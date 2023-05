Der FuW-Morgen-Report vom 10. Mai 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Alcon, Lonza, Dufry und anderen Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Die heute anstehenden US-Inflationsdaten und der drohende Zahlungsausfall der USA beunruhigen die Investoren. Die US-Börsen haben am Dienstag im Minus geschlossen.

Der Dow Jones Industrial büsste 0,2% auf 33’562 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 korrigierte um 0,5% auf 4119 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,7% nach auf 13’201 Punkte.

Die Aktien des Flugzeugbauers Boeing legten an der Dow-Spitze um 2,3% zu. Europas grösster Billigflieger Ryanair kauft wieder im grossen Stil bei den Amerikanern ein.

Im S&P 500 hatten die Papiere des Dialysekonzerns Davita mit einem Plus von 12,9% klar die Nase vorn. Der Konzern hatte seinen Ausblick angehoben. Am Ende des Leitindex sackten die Anteilscheine des Online-Bezahldienstes PayPal um 12,7% ab.

Die Aktien des Spezialisten für Mobilfunkhalbleiter Skyworks Solutions verloren 5,2%. Die Bank Goldman Sachs kritisierte die anhaltende Schwäche im Android-Bereich. Für die Anteilsscheine des Sportmodeherstellers Under Armour ging es nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal um 5,7% nach unten.

Asien/Pazifik

Mit den negativen Vorgaben aus den USA geht es am Mittwoch auch an den Börsen in Ostasien und in Australien abwärts.

In Tokio verliert der Nikkei 225 0,4%, der breiter gefasste Topix korrigiert um 0,6%. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 fast 0,7%, der Shanghai Composite handelt 1,2% tiefer. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Minus von 0,3%. Der südkoreanische Kospi sinkt um 0,5%. In Australien schliessen der ASX 200 und der ASX 300 den Handel jeweils um 0,2% tiefer ab.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen knapp 0,1% im Plus, der Future auf den Euro Stoxx 50 notiert unverändert.

News Vorbörse Schweiz

Alcon: Der Augenheilkonzern Alcon hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Die gestern Abend veröffentlichten Zahlen zeigen ein Umsatzwachstum von 7,3% auf 2,33 Mrd. Fr., die Kernbetriebsmarge erreichte wie im Vorjahr 20,6%, während sich die Betriebsmarge von 11,3 leicht auf 11,5% verbesserte. Am Ausblick für das gesamte 2023 hält Alcon fest, allerdings soll nun das obere Ende der Prognosebandbreite erreicht werden. (Lesen Sie hier mehr dazu)



Lonza: Im ersten Quartal liefen die Geschäfte des Pharmafertigers etwa entsprechend den Prognosen. Biologics habe eine gute Dynamik gesehen, Small Molecules eine solide Leistung abgeliefert. Nach den Zell- und Gentherapien sei die Nachfrage allerdings gedämpft gewesen, wie auch die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsprodukten. Die Ziele für das Gesamtjahr werden bestätigt. Lonza macht zum ersten Quartal jeweils nur qualitative Aussagen und gibt keine Zahlen bekannt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Dufry: Der Reisedetailhändler Dufry hat im ersten Quartal 2,36 Mrd. Fr. umgesetzt. Darin eingerechnet ist erstmals die übernommene Autogrill-Gruppe. Der Umsatz ist damit mehr als doppelt so hoch wie in der Vorjahresperiode. Organisch beträgt der Zuwachs noch immer hohe 51,5% – klar mehr als erwartet. Der Jahresausblick wird bestätigt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

GAM: Die Investorengruppe NewGAMe/Bruellan opponiert weiter gegen das Übernahmeangebot der britischen Liontrust für GAM. Die Investorengruppe hat die Verfügung der Übernahmekommission - die gewisse Bedingungen des Angebots, mit denen die Investorengruppe nicht einverstanden ist, akzeptiert hatte - formell angefochten. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Kühne + Nagel: Der Logistiker Kühne + Nagel erweitert in China für die US-Tiergesundheitsgesellschaft Elanco ihre dortige Logistikinfrastruktur mit einem Produktionslager und einem Distributionszentrum für Fertigprodukte.



Novartis: Die Generikatochter von Novartis, Sandoz, geht mit dem deutschen Arzneimittelentwickler Evotec eine Partnerschaft zur Entwicklung von Biosimilars ein.



Bachem: Sowohl 2023 als auch 2024 würden «anspruchsvolle» Jahre werden, sagte Bachem-CEO Thomas im Interview mit FuW. Weltweit liefen Ausbauprojekte, was den Aufbau von Produktionsteams bedinge, die auf den neuen Anlagen arbeiten würden. Anspruchsvoll sei vorerst auch das Geschäft mit den Oligonukleotiden. Die längerfristigen Wachstumsperspektiven für das Unternehmen seien aber intakt, die Projektpipeline solide. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Meyer Burger: Die deutsche Tochter von Meyer Burger, MBT Systems, emittiert eine Wandelanleihe über 230 Mio. €.



Addex: Das Pharmaunternehmen Janssen hat nach einer unabhängigen Prüfung beschlossen, einen Wirkstoffkandidaten in Phase II aus der Kooperation mit dem Pharmaentwickler Addex weiterzuführen.



PolyPeptide: Der Pharmazulieferer PolyPeptide geht mit dem spezialisierten Wirkstoffhersteller Numaferm eine Partnerschaft zur Produktion nachhaltiger peptidbasierter Pharmawirkstoffe ein.



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 10. Mai 2023

Schweiz

06:30 Lonza: Update Q1 (Webcast 15.00 Uhr)

07:00 Dufry: Trading Update Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr)

07:00 Sunrise: Ergebnis Q1

11:00 EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis

Sonstige Termine:

Hochdorf: GV (09.00 Uhr), Hochdorf

Orell Füssli: GV (10.00 Uhr), Zürich

Swatch: GV (10.00 Uhr, virtuell)

Swissquote: GV (10.30 Uhr), Gland

Villars: GV (10.15 Uhr), Villars

Warteck Invest: GV (17.00 Uhr), Basel

International

06:30 FRA: Alstom, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (13.00 Call)

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen (7.30 h Pk, 8.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Synlab, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen

07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q1-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen

07:30 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Asos plc, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Tui, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Hawesko, Q1-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Q1-zahlen

08:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Berlin

10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung, Augsburg

10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung, Holzminden

11:00 DEU: Dussmann Group, Jahres-Pk, Berlin

19:00 USA: Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View

22:05 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen



Ohne genaue Zeitangabe:

DEU: KfW, Q1-Zahlen

DNK: Vestas, Q1-Zahlen

ITA: Tod's, Q1-Zahlen

JPN: Toyota Motor, Jahreszahlen

NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

Konjunktur

POL: Zentralbank, Zinsentscheidung

ROU: Zentralbank, Zinsentscheidung

06:30 NLD: Industrieproduktion 03/23

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 03/23 (vorläufig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig)

08:00 DEU: Fleischersatz und Fleisch: Produktion und Konsum, Jahr 2022

08:30 HUN: Verbraucherpreise 04/23

09:00 AUT: Industrieproduktion 03/23

10:00 ITA: Industrieproduktion 03/23

11:00 GRC: Verbraucherpreise 04/23

11:00 GRC: Industrieproduktion 03/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 04/23

14:30 USA: Realeinkommen 04/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Ausblick – Neue derivative Produkte

Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis und Roche zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 4,5% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach zwölf Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 12. Mai 2025 die Barriere von 55% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 126 532 550. Das Börsenkürzel ist WWZLTQ. Die Liberierung findet am 22. Mai statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Deutsche Bank, ING und UBS zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 14,6% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.



Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.



Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 13. Mai 2024 die Barriere von 55% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.



Die Valorennummer lautet 126 532 558. Das Börsenkürzel ist WXTLTQ. Die Liberierung findet am 22. Mai statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).



