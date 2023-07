Der FuW-Morgen-Report vom 14. Juli 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Ems-Chemie, Feintool, Meyer Burger und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

Die US-Börsen nahmen am Donnerstag weiter an Fahrt auf. Insbesondere Tech-Werte profitierten vom Nachlassen der Sorgen über höhere Zinsen und eine Rezession in den USA.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 1,7% auf 15’572 Punkte zu und erreichte das Niveau von Januar 2022. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial kletterte um 0,1% nach oben auf 34’395 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss mit einem Plus von knapp 0,9% bei 4510 Punkten.

Die Aktie des Chipherstellers Nvidia legte weiter zu und erklomm ein Rekordhoch. Zu Börsenschluss stand ein Plus von 4,7% zu Buche. Der Halbleiterkonzern soll beim bevorstehenden Börsengang des Chipdesigners ARM als Ankerinvestor agieren. Der Getränkekonzern PepsiCo schraubte die Jahresziele weiter nach oben, die Aktien legten um 2,4% zu.

Unter den grössten Verlierern im S&P 500 büssten die Valoren von ExxonMobil 1,8% ein. Der Ölkonzern will den Entwickler von Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung Denbury (–1,3%) übernehmen.

Asien/Pazifik

Trotz Rückenwind aus den USA zeigen sich die asiatischen Börsen zum Ende der Woche uneinheitlich. Der Yen wertet sich weiter auf.

In Tokio notiert der Nikkei 225 0,2% höher, der breiter gefasste Topix gibt um 0,1% nach. Auf dem chinesischen Festland notiert der CSI 300 nahezu unverändert, der Shanghai Composite handelt 0,2% höher. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Plus von 0,3%. Der südkoreanische Kospi rückt um 1,2% vor. In Australien handeln der ASX 200 und der ASX 300 jeweils 0,8% höher.

Futures

Die Terminkontrakte (Futures) auf den S&P 500 (–0,1%) und auf den Euro Stoxx 50 (–0,2%) zeigen am Freitagmorgen leichte Kursverluste an.

News Vorbörse Schweiz

Ems-Chemie: Der Spezialchemiekonzern hat im Halbjahr 1,18 Mrd. Fr. Umsatz erzielt, 7,9% weniger als im Vorjahr. Währungsbereinigt betrug der Rückgang 1,9%. Der Ebit ging 13,5% auf 306 Mio. Fr. zurück, was einer um 1,5 Prozentpunkte tieferen Marge von 23,7% entspricht. Den Ausblick für das Gesamtjahr senkt Ems-Chemie. Im April hat sie für 2023 Werte «leicht» unter Vorjahr in Aussicht gestellt. Neu rechnet sie für das Gesamtjahr «aufgrund der schwachen globalen Weltwirtschaft und unvorteilhafter Währungsverhältnisse» mit einem Nettoumsatz und einem Betriebsergebnis «unter Vorjahr». (Lesen Sie hier mehr dazu)



Partners Group: Der Vermögensverwalter hat im Halbjahr Kapitalzusagen von 8 Mrd. $ verzeichnet (i. VJ. +13 Mrd. $). Damit betrug die Summe des verwalteten Vermögens per Ende Juni 141,7 Mrd. $, nach 131 Mrd. $ vor einem Jahr. Für das Gesamtjahr 2023 bestätigt Partners Group die Erwartung von Neugeldzuflüssen im Bereich von 17 bis 22 Mrd. $. Das detaillierte Halbjahresergebnis veröffentlicht sie am 5. September. (Lesen Sie hier mehr dazu)



Feintool: Die Industriegruppe Feintool hat von einem neuen Grosskunden in den USA eine Bestellung mit Volumen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich erhalten. Die Laufzeit des Auftrags beträgt sechs Jahre. Die bestellten Antriebskomponenten sollen ab dem zweiten Semester 2026 produziert werden, teilte Feintool mit. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Holcim: Der Zementkonzern Holcim erhält erneut Zuschüsse vom Innovationsfonds der Europäischen Union für drei seiner Dekarbonisierungsprojekte. Diesmal seien Projekte in Belgien, Frankreich und Kroatien ausgewählt worden. Einen Förderbetrag nennt Holcim nicht. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Meyer Burger: Die EU-Kommission hat das von Meyer Burger für den EU Innovation Fund eingereichte Projekt «Hope» (High-Efficiency Onshore PV Module Production in Europe) als förderwürdig eingestuft. Es habe sich erfolgreich um 200 Mio. € Förderung beworben, um die Produktionskapazität um 3,5 Gigawatt zu steigern, teilte das Solarunternehmen mit. Wann das Geld definitiv fliessen soll, ist noch offen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Barry Callebaut: Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse (SER) hat eine Untersuchung gegen Barry Callebaut eröffnet. Der Schokoladehersteller hat möglicherweise gegen die Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität verstossen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



DocMorris: Elektronische Rezepte sollen in Deutschland gemäss einem Gesetzentwurf des deutschen Gesundheitsministeriums bis Anfang nächsten Jahres auf breiter Front in allen Praxen zu bekommen sein. Für die Thurgauer Versandapotheke DocMorris dürfte dies grundsätzlich eine gute Nachricht sein. Sie erwirtschaftet ihren Umsatz vor allem in Deutschland und ist dort stark vom Vorankommen des E-Rezepts abhängig.



Energiedienst: Der deutsch-schweizerische Stromversorger Energiedienst übertrifft die eigenen Vorgaben und rechnet für das erste Semester neu mit einem konsolidierten Ebit von 82 Mio. €. Bereinigt sollen es 77 Mio. € sein. Bei der Publikation der Jahreszahlen im Februar hatte Energiedienst für das Gesamtjahr noch einen Ebit von 70 Mio. € in Aussicht gestellt. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



BKW: Der Energieversorger erwirbt ein Windkraftprojekt in der süditalienischen Region Apulien. Das Projekt umfasst zwei Windparks mit einer geplanten kombinierten Leistung von 130 Megawatt. Die Windparks gehen 2024 in die Bauphase und sollen den Betrieb Ende 2025 aufnehmen. Einen Kaufpreis nennt BKW nicht.

One Swiss Bank: Die Schweizer Bank ist im ersten Halbjahr aus den roten Zahlen herausgekommen und hat wieder einen Gewinn erzielt. Zum Ausblick bleibt sie sehr vage. Unter dem Strich blieb ein Reingewinn von 5,8 Mio. Fr., nachdem im Vorjahr noch ein kleiner Verlust von 0,85 Mio. verzeichnet worden war. (Lesen Sie hier mehr dazu.)



Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 14. Juli 2023

Schweiz

06:00 Ems-Chemie: Ergebnis H1 (MK 09.15 Uhr, Domat/Ems)

06:30 Oneswissbank: Ergebnis H1

08:30 BFS: Parahotellerie im Q1

08:30 BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2023

International

06:00 CHE: Ems-Chemie, Halbjahreszahlen (Pk 9.15 h)

07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Q1 Trading Update

10:00 DEU: Fresenius Medical Care, ausserordentliche Hauptversammlung zur bilanziellen Entflechtung von Fresenius, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen Juni und Q2/23

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen

12:15 USA: Blackrock, Q2-Zahlen

12:45 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen

12:45 USA: State Street, Q2-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen

Ohne Zeitangabe: NOR: Storebrand, Q2-Zahlen

Konjunktur

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 07/23

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 05/23

06:30 JPN: Industrieproduktion 05/23 (endgültig)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 06/23

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 06/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 05/23

08:00 DEU: Grosshandelspreise 06/23

10:00 ITA: Handelsbilanz 05/23

10:00 POL: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 05/23

14:30 USA: Im- und Exportpreise 06/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/23 (vorläufig)



EUR: Fitch Ratingergebnis Irland, EFSF, ESM, Slowakei

EUR: Moody's Ratingergebnis Island, Spanien

Ausblick – Unternehmen

In der kommenden Woche nimmt die Saison der Halbjahresberichte Fahrt auf.

Am Montag meldet der Luxusgüterkonzern Richemont, dessen Geschäftsjahr am 1. April beginnt, Umsatzzahlen für das erste Quartal.

Am Dienstag legt das Pharmaunternehmen Novartis das Halbjahresergebnis vor. Trotz auslaufender Patente will es bis 2027 den Umsatz jährlich um 4% steigern. Analysten erwarten daher, dass die Prognose für 2023 mit dem Halbjahresbericht angehoben wird. Der Dienstleistungs- und Handelskonzern DKSH öffnet ebenfalls seine Bücher. Es wird sich zeigen, ob das vor allem für Asien versprochene Wachstum erreicht worden ist. Auch der Metallverarbeiter SFS, der im Vorjahr kräftig gewachsen ist, publiziert die Halbjahreszahlen. Halbjahresberichte kommen zudem von der Zuger Kantonalbank und der Walliser Kantonalbank.

Am terminfreien Mittwoch gilt es Luft zu holen für den Donnerstag, an dem ein Dutzend Berichte publiziert wird. Mehr als die Hälfte kommt aus der Industrie. Bei ABB wird sich zeigen, ob das starke Wachstumsmoment aus dem ersten Quartal mit einem Umsatzplus von 13% angedauert hat. Der Spezialist für Verbindungstechnik Bossard ist nicht so fulminant ins Jahr gestartet und gilt als Frühzykliker. Der Halbjahresbericht sollte zeigen, ob eine wirtschaftliche Abkühlung spürbar ist. Zudem könnte das Unternehmen eine Jahresprognose nachliefern, die es bisher schuldig geblieben ist. Auch Georg Fischer legt die neuesten Zahlen vor. Sie hat im Juni mit einem mit einem mehr als 2 Mrd. € schweren Übernahmeangebot für den finnischen Rohrleitungsspezialisten Uponor Schlagzeilen gemacht. Der Spinnmaschinenhersteller Rieter kann mit dem Halbjahreszahlen die Frage beantworten, ob er seine Marge auf dem Betriebsgewinn fast von 5% aus dem zweiten Semester 2022 halten konnte. Weitere Berichte kommen vom Medmix (Applikatoren für medizinische und industrielle Anwendungen), von Mikron (Präzisionsmaschinen) und von der Industriegruppe CPH. Nicht nur Industrieunternehmen veröffentlichen am Donnerstag ihre Zahlen. So präsentiert auch der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan das Halbjahresresultat. Eine Jahresprognose gibt es nicht, allerdings gilt weiter das Ziel von 4 bis 5% organischem Wachstum im Jahresdurchschnitt. Beim Spezialisten für Bankensoftware Temenos wird nach einem guten ersten Quartal eine Erhöhung der Prognose für das laufende Jahr nicht ausgeschlossen. Über das erste Semester berichtet ausserdem der Derivatspezialist Leonteq, der Ende Juni seine ohnehin schon tiefe Guidance mit einer Gewinnwarnung weiter gesenkt hat. Mit Cembra und BLKB publizieren auch zwei Banken den Semesterbericht.

Am Freitag geht es mit dem Bericht des führenden Auftragsfertigers für die Pharma- und die Biotech-Industrie Lonza weiter. Trotz schwacher Nachfrage bei Biotech-Projekten hat er den Ausblick für das laufende Jahr beibehalten und erwartet ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Auch der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat am Ende des ersten Quartals seine Wachstumsprognose bestätigt und kann mit dem Halbjahresbericht zeigen, ob er richtiglag. Mit V-Zug und Bystronic haben zwei weitere Industrieunternehmen Semesterzahlen angekündigt. Ausserdem öffnen noch die Beteiligungsgesellschaften BB Biotech und HBM Healthcare ihre Bücher.

Fehler gefunden?Jetzt melden.