucherpreise 04/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 04/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/23 (1. Veröffentlichung)



EUR: S&P Ratingergebnis Island, Andorra

EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien, Dänemark, Italien, Schweden

EUR: Moody's Ratingergebnis Litauen, Kroatien

Ausblick – Unternehmen

In der kurzen Auffahrtswoche stehen nur wenige wichtige Finanztermine an. Einer davon ist am Dienstag, dann legt der Hörgerätehersteller Sonova die Zahlen fürs Geschäftsjahr 22/23 vor. Analysten erwarten ein tiefes zweistelliges Umsatzwachstum. Eine Rolle spielen dabei starke Verkaufspreiserhöhungen und dass sich der wichtige private US-Markt nach einer deutlichen Schwäche im zweiten Halbjahr 2022 zuletzt erholt hat. Ebenfalls legen kommende Woche ein paar weitere Unternehmen Zahlen für das erste Quartal vor. So etwa ebenfalls am Dienstag der in New York kotierte Sportschuhhersteller On.



Am Mittwoch folgen der Versicherer Zurich Insurance, der Hotelbetreiber Orascom, der Reiseanbieter Lastminute und SoftwareOne. Der IT-Dienstleister aus Stans hat seit Mai mit Brian Duffy einen neuen CEO. Er soll das Unternehmen in eine neue Wachstumsphase führen. Das erste Quartal ist jedoch jeweils das umsatzschwächste, entsprechend werden die Zahlen noch nicht sehr aussagekräftig sein. Die Analysten der ZKB etwa erwarten ein Umsatzwachstum von rund 5%, was sich in den nächsten Quartalen aber erhöhen sollte. Zudem dürfte der starke Franken derzeit noch für Gegenwind sorgen.



Gespannt sein darf man, wie sich Lastminute im ersten Quartal geschlagen hat. Sie litt im vergangenen Jahr noch immer unter den Folgen des Betrugsskandals, weshalb hohe Rückstellungen gebildet werden mussten. Bezogen aufs laufende Jahr hat das Management jedoch von einem guten Start gesprochen, mit einem deutlichen Anstieg der Buchungen.

