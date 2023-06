Der FuW-Morgen-Report vom 8. Juni 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu UBS, Zurich Insurance, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA. FuW

Overnight

USA

US-Aktien verloren am Mittwoch Terrain, nachdem eine unerwartete Leitzinserhöhung der kanadischen Notenbank Anleger verunsichert hatte und auch die US-Zinsen steigen liess. Der Dow Jones Industrial schloss am Ende zwar 0,3% höher auf 33'655 Punkten. Aber der breit gefasste S&P 500 gab 0,4% auf 4267 Zähler nach, und der technologielastige Nasdaq Composite sank 1,3% auf 13'105 Punkte.

Anleger stiegen am Mittwoch aus Mega-Cap-Aktien aus, nahmen Gewinne mit und investierten in Small Caps. Der Russell 2000 verbesserte sich daraufhin um 1,8%.

Unter den Einzeltiteln avancierten Tesla weiter und schlossen auf dem Jahreshoch (+1,5%). Marathon Oil (+4,9%) profitierten von höheren Rohölnotierungen. Die Aktien der Kryptoplattform Coinbase (+3,2%) erholten sich von der Ausverkaufsstimmung des Vortages. Das Online-Marketing-Unternehmen Yext (+38,4%) revidierte die Gewinnprognose für das laufende Jahr nach oben. Dagegen berichtete Campbell Soup (–8,9%) über höhere Rohstoff- und Frachtkosten, die auf die Marge drücken.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien handeln am Donnerstag überwiegend im Minus. In Tokio sinkt der Nikkei 225 um 1,3%, und der breiter gefasste Topix fällt um 1%. Der Hongkonger Hang Seng handelt 0,4% unter dem Vortagesschluss, während sich auf dem chinesischen Festland der CSI 300 minimal darüber hält. Der koreanische Kospi gibt 0,7% ab. In Taiwan verliert der Taiex 1,1%.



Der australische Leitindex ASX 200 handelt 0,3% tiefer.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 handelt am Donnerstagmorgen 0,2% tiefer. Auch der Future auf den Euro Stoxx 50 notiert 0,2% im Minus.

News Vorbörse Schweiz

UBS: Für die Grossbank UBS soll es im Steuerstreit in Frankreich am 27. September weitergehen. Der französische Kassationsgerichtshof wird dann die Berufung der Schweizer Bank gegen ihre Verurteilung zu einer Zahlung von 1,8 Mrd. € prüfen, berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP in der Nacht auf Donnerstag. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Zurich Insurance: Die Versicherungsgruppe Zurich hat ihr im November 2022 begonnenes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Wie damals angekündigt hat sie eigene Titel im Wert von insgesamt 1,8 Mrd. Fr. zurückgekauft.



ObsEva: Beim Biotech-Unternehmen ObsEva sollen Fabien de Ladonchamps und Luigi Marro neu in den Verwaltungsrat gewählt werden. Dies entnimmt man der am Donnerstag verschickten Einladung zur Generalversammlung vom 29. Juni.

Wichtige Ereignisse vom 8. Juni 2023

Schweiz

Pictet: Barometer Marktausblick (MK 08.15 Uhr), Zürich

SEF Swiss Economic Forum

Novartis: Sandoz Capital Markets Day, New York

Thurgauer KB: GV (17.30 Uhr), Kreuzlingen

International

08:00 GBR: Wizz Air, Jahreszahlen

14:00 SWE: Volvo Cars, Capital Markets Day

19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC (bis 9.6.23), Cupertino

20:00 USA: Salesforce, Hauptversammlung

Konjunktur

01:50 JPN: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 04/23

08:30 HUN: Verbraucherpreise 05/23

11:00 EUR: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Staatsausgaben Q1/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Grosshandelsumsatz 04/23

16:00 USA: Lagerbestände Grosshandel 04/23 (endgültig)

Ausblick – Zinsen und Devisen

Nächste Woche stehen die Sitzungen der grossen Notenbanken an: Die Währungshüter der Federale Reserve (Fed) in den USA entscheiden am Mittwoch, die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag und die Bank of Japan am Freitag über die Ausrichtung ihrer Geldpolitik. Eine Woche später folgen dann die Bank of England und die Schweizerische Nationalbank. In den USA und im Euroraum reagieren derzeit sowohl die Renditen von Staatsanleihen wie die Währungen sehr sensibel auf den geldpolitischen Ausblick der Notenbanken: Zwar zeichnet sich ab, dass der Zinserhöhungszyklus jeweils zu einem Ende kommen könnte, doch der genaue Zeitpunkt wird derzeit wieder unklarer.

Zu grösseren Schwankungen in den Zinserwartungen kam es in den vergangenen Tagen vor allem in den USA. In der letzten Maiwoche des Jahres stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juni auf mehr als 50%. Zuvor hatten die Marktteilnehmer noch damit gerechnet, dass das Fed bereits ihren Gipfel beim aktuellen Niveau von 5 bis 5,25% erreicht habe. Doch fingen einige wichtige Notenbanker in den USA diese Erwartungen schnell wieder ein. Pünktlich mit dem Beginn des Monats Juni sank die Wahrscheinlichkeit auf eine Zinserhöhung im Juni auf rund 25%, wo sie seitdem auch mit leichten Schwankungen verharrt. Das ändert aber nichts daran, dass die Marktteilnehmer für die Juli-Sitzung immer noch ein höheres Niveau von 5,25 bis 5,5% vorwegnehmen.

Den Schwankungen in den Zinserwartungen folgt derzeit immer wieder auch der Wechselkurs des Euro zum Dollar. Wobei er allerdings auch nach wichtigen Konjunkturmeldungen seine Richtung ändern kann. Dazu gehörten diese Woche die schwachen Zahlen aus der deutschen Industrie. Allerdings dürfte sich derzeit aus den schwachen Auftragseingängen vermutlich wenig ablesen lassen. So liegt der Auftragsbestand für inländische Investitionsgüter noch immer rund 60% über dem Niveau von 2015.

Die privaten Ausrüstungsinvestitionen stiegen im ersten Quartal um 5%, was allein schon gegen eine Rezession in Deutschland spricht. Das Niveau dieser Ausgaben liegt jetzt aber nur 10% über dem Niveau von 2015. Da auch die deutschen Reallöhne – nach Abzug der Inflation – endlich wieder steigen in Deutschland (auf Quartalssicht), sind die Konjunkturaussichten für die grösste Volkswirtschaft im Euroraum nicht so schlecht: Es gibt genügend Bestellungen für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, die noch abgearbeitet werden müssen. Es sollte nicht wundern, wenn die Zinserwartungen für den Euroraum bald wieder zu steigen beginnen. Besonders dann, wenn Signale ausbleiben, dass die bisherigen Zinserhöhungen die Wirtschaft und damit auch die Kernpreise (ohne Nahrung und Energie) bremsen.



