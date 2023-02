Der FuW-Morgen-Report vom 17. Februar 2023 – Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen Vorbörsen-News zu Sika, Swiss Re, BB Biotech und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien. FuW

Overnight

USA

Solide Erzeugerpreise und die Aussage von zwei Fed-Vertretern, wonach die Leitzinsen um weitere 0,5 Prozentpunkte angehoben werden sollten, drückten am Donnerstag auf die Stimmung an den US-Börsen. Der Dow Jones Industrial verlor 1,3% und schloss auf 33’697 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 fiel 1,4% auf 4090 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Composite endete sogar 1,8% tiefer auf 11’856 Zählern.



Unter den Einzeltiteln ragte Cisco (+5,2%) heraus. Der Netzwerkausrüster veröffentlichte eine überraschend positive Umsatzprognose. Das Biotech-Unternehmen Seagan (+13,3%) übertraf mit seinem Quartalsbericht die Erwartungen. Der Video-Streaming-Anbieter Roku (+11,2%) lieferte eine Umsatzprognose für das erste Quartal, die höher ausfiel, als Analysten erwartet hatten.

Dagegen enttäuschten die Zahlen des Anbieters von E-Commerce-Software Shopify (–15,9%) und des Brauereikonzerns Boston Beer (–14,8%). Tesla (–5,7%) startete einen Rückruf für 362’000 Fahrzeuge.

Asien/Pazifik

Die Börsen in Asien handeln am Freitag überwiegend im Minus. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 0,7% und der breiter gefasste Topix 0,5%. Der Hongkonger Hang Seng handelt 0,7% unter dem Vortagesschluss, während auf dem chinesischen Festland der CSI 300 0,6% verliert. Der koreanische Kospi notiert 1% tiefer. In Taiwan gibt der Taiex 0,5% ab.



Der australische Leitindex ASX 200 verliert 0,9%.

Futures

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Freitagmorgen 0,5% im Minus. Der Futures auf den Euro Stoxx 50 gibt 0,7% ab.

News Vorbörse Schweiz

Sika: Der Bauchemiekonzern Sika erzielt ein rekordhohes Jahresergebnis. Wie im Januar angekündigt, steigt der Umsatz 13,4% auf 10,5 Mrd. Fr. Der Betriebsgewinn (Ebit) wächst 13,5% auf 1,58 Mrd. Fr., und der Gewinn nimmt 10,9% zu auf 1,16 Mrd. Fr. Die Dividende soll um 30 Rappen auf 3.20 Fr. erhöht werden. Für 2023 erwartet Sika 6 bis 8% mehr Umsatz. (Lesen Sie hier mehr.)

Swiss Re: Der Rückversicherer Swiss Re erwirtschaftet 2022 einen Gewinn von 472 Mio. $, nachdem er von Januar bis September noch einen Verlust erlitten hat. Im Vorjahr war der Gewinn dreimal höher. Hauptursache für den Rückgang sind Naturkatastrophen wie der Hurrikan «Ian» im September in Florida. Die Dividende soll von 5.90 Fr. auf 6.40 $ erhöht werden. 2023 soll der Gewinn auf mehr als 3 Mrd. $ steigen. (Lesen Sie hier mehr.)

BB Biotech: Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech erleidet einen Jahresverlust von 358 Mio. Fr., nach einem Verlust von 405 Mio. Fr. im Jahr davor. Ursache sei die Volatilität in Biotech-Aktien. Die Dividende soll um 1 Fr. gesenkt werden auf 2.85 Fr. (Lesen Sie hier mehr.)

Wisekey: Das IT-Sicherheitsunternehmen Wisekey schliesst mit dem US-Unternehmen Rep One Associates eine Vertriebsvereinbarung ab. Sie soll die Expansion des Halbleitergeschäfts von Wisekey beschleunigen.

Swiss Steel: Der Stahlhersteller verkauft Vertriebsgesellschaften, die nicht zum Kerngeschäft gehören, an die französische Jacquet Metals. Verkauft werden Unternehmen in der Tschechischen Republik, Polen, der Slowakei, Ungarn, Litauen, Estland und Lettland, mit insgesamt 267 Mitarbeitern. Sie haben 2022 vor allem mit konzernfremden Produkten einen Absatz von 158 Mio. € erzielt. (Lesen Sie hier mehr.)

Kuros: Beim Biotechnologieunternehmen Kuros übernimmt Daniel Geiger heute Freitag vorläufig den Posten des Finanzchefs. Sein Vorgänger Michael Grau gibt das Amt ab. Geiger ist Associate Partner bei Hoffmann & Partner und war davor Buchhaltungschef beim Biopharmaunternehmen Autolus.

Temenos: Der Bankensoftwarehersteller Temenos gewinnt einen Auftrag von Diners Club Ecuador, einem Aussteller von Kreditkarten.

Alpiq: Der Energiekonzern Alpiq trifft eine aussergerichtliche Einigung in einem Rechtsstreit. Beim Squeeze-out der Minderheitsaktionäre 2019 waren Knight Vinke und Merion Capital unzufrieden mit dem Preis, den sie für ihre Aktien erhalten sollten. Mit Merion hat sich Alpiq nun geeinigt. Knight Vinke hält an seiner Klage fest.



Wichtige Ereignisse vom 17. Februar 2023

Schweiz

06:00 Sika: Ergebnis 2022 (MK 10.00 Uhr, Zürich)

07:00 BB Biotech: Ergebnis 2022

07:00 Swiss Re: Ergebnis 2022 (MK 10.30, Zürich/Conf. Call 13.30 Uhr)

08:30 BFS: Industrieproduktion Q4

International

07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen

07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen

07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Jahreszahlen (9.00 Pk, 10.15 Analystencall)

07:30 FRA: EdF, Jahreszahlen

08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen

08:30 DEU: Sartorius, Geschäftsbericht

09:00 DEU: Volkswagen Konzern, Auslieferungen 01/23

USA: Deere & Co, Q1-Zahlen

Konjunktur

08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 01/23

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe, Dezember und Jahr 2022

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Dezember 2022

08:00 GBR: EInzelhandelsumsatz 01/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 01/23

16:00 USA: Frühindikator 01/23

17:00 RUS: BIP Q4/22 (vorab)

Ausblick – Unternehmen

Kommende Woche gibt es einen weiteren Schwung an Jahresergebnissen aus der zweiten und dritten Börsenreihe. Am Montag macht das Industrieunternehmen Sulzer einen ersten Anfang und dürfte einen Umsatzzuwachs im hohen einstelligen Bereich realisieren. Nachbörslich legt zudem auch der Bankensoftwarehersteller Temenos Zahlen vor – grosse Überraschungen dürften ausbleiben, denn Temenos hatte bereits vorab Zahlen publiziert.

Am Dienstag berichten der Papierhersteller CPH, der Industriekonzern OC Oerlikon, das Dentalunternehmen Straumann sowie der Immobilienkonzern PSP zu ihren Jahresergebnissen. Auch der IT-Grosshändler Also und die Walliser Kantonalbank legen Zahlen vor. Temenos wird zudem im Rahmen eines Kapitalmarkttags in London eine möglicherweise überarbeitete Mittelfristprognose veröffentlichen. Die Swatch Group publiziert ausserdem ihre Uhrenexporte für Januar.

Montana Aerospace hatte zuletzt im Januar die Prognose angehoben und sollte entsprechend mit ihren Jahreszahlen am Mittwoch wenig überraschen. Aus dem Bereich Medtech berichtet am selben Tag auch Medmix. Vom Biotech-Unternehmen Siegfried, das ebenfalls berichtet, wird vom Markt ein Anstieg der Profitabilität im Gesamtjahr erwartet. Der Liftbauer Schindler dürfte im vierten Quartal einen Auftragsrückgang aufgrund der rückläufigen Nachfrage im Neuanlagengeschäft in China ausweisen. Von den Banken berichten am Mittwoch BCN und EFG. Auch die Immobiliengesellschaft Novavest wird ihr Jahresergebnis ausweisen.

Am Donnerstag legt das Tech-Unternehmen Kudelski Zahlen vor. Zuvor wurden jedoch bereits per Gewinnwarnung die Erwartungen gedämpft, und Kudelski wird unter der zuvor kommunizierten Ergebnisprognose liegen. Ebenfalls am Donnerstag bringt die Cembra Money Bank Zahlen. Nach dem Wegfall der Migros-Kooperation steht die Frage im Raum, wie sich das neue Kreditkartenangebot entwickelt. Auch der Energiekonzern Alpiq wird publizieren.

Am Freitag liefert die Industriegruppe Bucher Zahlen. Auftragseingang und Umsatz sind bereits seit Januar bekannt. Das Konzernergebnis dürfte im Jahresvergleich zurückgehen. Beim Zementkonzern Holcim dürften am Freitag ebenfalls sowohl Umsatz als auch Ergebnisrückgang anstehen, nachdem Portfoliokomponenten in Indien, Brasilien und Russland verkauft wurden. Ausserdem legen die Immobiliengesellschaft Zug Estates und der Energieversorger Energiedienst Jahreszahlen für 2022 vor. Die Bergbahnbetreiberin Titlisbahnen hält wiederum die Generalversammlung ab.

