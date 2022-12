Der FuW-Morgen-Report vom 20. Dezember 2022 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Roche, SIG Group, Burckhardt und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die Wallstreet hat ihre Verluste ausgeweitet. Die Konjunktursorgen infolge restriktiver geldpolitischer Signale hielten sich zu Beginn der Woche hartnäckig. Anleger rechnen weiter damit, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen im kommenden Jahr merklich anhebt. Zwar hat sie zuletzt ihr Straffungstempo etwas verringert, zugleich aber zu erkennen gegeben, dass sie ihren Inflationskampf entschlossen fortführen will. Steigende Zinsen können die Konjunktur abwürgen, weil sie Kredite für Unternehmen und Private verteuern. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,5% auf 32’758 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,9% auf 3818 Punkte, und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 büsste 1,4% auf 11’085 Zähler ein.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Tesla im Fokus. Die Papiere des Elektroautobauers hatten zuerst ihre Talfahrt gestoppt, bevor sie letztlich im Zuge des schwachen Gesamtmarktes in die Verlustzone rutschten und 0,2% einbüssten. Auslöser der zwischenzeitlichen Erholung waren Spekulationen über einen Rücktritt von Tesla-Gründer Elon Musk als Unternehmenschef des Kurznachrichtendienstes Twitter. In einer von ihm selbst eingeleiteten Twitter-Umfrage hatte sich die Mehrheit der Nutzer für seinen Rücktritt ausgesprochen. Zuvor hatte Musk versichert, sich an das Ergebnis des Votums zu halten. Hinter einem Rücktritt steht die Hoffnung, dass Musk dem Elektroautobauer wieder mehr Aufmerksamkeit schenkt. Das Unternehmen benötig dies dringend, da es unter der Erwartung einer sinkenden Nachfrage in China leidet.

Die Anteilscheine von Meta sackten um mehr als 4% ab. Der Internetkonzern verstösst nach vorläufiger Ansicht der EU-Wettbewerbshüter durch eine Verzerrung des Wettbewerbs bei Facebook Marketplace gegen europäische Kartellvorschriften. Konkret bemängelt die EU-Kommission, dass Meta konkurrierenden Online-Kleinanzeigendiensten, die auf Facebook oder Instagram Werbung schalteten, einseitig unfaire Handelsbedingungen auferlege.

Am Dow-Ende knickten die Anteilscheine des Unterhaltungskonzerns Walt Disney um 4,8% ein. Wie das «Wall Street Journal» berichtet, war der Film «Avatar: der Weg des Wassers» bei seinem Kinostart in den USA hinter den Erwartungen zurückgeblieben, der Kartenverkauf in China wurde wegen Covid-19-Bedenken ebenfalls behindert.



Asien/Pazifik

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte ebenfalls unfreundlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 2,6%, und der breiter gefasste Topix dreht 1,6% ins Minus. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 rund 2%, und der Shanghai Composite gibt 1,4% ab. Der Hang Seng fällt rund 2%, und der koreanische Kospi tendiert 0,8% tiefer.

Futures

Eine klare Richtung geben die Futures vor. Die Terminkontrakte auf den Euro Stoxx 50 notieren 1,2% tiefer, diejenigen auf den S&P 500 tendieren 0,9% tiefer.

News Vorbörse Schweiz

SIG Group: Frank Herzog ist als Finanzchef und Mitglied der Konzernleitung «aus persönlichen Gründen» zurückgetreten, teilte der Verpackungshersteller mit. Bis zur Ernennung seiner Nachfolge würden Jessica Spence, Head of Group Accounting and Financial Reporting, und Dmitry Lebedev, Head of Financial Planning and Analysis, die Finanzfunktion ad interim gemeinsam leiten. (Lesen Sie hier mehr.)

Roche: Die Roche-Tochter Genentech und das US-Biotech-Unternehmen Biogen haben die künftigen Vermarktungsdetails für die Krebstherapie Glofitamab ausgehandelt. Gemäss Mitteilung habe Biogen im Rahmen der Vereinbarung keine Zahlungsverpflichtungen. Gleichzeitig erhält das Biotech-Unternehmen gestaffelte Lizenzgebühren auf den potenziellen Nettoumsatz von Glofitamab in den USA als Teil der langjährigen Zusammenarbeit der Unternehmen bei Antikörpern.

Burckhardt: Der Hersteller von Kolbenkompressoren hat seit Anfang April im Bestellungseingang erstmals die Milliardengrenze übertroffen. Zugleich bestätigt er die Ziele für das Gesamtjahr 2022/23. So wird weiterhin ein Umsatz zwischen 720 und 760 Mio. Fr. angepeilt. Bei der Ebit-Marge erwartet das Unternehmen einen Wert auf Vorjahresniveau (10,8%). (Lesen Sie hier mehr.)

Sika: Der Bauchemikalienhersteller hat im chinesischen Chongqing eine Fabrik eröffnet. Mit der Inbetriebnahme des neuen Werks, in dem Flüssigmembrane und Mörtelprodukte hergestellt würden, werde die Marktposition in diesem wachsenden Ballungsgebiet gestärkt, teilte Sika mit. (Lesen Sie hier mehr.)

Relief: Das Biotech-Unternehmen Relief Therapeutics und sein US-Partner NRx Pharmaceuticals haben im Streit um Aviptadil eine Vergleichsvereinbarung unterzeichnet. Aviptadil ist Kandidat als Coronamedikament. Bereits Mitte November hatten die beiden Parteien mitgeteilt, im Streit um Aviptadil eine Einigung erzielt zu haben.

Idorsia: Das Biotech-Unternehmen hat für den Wirkstoff Aprocitentan in den USA einen Zulassungsantrag gestellt. Das Mittel hat laut Mitteilung in der Zulassungsstudie bei Blutdruckpatienten gute Ergebnisse erzielt. (Lesen Sie hier mehr.)

Helvetia: Jean-René Fournier tritt nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat an. Neu in das Gremium gewählt werden sollen Yvonne Wicki Macus und René Cotting. Macus ist Managing Director des Gemeinschaftsgastronomieunternehmens SV Group, Cotting Finanzchef des Solarenergieunternehmens Edisun.

Kudelski: Jacques Boschung wird per 1. Januar 2023 Chef von Kudelski Security, teilte der Sicherheitsspezialist mit. Boschung ist derzeit Senior Vice President und General Manager von Kudelski Security für die Region Emea (Europa, Naher Osten und Afrika). Er ersetzt Andrew Howard, der sich «anderen Interessen» widmen werde.

DKSH: Der Marktexpansionsdienstleister hat von der Firma Splat einen Auftrag erhalten. Er soll die Splat-Mundpflegelösungen in Malaysia vertreiben.

GLKB: Ariane Riedi Wirth wird per 1. März 2023 neues Mitglied der Geschäftsleitung und Bereichsleiterin Unternehmenssteuerung bei der Glarner Kantonalbank. Sie leitet heute innerhalb des Bereichs Unternehmenssteuerung die Abteilung Legal & Compliance und wird Patrik Gallati ersetzen.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 20. Dezember 2022

Schweiz

08:00 BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2022

10:00 Achiko: GV (ohne physische Teilnahme)

International

07:30 DEU: Douglas GmbH, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen

22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen

Konjunktur

02:15 CHN: Notenbank entscheidet über Zinssatz von Geschäftsbanken an Unternehmen (Prime Rate)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/22

10:00 EUR: Leistungsbilanz 10/22

14:30 USA: Baugenehmigungen 11/22

14:30 USA: Wohnungsbaubeginne 11/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/22

Sonstige Termine

10:00 EUR: Treffen der EU-Umweltminister

10:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

13:00 DEU: IWH-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Konjunkturprognose

Ausblick – Rohstoffe

Ölpreis erholt sich leicht

Zum Wochenanfang notiert die Nordsee-Ölsorte Brent um 80.50 $ je Fass. Das ist zwar ein Anstieg gegenüber Freitag, als Öl zum Handelsschluss auf 79 $ gesunken war. Doch zeigt sich kein klarer Trend – vergangenen Mittwoch kostete Brent-Öl zeitweise über 83 $ je Fass. Anfang Dezember hatte der Preis noch an der Marke von 90 $ gekratzt.

Die Risikofreude und der Wirtschaftsausblick an den Märkten wurden ab Mittwoch von «hawkishen» Notenbanken negativ beeinflusst. Die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank erklärten, dass weitere Zinserhöhungen notwendig seien, um die Inflation im Griff zu halten.

Dagegen scheinen Meldungen aus China den Ölpreis eher zu stützen. Die chinesische Regierung hat vergangene Woche ein klares Statement herausgegeben, dem Wirtschaftswachstum wieder eine hohe politische Priorität einzuräumen. Gleichzeitig bleibt der konjunkturelle Ausblick aber von hoher Unsicherheit geprägt: Von Beobachtern wird eine weiter schnell steigende Anzahl von Covid-19-Fällen erwartet und eine Überlastung des Gesundheitssystems als möglich gesehen. Dies könnte sich auch auf die Lieferketten, den Reiseverkehr und die Konjunktur – und damit die Ölnachfrage – auswirken.



Fehler gefunden?Jetzt melden.